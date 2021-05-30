Moto3 sürücüsü Dupasquier, Mugello'daki sıralama turları kazası sonrası hayatını kaybetti

19 yaşındaki İsviçreli sürücü, Mugello'daki Moto3 sıralama turlarında dokuzuncu virajda motosikletinin kontrolünü kaybetmiş ve yere düşmüştü.

Tech3 KTM sürücüsü Ayumu Sasaki, o noktada Dupasquier'i yakından takip ediyordu ve yerde kalan İsviçreli sürücüden kaçabilmek için yapabileceği hiçbir şey yoktu.

Temasın ardından Sasaki de yere düştü ancak Dupasquier'in durumu ciddiydi. Kendisine hemen olay yerinde müdahale yapıldı ve ardından helikopterle Floransa'daki bir hastaneye kaldırıldı.

FIM cumartesi günü yaptığı açıklamada Dupasquier'in Floransa'daki Careggia Hastanesi'nde tedavi gördüğünü ve durumunun kritik olduğunu açıklamıştı.

Hastaneden yapılan açıklamada ise genç sürücünün durumunun kritik olduğu doğrulanmış ancak operasyon öncesinde durumun tam resmini görmek istedikleri söylenmişti.

Pazar sabahı ne yazık ki kötü haber geldi ve genç sürücünün hayatını kaybettiği duyuruldu.

FIM'den yapılan açıklamada, Dupasquier'in hem pist üstünde hem de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığına yer verildi.

İsviçreli sürücü, geçen yıl Moto3'te yarışmaya başlamış ve ilk yılında puan alma başarısı gösterememişti. Ancak bu yıl şimdiye kadarki tüm yarışlarda puan alma başarısı gösterdi ve topladığı 27 puanla şampiyonada 10. sırada yer alıyordu.

MotoGP padoğu, Dupasquier'in anısına TSi 14:45'te bir dakikalık saygı duruşunda bulunacak.