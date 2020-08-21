Moto3, Steiermark GP 2. antrenman: Suzuki lider, Deniz 20. oldu
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Tatsuki Suzuki, Steiermark GP öncesi gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında zirvede yer aldı.
Avusturya'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında Jaume Masia seansın başında kısa süreliğine pist dışına taştı.
Celestino Vietti, tıpkı ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da yine uzun süre lider gitmeyi başardı.
Ancak son sözü Tatsuki Suzuki söyledi ve 1:36.398'le en hızlı isim oldu.
Gabriel Rodrigo'nun 0.011 saniye geride ikinci olduğu seansta Tony Arbolino 0.060 saniye geride üçüncü oldu.
John McPhee, en hızlı dördüncü isimdi. Onu sırasıyla Jaume Masia, Celestino Vietti, Filip Salac, Ayumu Sasaki ve Jeremy Alcoba takip etti.
Buna karşılık günün en hızlı ismi, ilk seanstaki derecesiyle birlikte Celestino Vietti oldu.
İlk seansta altıncı olan temsilcimiz Deniz Öncü 1:37.197 ile 20. oldu.
Antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|17
|1'36.398
|161.555
|2
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|15
|1'36.409
|0.011
|0.011
|161.536
|3
|Tony Arbolino
|Honda
|18
|1'36.458
|0.060
|0.049
|161.454
|4
|John McPhee
|Honda
|16
|1'36.552
|0.154
|0.094
|161.297
|5
|Albert Arenas
|KTM
|15
|1'36.558
|0.160
|0.006
|161.287
|6
|Jaume Masia
|Honda
|17
|1'36.575
|0.177
|0.017
|161.259
|7
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|18
|1'36.632
|0.234
|0.057
|161.164
|8
|Filip Salač
|Honda
|14
|1'36.643
|0.245
|0.011
|161.145
|9
|Ayumu Sasaki
|KTM
|17
|1'36.708
|0.310
|0.065
|161.037
|10
|Jeremy Alcoba
|Honda
|17
|1'36.711
|0.313
|0.003
|161.032
|11
|Andrea Migno
|KTM
|17
|1'36.741
|0.343
|0.030
|160.982
|12
|Raul Fernandez
|KTM
|16
|1'36.795
|0.397
|0.054
|160.892
|13
|Dennis Foggia
|Honda
|17
|1'36.819
|0.421
|0.024
|160.852
|14
|Ai Ogura
|Honda
|14
|1'36.875
|0.477
|0.056
|160.759
|15
|Sergio Garcia Dols
|Honda
|18
|1'36.910
|0.512
|0.035
|160.701
|16
|Kaito Toba
|KTM
|16
|1'37.100
|0.702
|0.190
|160.387
|17
|Romano Fenati
|Husqvarna
|16
|1'37.102
|0.704
|0.002
|160.383
|18
|Yuki Kunii
|Honda
|17
|1'37.113
|0.715
|0.011
|160.365
|19
|Niccolò Antonelli
|Honda
|15
|1'37.153
|0.755
|0.040
|160.299
|20
|Deniz Öncü
|KTM
|17
|1'37.197
|0.799
|0.044
|160.227
|21
|Darryn Binder
|KTM
|16
|1'37.223
|0.825
|0.026
|160.184
|22
|Barry Baltus
|KTM
|15
|1'37.284
|0.886
|0.061
|160.083
|23
|Stefano Nepa
|KTM
|16
|1'37.295
|0.897
|0.011
|160.065
|24
|Carlos Tatay
|KTM
|19
|1'37.358
|0.960
|0.063
|159.962
|25
|Maximilian Kofler
|KTM
|14
|1'37.511
|1.113
|0.153
|159.711
|26
|Jason Dupasquier
|KTM
|16
|1'37.641
|1.243
|0.130
|159.498
|27
|Ryusei Yamanaka
|Honda
|18
|1'37.648
|1.250
|0.007
|159.487
|28
|Davide Pizzoli
|KTM
|16
|1'37.863
|1.465
|0.215
|159.136
|29
|Riccardo Rossi
|KTM
|18
|1'37.977
|1.579
|0.114
|158.951
|30
|Alonso Lopez
|Husqvarna
|16
|1'37.997
|1.599
|0.020
|158.919
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto3
|Etkinlik
|Spielberg II
|Lokasyon
|Red Bull Ring
|Pilotlar
|Gabriel Rodrigo , Tatsuki Suzuki , Tony Arbolino
|Takımlar
|Gresini Racing , Snipers Team , SIC58 Squadra Corse
|Editör
|Matteo Nugnes
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Moto3, Steiermark GP 2. antrenman: Suzuki lider, Deniz 20. oldu
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