Moto3, Steiermark GP 2. antrenman: Suzuki lider, Deniz 20. oldu

Avusturya'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında Jaume Masia seansın başında kısa süreliğine pist dışına taştı.

Celestino Vietti, tıpkı ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da yine uzun süre lider gitmeyi başardı.

Ancak son sözü Tatsuki Suzuki söyledi ve 1:36.398'le en hızlı isim oldu.

Gabriel Rodrigo'nun 0.011 saniye geride ikinci olduğu seansta Tony Arbolino 0.060 saniye geride üçüncü oldu.

John McPhee, en hızlı dördüncü isimdi. Onu sırasıyla Jaume Masia, Celestino Vietti, Filip Salac, Ayumu Sasaki ve Jeremy Alcoba takip etti.

Buna karşılık günün en hızlı ismi, ilk seanstaki derecesiyle birlikte Celestino Vietti oldu.

İlk seansta altıncı olan temsilcimiz Deniz Öncü 1:37.197 ile 20. oldu.

Antrenman sonucu: