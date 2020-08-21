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Moto3 / Spielberg II / Antrenman raporu

Moto3, Steiermark GP 2. antrenman: Suzuki lider, Deniz 20. oldu

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Moto3, Steiermark GP 2. antrenman: Suzuki lider, Deniz 20. oldu
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Tatsuki Suzuki, Steiermark GP öncesi gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında zirvede yer aldı.

Avusturya'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında Jaume Masia seansın başında kısa süreliğine pist dışına taştı.

Celestino Vietti, tıpkı ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da yine uzun süre lider gitmeyi başardı.

Ancak son sözü Tatsuki Suzuki söyledi ve 1:36.398'le en hızlı isim oldu.

Gabriel Rodrigo'nun 0.011 saniye geride ikinci olduğu seansta Tony Arbolino 0.060 saniye geride üçüncü oldu.

John McPhee, en hızlı dördüncü isimdi. Onu sırasıyla Jaume Masia, Celestino Vietti, Filip Salac, Ayumu Sasaki ve Jeremy Alcoba takip etti.

Buna karşılık günün en hızlı ismi, ilk seanstaki derecesiyle birlikte Celestino Vietti oldu.

İlk seansta altıncı olan temsilcimiz Deniz Öncü 1:37.197 ile 20. oldu.

Antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Japan Tatsuki Suzuki Honda 17 1'36.398     161.555
2 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 15 1'36.409 0.011 0.011 161.536
3 Italy Tony Arbolino Honda 18 1'36.458 0.060 0.049 161.454
4 United Kingdom John McPhee Honda 16 1'36.552 0.154 0.094 161.297
5 Spain Albert Arenas KTM 15 1'36.558 0.160 0.006 161.287
6 Spain Jaume Masia Honda 17 1'36.575 0.177 0.017 161.259
7 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 18 1'36.632 0.234 0.057 161.164
8 Czech Republic Filip Salač Honda 14 1'36.643 0.245 0.011 161.145
9 Japan Ayumu Sasaki KTM 17 1'36.708 0.310 0.065 161.037
10 Spain Jeremy Alcoba Honda 17 1'36.711 0.313 0.003 161.032
11 Italy Andrea Migno KTM 17 1'36.741 0.343 0.030 160.982
12 Spain Raul Fernandez KTM 16 1'36.795 0.397 0.054 160.892
13 Italy Dennis Foggia Honda 17 1'36.819 0.421 0.024 160.852
14 Japan Ai Ogura Honda 14 1'36.875 0.477 0.056 160.759
15 Spain Sergio Garcia Dols Honda 18 1'36.910 0.512 0.035 160.701
16 Japan Kaito Toba KTM 16 1'37.100 0.702 0.190 160.387
17 Italy Romano Fenati Husqvarna 16 1'37.102 0.704 0.002 160.383
18 Japan Yuki Kunii Honda 17 1'37.113 0.715 0.011 160.365
19 Italy Niccolò Antonelli Honda 15 1'37.153 0.755 0.040 160.299
20 Turkey Deniz Öncü KTM 17 1'37.197 0.799 0.044 160.227
21 South Africa Darryn Binder KTM 16 1'37.223 0.825 0.026 160.184
22 Belgium Barry Baltus KTM 15 1'37.284 0.886 0.061 160.083
23 Italy Stefano Nepa KTM 16 1'37.295 0.897 0.011 160.065
24 Spain Carlos Tatay KTM 19 1'37.358 0.960 0.063 159.962
25 Austria Maximilian Kofler KTM 14 1'37.511 1.113 0.153 159.711
26 Switzerland Jason Dupasquier KTM 16 1'37.641 1.243 0.130 159.498
27 Japan Ryusei Yamanaka Honda 18 1'37.648 1.250 0.007 159.487
28 Italy Davide Pizzoli KTM 16 1'37.863 1.465 0.215 159.136
29 Italy Riccardo Rossi KTM 18 1'37.977 1.579 0.114 158.951
30 Spain Alonso Lopez Husqvarna 16 1'37.997 1.599 0.020 158.919
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Moto3, Steiermark 1. antrenman: Vietti lider, Deniz altıncı!

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Moto3, Steiermark 1. antrenman: Vietti lider, Deniz altıncı!
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Spielberg II
Lokasyon Red Bull Ring
Pilotlar Gabriel Rodrigo , Tatsuki Suzuki , Tony Arbolino
Takımlar Gresini Racing , Snipers Team , SIC58 Squadra Corse
Editör Matteo Nugnes

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