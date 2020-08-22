Moto3 Steiermark 3. antrenman: Silinen zamanların ardından Garcia lider

Steiermark'taki üçüncü antrenman seansını normalde Tony Arbolino 1:35.767'lik zaman turuyla ilk sırada tamamlamıştı. Ancak seansın bitiminin ardından İtalyan sürücünün zaman turu silindi.

Bu, Arbolino'nun pistin belli bir bölümünü kestiği veya pist limitlerini ihlal ettiği anlamına geliyor.

Sonrasında zaman tablosunun en üst sırasında İspanyol sürücü Sergio Garcia Dols yer aldı.

Genç sürücü 1:36.055'lik turuyla, sıralama turları öncesinde en iyi zamanı yaptı.

Raul Fernandez, 0.075 saniye geride ikinci olurken, yakın geçen seansta Celestino Vietti üçüncü ve Ai Ogura dördüncü oldu.

Bu dört isim sadece 0.118 saniye içinde dizildiler.

Albert Arenas 0.124 saniye geride beşinci, John McPhee altıncı, Gabriel Rodrigo yedinci, Tony Arbolino sekizinci ve Filip Salac dokuzuncu oldu.

İlk onu tamamlayan isim Jeremy Alcoba'ydı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, seansı 1.1 saniye geride 24. bitirebildi.

Seans sonucu: