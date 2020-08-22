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Moto3 / Son dakika

Moto3 Steiermark 3. antrenman: Silinen zamanların ardından Garcia lider

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Moto3 Steiermark 3. antrenman: Silinen zamanların ardından Garcia lider
Ekleyen:
, Editör

Moto3'te Steiermark GP öncesi gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansını Sergio Garcia Dols ilk sırada tamamladı.

Steiermark'taki üçüncü antrenman seansını normalde Tony Arbolino 1:35.767'lik zaman turuyla ilk sırada tamamlamıştı. Ancak seansın bitiminin ardından İtalyan sürücünün zaman turu silindi.

Bu, Arbolino'nun pistin belli bir bölümünü kestiği veya pist limitlerini ihlal ettiği anlamına geliyor.

Sonrasında zaman tablosunun en üst sırasında İspanyol sürücü Sergio Garcia Dols yer aldı. 

Genç sürücü 1:36.055'lik turuyla, sıralama turları öncesinde en iyi zamanı yaptı. 

Raul Fernandez, 0.075 saniye geride ikinci olurken, yakın geçen seansta Celestino Vietti üçüncü ve Ai Ogura dördüncü oldu. 

Bu dört isim sadece 0.118 saniye içinde dizildiler.

Albert Arenas 0.124 saniye geride beşinci, John McPhee altıncı, Gabriel Rodrigo yedinci, Tony Arbolino sekizinci ve Filip Salac dokuzuncu oldu.

İlk onu tamamlayan isim Jeremy Alcoba'ydı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, seansı 1.1 saniye geride 24. bitirebildi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Sergio Garcia Dols Honda 17 1'36.055  
2 Spain Raul Fernandez KTM 14 1'36.130 0.075
3 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 16 1'36.150 0.095
4 Japan Ai Ogura Honda 17 1'36.173 0.118
5 Spain Albert Arenas KTM 16 1'36.179 0.124
6 United Kingdom John McPhee Honda 15 1'36.200 0.145
7 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 17 1'36.238 0.183
8 Italy Tony Arbolino Honda 16 1'36.270 0.215
9 Czech Republic Filip Salač Honda 14 1'36.377 0.322
10 Spain Jeremy Alcoba Honda 16 1'36.412 0.357
11 Italy Stefano Nepa KTM 16 1'36.514 0.459
12 Japan Kaito Toba KTM 13 1'36.520 0.465
13 Italy Dennis Foggia Honda 15 1'36.549 0.494
14 Italy Andrea Migno KTM 19 1'36.613 0.558
15 Japan Tatsuki Suzuki Honda 14 1'36.635 0.580
16 Italy Romano Fenati Husqvarna 15 1'36.702 0.647
17 Spain Jaume Masia Honda 16 1'36.725 0.670
18 Italy Niccolò Antonelli Honda 15 1'36.893 0.838
19 Italy Riccardo Rossi KTM 15 1'36.902 0.847
20 South Africa Darryn Binder KTM 15 1'36.947 0.892
21 Spain Alonso Lopez Husqvarna 15 1'37.095 1.040
22 Spain Carlos Tatay KTM 16 1'37.116 1.061
23 Japan Ryusei Yamanaka Honda 15 1'37.135 1.080
24 Turkey Deniz Öncü KTM 15 1'37.157 1.102
25 Japan Ayumu Sasaki KTM 12 1'37.162 1.107
26 Japan Yuki Kunii Honda 16 1'37.199 1.144
27 Austria Maximilian Kofler KTM 17 1'37.300 1.245
28 Italy Davide Pizzoli KTM 15 1'37.405 1.350
29 Belgium Barry Baltus KTM 13 1'37.617 1.562
30 Switzerland Jason Dupasquier KTM 15 1'37.647 1.592
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Moto3, Steiermark GP 2. antrenman: Suzuki lider, Deniz 20. oldu

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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Editör Kemal Şengül

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