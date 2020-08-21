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Moto3 / Spielberg II / Antrenman raporu

Moto3, Steiermark 1. antrenman: Vietti lider, Deniz altıncı!

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Moto3, Steiermark 1. antrenman: Vietti lider, Deniz altıncı!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

SKY Racing Team VR46 sürücüsü Celestino Vietti, Steiermark GP'deki ilk antrenman seansında zirvede yer aldı.

Geçen hafta yapılan Avusturya yarışının ardından takımlar ülkeden ayrılmadılar ve Red Bull Ring'deki ikinci yarış için hazırlık yaptılar.

Bu sabah yapılan ilk seansın ilk dakikalarında John McPhee küçük bir düşüş yaşadı.

Son 17 dakikaya girilirken Celestino Vietti 1:36.816 yaparak liderliğe oturmayı başardı.

Vietti son bölümde düşmeden önce en iyi dereceyi 1:35.997'ye çekti ve seansın en hızlı ismi oldu.

Albert Arenas ikinci olurken, Jeremy Alcoba üçüncü, Tony Arbolino dördüncü ve Raul Fernandez beşinci oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü, seansın başarılı isimlerinden bir tanesiydi ve 1:36.590'la altıncı oldu.

Dennis Foggia yedinci olurken, Darryn Binder sekizinci, Jaume Masia dokuzuncu ve Ayumu Sasaki onuncu oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 17 1'35.997     162.230
2 Spain Albert Arenas KTM 16 1'36.303 0.306 0.306 161.714
3 Spain Jeremy Alcoba Honda 16 1'36.482 0.485 0.179 161.414
4 Italy Tony Arbolino Honda 16 1'36.498 0.501 0.016 161.387
5 Spain Raul Fernandez KTM 14 1'36.523 0.526 0.025 161.346
6 Turkey Deniz Öncü KTM 20 1'36.590 0.593 0.067 161.234
7 Italy Dennis Foggia Honda 19 1'36.630 0.633 0.040 161.167
8 South Africa Darryn Binder KTM 17 1'36.674 0.677 0.044 161.093
9 Spain Jaume Masia Honda 17 1'36.811 0.814 0.137 160.866
10 Japan Ayumu Sasaki KTM 20 1'36.823 0.826 0.012 160.846
11 United Kingdom John McPhee Honda 13 1'36.861 0.864 0.038 160.782
12 Japan Ai Ogura Honda 19 1'36.889 0.892 0.028 160.736
13 Italy Andrea Migno KTM 16 1'36.967 0.970 0.078 160.607
14 Spain Carlos Tatay KTM 18 1'37.032 1.035 0.065 160.499
15 Belgium Barry Baltus KTM 14 1'37.032 1.035 0.000 160.499
16 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 17 1'37.066 1.069 0.034 160.443
17 Italy Romano Fenati Husqvarna 17 1'37.071 1.074 0.005 160.435
18 Japan Kaito Toba KTM 15 1'37.112 1.115 0.041 160.367
19 Italy Stefano Nepa KTM 16 1'37.118 1.121 0.006 160.357
20 Switzerland Jason Dupasquier KTM 18 1'37.180 1.183 0.062 160.255
21 Spain Sergio Garcia Dols Honda 18 1'37.429 1.432 0.249 159.845
22 Japan Tatsuki Suzuki Honda 14 1'37.431 1.434 0.002 159.842
23 Japan Ryusei Yamanaka Honda 18 1'37.437 1.440 0.006 159.832
24 Italy Niccolò Antonelli Honda 15 1'37.441 1.444 0.004 159.825
25 Spain Alonso Lopez Husqvarna 18 1'37.493 1.496 0.052 159.740
26 Czech Republic Filip Salač Honda 15 1'37.534 1.537 0.041 159.673
27 Italy Riccardo Rossi KTM 18 1'37.652 1.655 0.118 159.480
28 Austria Maximilian Kofler KTM 17 1'37.792 1.795 0.140 159.252
29 Japan Yuki Kunii Honda 17 1'37.997 2.000 0.205 158.919
30 Italy Davide Pizzoli KTM 18 1'38.107 2.110 0.110 158.740
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Red Bull Ring Moto3: Arenas kazandı, Deniz 8. oldu!

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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Spielberg II
Lokasyon Red Bull Ring
Pilotlar Albert Arenas , Celestino Vietti Ramus , Jeremy Alcoba
Takımlar Gresini Racing , Team VR46 , Aspar Team
Editör Matteo Nugnes

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