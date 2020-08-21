Moto3, Steiermark 1. antrenman: Vietti lider, Deniz altıncı!

Geçen hafta yapılan Avusturya yarışının ardından takımlar ülkeden ayrılmadılar ve Red Bull Ring'deki ikinci yarış için hazırlık yaptılar.

Bu sabah yapılan ilk seansın ilk dakikalarında John McPhee küçük bir düşüş yaşadı.

Son 17 dakikaya girilirken Celestino Vietti 1:36.816 yaparak liderliğe oturmayı başardı.

Vietti son bölümde düşmeden önce en iyi dereceyi 1:35.997'ye çekti ve seansın en hızlı ismi oldu.

Albert Arenas ikinci olurken, Jeremy Alcoba üçüncü, Tony Arbolino dördüncü ve Raul Fernandez beşinci oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü, seansın başarılı isimlerinden bir tanesiydi ve 1:36.590'la altıncı oldu.

Dennis Foggia yedinci olurken, Darryn Binder sekizinci, Jaume Masia dokuzuncu ve Ayumu Sasaki onuncu oldu.

Seans sonucu: