Moto3, Steiermark 1. antrenman: Vietti lider, Deniz altıncı!
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SKY Racing Team VR46 sürücüsü Celestino Vietti, Steiermark GP'deki ilk antrenman seansında zirvede yer aldı.
Geçen hafta yapılan Avusturya yarışının ardından takımlar ülkeden ayrılmadılar ve Red Bull Ring'deki ikinci yarış için hazırlık yaptılar.
Bu sabah yapılan ilk seansın ilk dakikalarında John McPhee küçük bir düşüş yaşadı.
Son 17 dakikaya girilirken Celestino Vietti 1:36.816 yaparak liderliğe oturmayı başardı.
Vietti son bölümde düşmeden önce en iyi dereceyi 1:35.997'ye çekti ve seansın en hızlı ismi oldu.
Albert Arenas ikinci olurken, Jeremy Alcoba üçüncü, Tony Arbolino dördüncü ve Raul Fernandez beşinci oldu.
Temsilcimiz Deniz Öncü, seansın başarılı isimlerinden bir tanesiydi ve 1:36.590'la altıncı oldu.
Dennis Foggia yedinci olurken, Darryn Binder sekizinci, Jaume Masia dokuzuncu ve Ayumu Sasaki onuncu oldu.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|17
|1'35.997
|162.230
|2
|Albert Arenas
|KTM
|16
|1'36.303
|0.306
|0.306
|161.714
|3
|Jeremy Alcoba
|Honda
|16
|1'36.482
|0.485
|0.179
|161.414
|4
|Tony Arbolino
|Honda
|16
|1'36.498
|0.501
|0.016
|161.387
|5
|Raul Fernandez
|KTM
|14
|1'36.523
|0.526
|0.025
|161.346
|6
|Deniz Öncü
|KTM
|20
|1'36.590
|0.593
|0.067
|161.234
|7
|Dennis Foggia
|Honda
|19
|1'36.630
|0.633
|0.040
|161.167
|8
|Darryn Binder
|KTM
|17
|1'36.674
|0.677
|0.044
|161.093
|9
|Jaume Masia
|Honda
|17
|1'36.811
|0.814
|0.137
|160.866
|10
|Ayumu Sasaki
|KTM
|20
|1'36.823
|0.826
|0.012
|160.846
|11
|John McPhee
|Honda
|13
|1'36.861
|0.864
|0.038
|160.782
|12
|Ai Ogura
|Honda
|19
|1'36.889
|0.892
|0.028
|160.736
|13
|Andrea Migno
|KTM
|16
|1'36.967
|0.970
|0.078
|160.607
|14
|Carlos Tatay
|KTM
|18
|1'37.032
|1.035
|0.065
|160.499
|15
|Barry Baltus
|KTM
|14
|1'37.032
|1.035
|0.000
|160.499
|16
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|17
|1'37.066
|1.069
|0.034
|160.443
|17
|Romano Fenati
|Husqvarna
|17
|1'37.071
|1.074
|0.005
|160.435
|18
|Kaito Toba
|KTM
|15
|1'37.112
|1.115
|0.041
|160.367
|19
|Stefano Nepa
|KTM
|16
|1'37.118
|1.121
|0.006
|160.357
|20
|Jason Dupasquier
|KTM
|18
|1'37.180
|1.183
|0.062
|160.255
|21
|Sergio Garcia Dols
|Honda
|18
|1'37.429
|1.432
|0.249
|159.845
|22
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|14
|1'37.431
|1.434
|0.002
|159.842
|23
|Ryusei Yamanaka
|Honda
|18
|1'37.437
|1.440
|0.006
|159.832
|24
|Niccolò Antonelli
|Honda
|15
|1'37.441
|1.444
|0.004
|159.825
|25
|Alonso Lopez
|Husqvarna
|18
|1'37.493
|1.496
|0.052
|159.740
|26
|Filip Salač
|Honda
|15
|1'37.534
|1.537
|0.041
|159.673
|27
|Riccardo Rossi
|KTM
|18
|1'37.652
|1.655
|0.118
|159.480
|28
|Maximilian Kofler
|KTM
|17
|1'37.792
|1.795
|0.140
|159.252
|29
|Yuki Kunii
|Honda
|17
|1'37.997
|2.000
|0.205
|158.919
|30
|Davide Pizzoli
|KTM
|18
|1'38.107
|2.110
|0.110
|158.740
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto3
|Etkinlik
|Spielberg II
|Lokasyon
|Red Bull Ring
|Pilotlar
|Albert Arenas , Celestino Vietti Ramus , Jeremy Alcoba
|Takımlar
|Gresini Racing , Team VR46 , Aspar Team
|Editör
|Matteo Nugnes
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Moto3, Steiermark 1. antrenman: Vietti lider, Deniz altıncı!
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