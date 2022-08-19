Moto3 Spielberg: Islak zeminde Migno lider, Deniz dördüncü oldu

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Spielberg'deki ilk antrenman seansında sürücülerin yağmur lastiklerini kullanması gerekiyordu ve seans içerisinde birden fazla kaza yaşandı.

Gri bulutlar altında gerçekleştirilen seansta hava sıcaklığı 17 dereceydi ve seans içerisinde gözler, yeni pist düzeninin nasıl çalışacağıydı.

İlk kaza David Munoz'dan gelirken, sonrasında Nicola Fabio Carrarro yerde kaldı. Bazı sürücüler yeni ikinci virajda frenaj noktasını kaçırırken, seans ilerledikçe şartlar iyileşmeye başladı.

Yine de kazalar kaldığı yerden devam etti. Sergio Garcia, 3. virajda yerde kalırken, pist dışına taşan isimler vardı.

Tüm bunların yaşandığı seansta Andrea Migno 1:50.378'lik bir zaman turu yakaladı ve en hızlı isim oldu.

Daniel Holgado'nun 0.268 saniye geride ikinci olduğu seansta, Tatsuki Suzuki üçüncü ve temsilcimiz Deniz Öncü dördüncü sırada yer aldı.

Garcia, kazaya rağmen beşinci olurken, Ivan Ortola altıncı, Dennis Foggia yedinci ve David Munoz sekizinci oldu.

İlk onu Diogo Moreira ve Izan Guevara tamamladı.

Seans sonucu: