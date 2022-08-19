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Moto3 / Red Bull Ring Antrenman raporu

Moto3 Spielberg: Islak zeminde Migno lider, Deniz dördüncü oldu

Islak zeminde gerçekleştirilen Spielberg'deki ilk antrenman seansını Andrea Migno lider tamamlarken, Deniz Öncü dördüncü oldu.

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Moto3 Spielberg: Islak zeminde Migno lider, Deniz dördüncü oldu
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Spielberg'deki ilk antrenman seansında sürücülerin yağmur lastiklerini kullanması gerekiyordu ve seans içerisinde birden fazla kaza yaşandı.

Gri bulutlar altında gerçekleştirilen seansta hava sıcaklığı 17 dereceydi ve seans içerisinde gözler, yeni pist düzeninin nasıl çalışacağıydı.

İlk kaza David Munoz'dan gelirken, sonrasında Nicola Fabio Carrarro yerde kaldı. Bazı sürücüler yeni ikinci virajda frenaj noktasını kaçırırken, seans ilerledikçe şartlar iyileşmeye başladı.

Yine de kazalar kaldığı yerden devam etti. Sergio Garcia, 3. virajda yerde kalırken, pist dışına taşan isimler vardı.

Tüm bunların yaşandığı seansta Andrea Migno 1:50.378'lik bir zaman turu yakaladı ve en hızlı isim oldu.

Daniel Holgado'nun 0.268 saniye geride ikinci olduğu seansta, Tatsuki Suzuki üçüncü ve temsilcimiz Deniz Öncü dördüncü sırada yer aldı.

Garcia, kazaya rağmen beşinci olurken, Ivan Ortola altıncı, Dennis Foggia yedinci ve David Munoz sekizinci oldu.

İlk onu Diogo Moreira ve Izan Guevara tamamladı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Andrea Migno Honda 21 1'50.378  
2 Spain Daniel Holgado KTM 18 1'50.647 0.269
3 Japan Tatsuki Suzuki Honda 18 1'51.084 0.706
4 Turkey Deniz Öncü KTM 19 1'51.102 0.724
5 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 19 1'51.116 0.738
6 Ivan Ortola KTM 18 1'51.288 0.910
7 Italy Dennis Foggia Honda 21 1'51.293 0.915
8 Spain David Munoz KTM 11 1'51.322 0.944
9 Brazil Diogo Moreira KTM 21 1'51.350 0.972
10 Spain Izan Guevara GASGAS 21 1'51.443 1.065
11 Italy Stefano Nepa KTM 20 1'51.496 1.118
12 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 21 1'51.539 1.161
13 France Lorenzo Fellon Honda 18 1'51.617 1.239
14 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 21 1'51.645 1.267
15 Spain Carlos Tatay CF MOTO 18 1'51.703 1.325
16 Australia Joel Kelso KTM 16 1'51.769 1.391
17 Japan Ryusei Yamanaka KTM 19 1'51.929 1.551
18 Italy Alberto Surra Honda 18 1'52.019 1.641
19 Italy Riccardo Rossi Honda 21 1'52.103 1.725
20 Japan Taiyo Furusato Honda 21 1'52.117 1.739
21 United Kingdom Scott Ogden Honda 17 1'52.227 1.849
22 Italy Elia Bartolini KTM 19 1'52.383 2.005
23 Japan Kaito Toba KTM 21 1'52.396 2.018
24 Spain Jaume Masia KTM 17 1'52.979 2.601
25 Spain Xavier Artigas CF MOTO 18 1'53.175 2.797
26 United Kingdom John McPhee Husqvarna 15 1'53.365 2.987
27 United Kingdom Joshua Whatley Honda 17 1'53.524 3.146
28 Mexico Adrian Fernandez KTM 15 1'53.609 3.231
29 Nicola Fabio KTM 15 1'53.766 3.388
30 Spain Ana Carrasco KTM 17 1'55.049 4.671
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