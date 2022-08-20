Moto3 Spielberg: Holgado ilk kez pole pozisyonunda, Deniz üçüncü!

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Bulutlu bir havada gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde, ilk üç antrenmanda en hızlı 14 sürücü arasına giremeyen sürücüler son bölüme kalmaya çalıştı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, antrenmanlarda en iyi dereceyi elde ederek otomatik olarak ikinci bölüme kalmayı başarmıştı.

İlk bölümde 1:41.977’lik bir derece elde eden Tatsuki Suzuki ilk sırada yer alırken, Ryusei Yamanaka ikinci, Joel Kelso üçüncü, Andrea Migno dördüncü oldu. Bu dört sürücü, ikinci bölüme katılmaya hak kazandı.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Pole pozisyonunun sahibinin belli olacağı ikinci bölümde ilk denemelerin ardından Ayumu Sasaki 1:41.244’lük turu ile ilk sırayı ele geçirdi. Dennis Foggia ikinci, Suzuki üçüncü, temsilcimiz Deniz Öncü ise 11. sıradaydı.

Bitime yaklaşık 7 dakika kala Jaume Masia, piste yeni eklenen şikanda kaza yaptı ancak hemen kalkıp yola devam edebildi.

Son iki dakikaya girilirken sürücüler son denemelerine başladılar.

Sasaki ilk sırayı koruyacak gibi görünüyordu, ancak son turunda çok iyi bir derece elde eden Holgado, 1:41.234 ile Moto3 kariyerinin ilk pole pozisyonunu almayı başardı.

Yarışta iki kez uzun tur cezası çekecek olan Sasaki sadece 0.010sn geride ikinci olurken, temsilcimiz Deniz Öncü son denemesinde iyi bir tur attı ve 0.145sn geride üçüncü olarak ilk çizgiyi tamamladı.

Ricardo Rossi iyi bir performansla dördüncü olurken, Foggia beşinci, Diogo Moreira altıncı, Suzuki yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise Izan Guevara, Kaito Toba ve Stefano Nepa oldu.

Şampiyona lideri Sergio Garcia ise ancak 11. olabildi.

Moto3 Spielberg yarışı Pazar günü TSİ 12.00’de başlayacak.

Q2 sonucu:

Q1 sonucu: