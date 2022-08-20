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Moto3 / Red Bull Ring Sıralama turları raporu

Moto3 Spielberg: Holgado ilk kez pole pozisyonunda, Deniz üçüncü!

Moto3’ün Spielberg ayağında gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Daniel Holgado'nun olurken, temsilcimiz Deniz Öncü üçüncü sırada yer aldı.

Cem Özel
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Moto3 Spielberg: Holgado ilk kez pole pozisyonunda, Deniz üçüncü!
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Bulutlu bir havada gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde, ilk üç antrenmanda en hızlı 14 sürücü arasına giremeyen sürücüler son bölüme kalmaya çalıştı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, antrenmanlarda en iyi dereceyi elde ederek otomatik olarak ikinci bölüme kalmayı başarmıştı.

İlk bölümde 1:41.977’lik bir derece elde eden Tatsuki Suzuki ilk sırada yer alırken, Ryusei Yamanaka ikinci, Joel Kelso üçüncü, Andrea Migno dördüncü oldu. Bu dört sürücü, ikinci bölüme katılmaya hak kazandı.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Pole pozisyonunun sahibinin belli olacağı ikinci bölümde ilk denemelerin ardından Ayumu Sasaki 1:41.244’lük turu ile ilk sırayı ele geçirdi. Dennis Foggia ikinci, Suzuki üçüncü, temsilcimiz Deniz Öncü ise 11. sıradaydı.

Bitime yaklaşık 7 dakika kala Jaume Masia, piste yeni eklenen şikanda kaza yaptı ancak hemen kalkıp yola devam edebildi.

Son iki dakikaya girilirken sürücüler son denemelerine başladılar.

Sasaki ilk sırayı koruyacak gibi görünüyordu, ancak son turunda çok iyi bir derece elde eden Holgado, 1:41.234 ile Moto3 kariyerinin ilk pole pozisyonunu almayı başardı.

Yarışta iki kez uzun tur cezası çekecek olan Sasaki sadece 0.010sn geride ikinci olurken, temsilcimiz Deniz Öncü son denemesinde iyi bir tur attı ve 0.145sn geride üçüncü olarak ilk çizgiyi tamamladı.

Ricardo Rossi iyi bir performansla dördüncü olurken, Foggia beşinci, Diogo Moreira altıncı, Suzuki yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise Izan Guevara, Kaito Toba ve Stefano Nepa oldu.

Şampiyona lideri Sergio Garcia ise ancak 11. olabildi.

Moto3 Spielberg yarışı Pazar günü TSİ 12.00’de başlayacak.

Q2 sonucu:

S?ra Src Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Spain Daniel Holgado KTM 8 1'41.234    
2 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 5 1'41.244 0.010 0.010
3 Turkey Deniz nc KTM 7 1'41.379 0.145 0.135
4 Italy Riccardo Rossi Honda 7 1'41.506 0.272 0.127
5 Italy Dennis Foggia Honda 6 1'41.588 0.354 0.082
6 Brazil Diogo Moreira KTM 7 1'41.627 0.393 0.039
7 Japan Tatsuki Suzuki Honda 5 1'41.638 0.404 0.011
8 Spain Izan Guevara GASGAS 8 1'41.642 0.408 0.004
9 Japan Kaito Toba KTM 7 1'41.675 0.441 0.033
10 Italy Stefano Nepa KTM 5 1'41.714 0.480 0.039
11 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 7 1'41.772 0.538 0.058
12 Spain Jaume Masia KTM 6 1'41.800 0.566 0.028
13 Australia Joel Kelso KTM 7 1'41.857 0.623 0.057
14 Italy Andrea Migno Honda 5 1'42.025 0.791 0.168
15 Japan Ryusei Yamanaka KTM 5 1'42.112 0.878 0.087
16 Spain David Munoz KTM 6 1'42.519 1.285 0.407
17 United Kingdom Scott Ogden Honda 5 1'42.683 1.449 0.164
18 United Kingdom John McPhee Husqvarna 4 1'42.951 1.717 0.268
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Q1 sonucu:

S?ra Src Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Japan Tatsuki Suzuki Honda 5 1'41.977    
2 Japan Ryusei Yamanaka KTM 5 1'42.008 0.031 0.031
3 Australia Joel Kelso KTM 6 1'42.193 0.216 0.185
4 Italy Andrea Migno Honda 5 1'42.240 0.263 0.047
5 Ivan Ortola KTM 5 1'42.290 0.313 0.050
6 Japan Taiyo Furusato Honda 5 1'42.302 0.325 0.012
7 Spain Xavier Artigas CF MOTO 5 1'42.353 0.376 0.051
8 Mexico Adrian Fernandez KTM 5 1'42.510 0.533 0.157
9 France Lorenzo Fellon Honda 5 1'42.749 0.772 0.239
10 Spain Carlos Tatay CF MOTO 5 1'42.871 0.894 0.122
11 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 5 1'42.908 0.931 0.037
12 Nicola Fabio KTM 5 1'42.936 0.959 0.028
13 Italy Elia Bartolini KTM 5 1'42.969 0.992 0.033
14 United Kingdom Joshua Whatley Honda 6 1'43.644 1.667 0.675
15 Italy Alberto Surra Honda 5 1'43.666 1.689 0.022
16 Spain Ana Carrasco KTM 5 1'43.736 1.759 0.070
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