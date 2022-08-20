Moto3 Spielberg 3. antrenman: Deniz en hızlısı!
Temsilcimiz Deniz Öncü, Spielberg'de gerçekleştirilen Moto3 antrenman seansında en iyi zamanı yaptı.
Cumartesi sabahı hava gayet iyiydi ve gökyüzü bulutlu olsa da, gece yağan yağmura rağmen pist tamamen kuruydu.
18 derecelik hava sıcaklığında gerçekleştirilen seansın son 10 dakikasına doğru pist hareketlendi ve peş peşe hızlı zaman turları geldi.
Son bölüme Dennis Foggia 1:41.774 ile lider girse de, Deniz Öncü en hızlı dereceyi 1:41.285'e çekti ve seansı lider tamamlayan isim oldu.
Ayumu Sasaki, en hızlı turunun silinmesinin ardından seansı 0.026 saniye geride ikinci bitirirken, Izan Guevara 0.157 saniye geride ilk üçü tamamlayan isim oldu.
Yarışın favorileri arasında görülen Dennis Foggia, 0.352 saniye geride dördüncü olurken, Sergio Garcia dördüncü ve Diogo Moreira beşinci oldu.
İlk onu John McPhee, Stefano Nepa, Daniel Holgado ve Kaito Toba tamamladı.
Bu isimlere ek olarak Masia, Riccardo Rossi, David Munoz ve Scott Ogden sıralama turlarının son bölümüne kaldı.
Seans içerisinde kaza yapan isimler vardı. Jaume Masia daha henüz ilk bölümde kaza yaparken, Tatsuki Suzuki üçüncü virajda düştü
Seans sonucu:
|S?ra
|Src
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Deniz Öncü
|KTM
|17
|1'41.285
|2
|Ayumu Sasaki
|Husqvarna
|15
|1'41.311
|0.026
|3
|Izan Guevara
|GASGAS
|18
|1'41.442
|0.157
|4
|Dennis Foggia
|Honda
|15
|1'41.637
|0.352
|5
|Sergio Garcia Dols
|GASGAS
|19
|1'41.717
|0.432
|6
|Diogo Moreira
|KTM
|14
|1'41.720
|0.435
|7
|John McPhee
|Husqvarna
|16
|1'41.723
|0.438
|8
|Stefano Nepa
|KTM
|18
|1'41.727
|0.442
|9
|Daniel Holgado
|KTM
|18
|1'41.823
|0.538
|10
|Kaito Toba
|KTM
|16
|1'41.881
|0.596
|11
|Jaume Masia
|KTM
|14
|1'41.934
|0.649
|12
|Riccardo Rossi
|Honda
|18
|1'41.968
|0.683
|13
|David Munoz
|KTM
|17
|1'41.991
|0.706
|14
|Scott Ogden
|Honda
|15
|1'41.998
|0.713
|15
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|19
|1'42.013
|0.728
|16
|Ivan Ortola
|KTM
|16
|1'42.055
|0.770
|17
|Andrea Migno
|Honda
|18
|1'42.151
|0.866
|18
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|18
|1'42.152
|0.867
|19
|Lorenzo Fellon
|Honda
|18
|1'42.168
|0.883
|20
|Carlos Tatay
|CF MOTO
|17
|1'42.205
|0.920
|21
|Xavier Artigas
|CF MOTO
|19
|1'42.337
|1.052
|22
|Joel Kelso
|KTM
|15
|1'42.505
|1.220
|23
|Taiyo Furusato
|Honda
|16
|1'42.729
|1.444
|24
|Adrian Fernandez
|KTM
|15
|1'42.851
|1.566
|25
|Elia Bartolini
|KTM
|18
|1'42.857
|1.572
|26
|Nicola Fabio
|KTM
|18
|1'43.221
|1.936
|27
|Mario Suryo Aji
|Honda
|14
|1'43.417
|2.132
|28
|Ana Carrasco
|KTM
|17
|1'43.683
|2.398
|29
|Alberto Surra
|Honda
|14
|1'43.767
|2.482
|30
|Joshua Whatley
|Honda
|17
|1'43.823
|2.538
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