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Moto3 Antrenman raporu

Moto3 Spielberg 3. antrenman: Deniz en hızlısı!

Temsilcimiz Deniz Öncü, Spielberg'de gerçekleştirilen Moto3 antrenman seansında en iyi zamanı yaptı.

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Moto3 Spielberg 3. antrenman: Deniz en hızlısı!
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Cumartesi sabahı hava gayet iyiydi ve gökyüzü bulutlu olsa da, gece yağan yağmura rağmen pist tamamen kuruydu.

18 derecelik hava sıcaklığında gerçekleştirilen seansın son 10 dakikasına doğru pist hareketlendi ve peş peşe hızlı zaman turları geldi.

Son bölüme Dennis Foggia 1:41.774 ile lider girse de, Deniz Öncü en hızlı dereceyi 1:41.285'e çekti ve seansı lider tamamlayan isim oldu.

Ayumu Sasaki, en hızlı turunun silinmesinin ardından seansı 0.026 saniye geride ikinci bitirirken, Izan Guevara 0.157 saniye geride ilk üçü tamamlayan isim oldu.

Yarışın favorileri arasında görülen Dennis Foggia, 0.352 saniye geride dördüncü olurken, Sergio Garcia dördüncü ve Diogo Moreira beşinci oldu.

İlk onu John McPhee, Stefano Nepa, Daniel Holgado ve Kaito Toba tamamladı.

Bu isimlere ek olarak Masia, Riccardo Rossi, David Munoz ve Scott Ogden sıralama turlarının son bölümüne kaldı.

Seans içerisinde kaza yapan isimler vardı. Jaume Masia daha henüz ilk bölümde kaza yaparken, Tatsuki Suzuki üçüncü virajda düştü

Seans sonucu:

S?ra Src Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Turkey Deniz Öncü KTM 17 1'41.285  
2 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 15 1'41.311 0.026
3 Spain Izan Guevara GASGAS 18 1'41.442 0.157
4 Italy Dennis Foggia Honda 15 1'41.637 0.352
5 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 19 1'41.717 0.432
6 Brazil Diogo Moreira KTM 14 1'41.720 0.435
7 United Kingdom John McPhee Husqvarna 16 1'41.723 0.438
8 Italy Stefano Nepa KTM 18 1'41.727 0.442
9 Spain Daniel Holgado KTM 18 1'41.823 0.538
10 Japan Kaito Toba KTM 16 1'41.881 0.596
11 Spain Jaume Masia KTM 14 1'41.934 0.649
12 Italy Riccardo Rossi Honda 18 1'41.968 0.683
13 Spain David Munoz KTM 17 1'41.991 0.706
14 United Kingdom Scott Ogden Honda 15 1'41.998 0.713
15 Japan Ryusei Yamanaka KTM 19 1'42.013 0.728
16 Ivan Ortola KTM 16 1'42.055 0.770
17 Italy Andrea Migno Honda 18 1'42.151 0.866
18 Japan Tatsuki Suzuki Honda 18 1'42.152 0.867
19 France Lorenzo Fellon Honda 18 1'42.168 0.883
20 Spain Carlos Tatay CF MOTO 17 1'42.205 0.920
21 Spain Xavier Artigas CF MOTO 19 1'42.337 1.052
22 Australia Joel Kelso KTM 15 1'42.505 1.220
23 Japan Taiyo Furusato Honda 16 1'42.729 1.444
24 Mexico Adrian Fernandez KTM 15 1'42.851 1.566
25 Italy Elia Bartolini KTM 18 1'42.857 1.572
26 Nicola Fabio KTM 18 1'43.221 1.936
27 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 14 1'43.417 2.132
28 Spain Ana Carrasco KTM 17 1'43.683 2.398
29 Italy Alberto Surra Honda 14 1'43.767 2.482
30 United Kingdom Joshua Whatley Honda 17 1'43.823 2.538
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