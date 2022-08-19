Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Moto3 Spielberg: Islak zeminde Migno lider, Deniz dördüncü oldu
Moto3 / Red Bull Ring Antrenman raporu

Moto3 Spielberg 2. antrenman: Foggia en hızlısı, Deniz kaza yaptı

Dennis Foggia, Spielberg'de gerçekleştirilen 2. antrenman seansını lider tamamlarken, temsilcimiz Deniz Öncü dördüncü en iyi zamanı yaptı.

Ekleyen:
, Editör
Moto3 Spielberg 2. antrenman: Foggia en hızlısı, Deniz kaza yaptı
Haberi dinle

Spielberg'deki ikinci Moto3 antrenman seansı ideal şartlarda gerçekleştirilirken, Dennis Foggia en iyi zamanı yaptı.

Pist, sabahın aksine kuruydu ve bu sayede sürücüler, bu hafta sonu ilk kez kuru zemin lastikleriyle turladılar.

Sürücüler, ayarları test ettikten sonra yavaş yavaş hızlı tur zamanları kaydetmeye başladılar.

Temsilcimiz Deniz Öncü birkaç iyi tur attıktan sonra ilk virajda Lorenzo Fellon ile temas yaşadı ve kaza yaptı.  İkilinin durumu iyiydi ve motosikletlerine binip, pite geri döndüler.

Son bölümde dereceler iyice gelişti ve Foggia en hızlı turu 1:41.774'e çekerek seansı lider tamamladı.

Foggia'nın en hızlı turu, temsilcimiz Deniz'den sadece 0.042 saniye iyiydi.

Böylelikle Deniz kazaya rağmen günü ikinci bitirdi. Tecrübeli John McPhee'nin üçüncü olduğu seansta, Tatsuki Suzuki dördüncü, Diogo Moreira beşinci ve Ayumu Sasaki altıncı oldu.

İlk onu Stefano Nepa, Riccardo Rossi, Jaume Masia ve David Munoz tamamladı.

Şampiyonluk savaşı veren Izan Guvera ve Sergio Garcia ikilisi, Daniel Holgado'nun ardında 12. ve 13. sıralarda yer alıyorlar.

Seans sonucu:

S?ra Src Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Dennis Foggia Honda 16 1'41.774  
2 Turkey Deniz nc KTM 18 1'41.816 0.042
3 United Kingdom John McPhee Husqvarna 16 1'41.823 0.049
4 Japan Tatsuki Suzuki Honda 16 1'42.035 0.261
5 Brazil Diogo Moreira KTM 16 1'42.080 0.306
6 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 16 1'42.085 0.311
7 Italy Stefano Nepa KTM 16 1'42.085 0.311
8 Italy Riccardo Rossi Honda 16 1'42.116 0.342
9 Spain Jaume Masia KTM 21 1'42.116 0.342
10 Spain David Munoz KTM 15 1'42.148 0.374
11 Spain Daniel Holgado KTM 20 1'42.165 0.391
12 Spain Izan Guevara GASGAS 18 1'42.193 0.419
13 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 20 1'42.251 0.477
14 Japan Kaito Toba KTM 16 1'42.479 0.705
15 Australia Joel Kelso KTM 15 1'42.489 0.715
16 United Kingdom Scott Ogden Honda 17 1'42.571 0.797
17 Spain Carlos Tatay CF MOTO 17 1'42.642 0.868
18 Ivan Ortola KTM 16 1'42.733 0.959
19 Italy Andrea Migno Honda 18 1'42.748 0.974
20 Mexico Adrian Fernandez KTM 17 1'42.795 1.021
21 Spain Xavier Artigas CF MOTO 17 1'42.816 1.042
22 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 15 1'42.841 1.067
23 Japan Ryusei Yamanaka KTM 16 1'42.904 1.130
24 France Lorenzo Fellon Honda 15 1'42.937 1.163
25 Italy Elia Bartolini KTM 16 1'43.519 1.745
26 Nicola Fabio KTM 17 1'43.528 1.754
27 Japan Taiyo Furusato Honda 19 1'43.567 1.793
28 Spain Ana Carrasco KTM 16 1'44.279 2.505
29 Italy Alberto Surra Honda 14 1'44.550 2.776
30 United Kingdom Joshua Whatley Honda 16 1'44.591 2.817
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Moto3 Spielberg: Islak zeminde Migno lider, Deniz dördüncü oldu
Önceki haber

Moto3 Spielberg: Islak zeminde Migno lider, Deniz dördüncü oldu
Daha fazlası
Ezel Tan
Belçika Rallisi: Evans ceza aldı, Neuville liderliğe yükseldi! Ypres Rallisi
WRC

Belçika Rallisi: Evans ceza aldı, Neuville liderliğe yükseldi!

Eski Formula 1 yarış direktörü Masi, Supercars Komisyonu'na katılmaya hazırlanıyor
Supercars

Eski Formula 1 yarış direktörü Masi, Supercars Komisyonu'na katılmaya hazırlanıyor

Resmi: Pol Espargaro, 2023 yılında Tech3 KTM takımıyla yarışacak! Avusturya GP
MotoGP

Resmi: Pol Espargaro, 2023 yılında Tech3 KTM takımıyla yarışacak!

Son Haberler

Moto3 Spielberg 2. antrenman: Foggia en hızlısı, Deniz kaza yaptı
Moto3 Moto3

Moto3 Spielberg 2. antrenman: Foggia en hızlısı, Deniz kaza yaptı

Dennis Foggia, Spielberg'de gerçekleştirilen 2. antrenman seansını lider tamamlarken, temsilcimiz Deniz Öncü dördüncü en iyi zamanı yaptı.

Moto3 Spielberg: Islak zeminde Migno lider, Deniz dördüncü oldu
Moto3 Moto3

Moto3 Spielberg: Islak zeminde Migno lider, Deniz dördüncü oldu

Islak zeminde gerçekleştirilen Spielberg'deki ilk antrenman seansını Andrea Migno lider tamamlarken, Deniz Öncü dördüncü oldu.

Moto3 Silverstone: Harika yarışı Foggia kazandı, Deniz 3. oldu!
Moto3 Moto3

Moto3 Silverstone: Harika yarışı Foggia kazandı, Deniz 3. oldu!

2022 Moto3 sezonunun Silverstone ayağını kazanan isim Leopard Racing sürücüsü Dennis Foggia olurken, temsilcimiz Deniz Öncü 3. olarak podyuma çıktı.

Moto3 Silverstone: Moreira pole pozisyonunda, Deniz altıncı
Moto3 Moto3

Moto3 Silverstone: Moreira pole pozisyonunda, Deniz altıncı

Moto3’ün Silverstone ayağında pole pozisyonu Diogo Moreira’nın olurken, temsilcimiz Deniz Öncü altıncı sırada yer aldı.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.