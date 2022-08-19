Moto3 Spielberg 2. antrenman: Foggia en hızlısı, Deniz kaza yaptı

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Spielberg'deki ikinci Moto3 antrenman seansı ideal şartlarda gerçekleştirilirken, Dennis Foggia en iyi zamanı yaptı.

Pist, sabahın aksine kuruydu ve bu sayede sürücüler, bu hafta sonu ilk kez kuru zemin lastikleriyle turladılar.

Sürücüler, ayarları test ettikten sonra yavaş yavaş hızlı tur zamanları kaydetmeye başladılar.

Temsilcimiz Deniz Öncü birkaç iyi tur attıktan sonra ilk virajda Lorenzo Fellon ile temas yaşadı ve kaza yaptı. İkilinin durumu iyiydi ve motosikletlerine binip, pite geri döndüler.

Son bölümde dereceler iyice gelişti ve Foggia en hızlı turu 1:41.774'e çekerek seansı lider tamamladı.

Foggia'nın en hızlı turu, temsilcimiz Deniz'den sadece 0.042 saniye iyiydi.

Böylelikle Deniz kazaya rağmen günü ikinci bitirdi. Tecrübeli John McPhee'nin üçüncü olduğu seansta, Tatsuki Suzuki dördüncü, Diogo Moreira beşinci ve Ayumu Sasaki altıncı oldu.

İlk onu Stefano Nepa, Riccardo Rossi, Jaume Masia ve David Munoz tamamladı.

Şampiyonluk savaşı veren Izan Guvera ve Sergio Garcia ikilisi, Daniel Holgado'nun ardında 12. ve 13. sıralarda yer alıyorlar.

Seans sonucu: