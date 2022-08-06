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Moto3 / Silverstone Haberler

Moto3 Silverstone: Moreira pole pozisyonunda, Deniz altıncı

Moto3’ün Silverstone ayağında pole pozisyonu Diogo Moreira’nın olurken, temsilcimiz Deniz Öncü altıncı sırada yer aldı.

Cem Özel
Ekleyen:
, Editör
Moto3 Silverstone: Moreira pole pozisyonunda, Deniz altıncı
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Güneşli bir havada gerçekleştirilen sıralama turlarındaki ilk bölümde sürücüler, ilk dörde girerek ikinci bölüme kalmaya çalıştılar.

İlk bölümün lideri 2:11.458 ile Riccardo Rossi olurken, Xavier Artigas ikinci, Sergio Garcia üçüncü, Taiyo Furusato dördüncü oldu. Bu dört sürücü ikinci bölümde mücadele etmeye hak kazandılar.

Pole pozisyonunun sahibinin belirleneceği ikinci bölümde ilk denemelerin ardından Diogo Moreira 2:10.951’lik turuyla ilk sıraya yerleşti.

İlk bölümün lideri Rossi 0.108sn geride ikinci, Stefano Nepa 0.180sn geride üçüncü sıradaydı.

Bitime 5 dakika kala Izan Guevara 0.068sn geride ikinci sıraya yükselirken, aynı anda temsilcimiz Deniz Öncü de 0.229sn geride beşinciliğe yerleşti.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

 

Son denemelerde birçok sürücü zamanını geliştiremedi ve böylece pole pozisyonunun sahibi Moreira oldu.

Guevara 0.068sn geride ikinci sırada yer alırken, Ryusei Yamanaka 0.078sn geride üçüncü oldu.

Rossi dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Nepa beşinci, temsilcimiz Deniz Öncü 0.229sn geride altıncı oldu.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise Dennis Foggia, Tatsuki Suzuki, Ayumu Sasaki ve John McPhee oldu.

Moto3’ün Silverstone ayağı Pazar günü TSİ 13.20’de başlayacak.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Brazil Diogo Moreira KTM 6 2'10.951    
2 Spain Izan Guevara GASGAS 6 2'11.019 0.068 0.068
3 Japan Ryusei Yamanaka KTM 6 2'11.029 0.078 0.010
4 Italy Riccardo Rossi Honda 5 2'11.059 0.108 0.030
5 Italy Stefano Nepa KTM 6 2'11.131 0.180 0.072
6 Turkey Deniz Öncü KTM 6 2'11.180 0.229 0.049
7 Italy Dennis Foggia Honda 6 2'11.206 0.255 0.026
8 Japan Tatsuki Suzuki Honda 6 2'11.245 0.294 0.039
9 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 5 2'11.457 0.506 0.212
10 United Kingdom John McPhee Husqvarna 5 2'11.560 0.609 0.103
11 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 6 2'11.570 0.619 0.010
12 Spain Daniel Holgado KTM 5 2'11.623 0.672 0.053
13 Italy Andrea Migno Honda 7 2'11.628 0.677 0.005
14 Japan Kaito Toba KTM 7 2'11.646 0.695 0.018
15 Spain Xavier Artigas CF MOTO 6 2'11.827 0.876 0.181
16 France Lorenzo Fellon Honda 6 2'12.155 1.204 0.328
17 Japan Taiyo Furusato Honda 6 2'12.255 1.304 0.100
18 Ivan Ortola KTM 5 2'12.699 1.748 0.444
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Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Italy Riccardo Rossi Honda 5 2'11.458    
2 Spain Xavier Artigas CF MOTO 6 2'11.532 0.074 0.074
3 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 6 2'11.558 0.100 0.026
4 Japan Taiyo Furusato Honda 6 2'11.630 0.172 0.072
5 Spain David Munoz KTM 6 2'11.732 0.274 0.102
6 Mexico Adrian Fernandez KTM 6 2'11.750 0.292 0.018
7 Spain Jaume Masia KTM 6 2'11.787 0.329 0.037
8 Spain Carlos Tatay CF MOTO 3 2'11.827 0.369 0.040
9 Italy Elia Bartolini KTM 5 2'12.061 0.603 0.234
10 United Kingdom Scott Ogden Honda 5 2'12.289 0.831 0.228
11 Nicola Fabio KTM 5 2'12.340 0.882 0.051
12 United Kingdom Joshua Whatley Honda 4 2'12.631 1.173 0.291
13 Italy Alberto Surra Honda 5 2'12.651 1.193 0.020
14 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 5 2'13.818 2.360 1.167
15 Spain Ana Carrasco KTM 7 2'14.092 2.634 0.274
16 Spain Marc Garcia KTM 6 2'14.602 3.144 0.510
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