Moto3 Silverstone: Moreira pole pozisyonunda, Deniz altıncı
Moto3’ün Silverstone ayağında pole pozisyonu Diogo Moreira’nın olurken, temsilcimiz Deniz Öncü altıncı sırada yer aldı.
Güneşli bir havada gerçekleştirilen sıralama turlarındaki ilk bölümde sürücüler, ilk dörde girerek ikinci bölüme kalmaya çalıştılar.
İlk bölümün lideri 2:11.458 ile Riccardo Rossi olurken, Xavier Artigas ikinci, Sergio Garcia üçüncü, Taiyo Furusato dördüncü oldu. Bu dört sürücü ikinci bölümde mücadele etmeye hak kazandılar.
Pole pozisyonunun sahibinin belirleneceği ikinci bölümde ilk denemelerin ardından Diogo Moreira 2:10.951’lik turuyla ilk sıraya yerleşti.
İlk bölümün lideri Rossi 0.108sn geride ikinci, Stefano Nepa 0.180sn geride üçüncü sıradaydı.
Bitime 5 dakika kala Izan Guevara 0.068sn geride ikinci sıraya yükselirken, aynı anda temsilcimiz Deniz Öncü de 0.229sn geride beşinciliğe yerleşti.
Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Son denemelerde birçok sürücü zamanını geliştiremedi ve böylece pole pozisyonunun sahibi Moreira oldu.
Guevara 0.068sn geride ikinci sırada yer alırken, Ryusei Yamanaka 0.078sn geride üçüncü oldu.
Rossi dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Nepa beşinci, temsilcimiz Deniz Öncü 0.229sn geride altıncı oldu.
İlk 10’u tamamlayan isimler ise Dennis Foggia, Tatsuki Suzuki, Ayumu Sasaki ve John McPhee oldu.
Moto3’ün Silverstone ayağı Pazar günü TSİ 13.20’de başlayacak.
Q2 sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Diogo Moreira
|KTM
|6
|2'10.951
|2
|Izan Guevara
|GASGAS
|6
|2'11.019
|0.068
|0.068
|3
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|6
|2'11.029
|0.078
|0.010
|4
|Riccardo Rossi
|Honda
|5
|2'11.059
|0.108
|0.030
|5
|Stefano Nepa
|KTM
|6
|2'11.131
|0.180
|0.072
|6
|Deniz Öncü
|KTM
|6
|2'11.180
|0.229
|0.049
|7
|Dennis Foggia
|Honda
|6
|2'11.206
|0.255
|0.026
|8
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|6
|2'11.245
|0.294
|0.039
|9
|Ayumu Sasaki
|Husqvarna
|5
|2'11.457
|0.506
|0.212
|10
|John McPhee
|Husqvarna
|5
|2'11.560
|0.609
|0.103
|11
|Sergio Garcia Dols
|GASGAS
|6
|2'11.570
|0.619
|0.010
|12
|Daniel Holgado
|KTM
|5
|2'11.623
|0.672
|0.053
|13
|Andrea Migno
|Honda
|7
|2'11.628
|0.677
|0.005
|14
|Kaito Toba
|KTM
|7
|2'11.646
|0.695
|0.018
|15
|Xavier Artigas
|CF MOTO
|6
|2'11.827
|0.876
|0.181
|16
|Lorenzo Fellon
|Honda
|6
|2'12.155
|1.204
|0.328
|17
|Taiyo Furusato
|Honda
|6
|2'12.255
|1.304
|0.100
|18
|Ivan Ortola
|KTM
|5
|2'12.699
|1.748
|0.444
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Q1 sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Riccardo Rossi
|Honda
|5
|2'11.458
|2
|Xavier Artigas
|CF MOTO
|6
|2'11.532
|0.074
|0.074
|3
|Sergio Garcia Dols
|GASGAS
|6
|2'11.558
|0.100
|0.026
|4
|Taiyo Furusato
|Honda
|6
|2'11.630
|0.172
|0.072
|5
|David Munoz
|KTM
|6
|2'11.732
|0.274
|0.102
|6
|Adrian Fernandez
|KTM
|6
|2'11.750
|0.292
|0.018
|7
|Jaume Masia
|KTM
|6
|2'11.787
|0.329
|0.037
|8
|Carlos Tatay
|CF MOTO
|3
|2'11.827
|0.369
|0.040
|9
|Elia Bartolini
|KTM
|5
|2'12.061
|0.603
|0.234
|10
|Scott Ogden
|Honda
|5
|2'12.289
|0.831
|0.228
|11
|Nicola Fabio
|KTM
|5
|2'12.340
|0.882
|0.051
|12
|Joshua Whatley
|Honda
|4
|2'12.631
|1.173
|0.291
|13
|Alberto Surra
|Honda
|5
|2'12.651
|1.193
|0.020
|14
|Mario Suryo Aji
|Honda
|5
|2'13.818
|2.360
|1.167
|15
|Ana Carrasco
|KTM
|7
|2'14.092
|2.634
|0.274
|16
|Marc Garcia
|KTM
|6
|2'14.602
|3.144
|0.510
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