Moto3 Silverstone: Moreira pole pozisyonunda, Deniz altıncı

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Güneşli bir havada gerçekleştirilen sıralama turlarındaki ilk bölümde sürücüler, ilk dörde girerek ikinci bölüme kalmaya çalıştılar.

İlk bölümün lideri 2:11.458 ile Riccardo Rossi olurken, Xavier Artigas ikinci, Sergio Garcia üçüncü, Taiyo Furusato dördüncü oldu. Bu dört sürücü ikinci bölümde mücadele etmeye hak kazandılar.

Pole pozisyonunun sahibinin belirleneceği ikinci bölümde ilk denemelerin ardından Diogo Moreira 2:10.951’lik turuyla ilk sıraya yerleşti.

İlk bölümün lideri Rossi 0.108sn geride ikinci, Stefano Nepa 0.180sn geride üçüncü sıradaydı.

Bitime 5 dakika kala Izan Guevara 0.068sn geride ikinci sıraya yükselirken, aynı anda temsilcimiz Deniz Öncü de 0.229sn geride beşinciliğe yerleşti.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son denemelerde birçok sürücü zamanını geliştiremedi ve böylece pole pozisyonunun sahibi Moreira oldu.

Guevara 0.068sn geride ikinci sırada yer alırken, Ryusei Yamanaka 0.078sn geride üçüncü oldu.

Rossi dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Nepa beşinci, temsilcimiz Deniz Öncü 0.229sn geride altıncı oldu.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise Dennis Foggia, Tatsuki Suzuki, Ayumu Sasaki ve John McPhee oldu.

Moto3’ün Silverstone ayağı Pazar günü TSİ 13.20’de başlayacak.

Q2 sonucu:

Q1 sonucu: