Moto3 Silverstone: Cuma gününün lideri Fenati, Deniz yedinci

İlk antrenman seansının lideri olan Fenati, ikinci seansta da güçlü performansını sürdürdü. Tur rekorunu da kırmayı başaran İtalyan sürücü, cuma gününü ilk sırada tamamladı.

Bu seansta hava bulutluydu ve hava sıcaklığı 17 derece civarındaydı.

Husqvarna sürücüsü Fenati, seansın son bölümlerinde kaydettiği 2:11.334 ile ilk sırada yer alırken, hemen arkasında üç KTM sürücüsü sıralandı. Ayumu Sasaki 0.139sn geride ikinci, Niccolo Antonelli 0.199sn geride üçüncü, Riccardo Rossi 0.384sn geride dördüncü oldu.

Dennis Foggia’nın beşinci olduğu seansta Darryn Binder altıncı, temsilcimiz Deniz Öncü yedinci sırada yer aldı. Deniz, liderin 0.722sn gerisinde kaldı.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise Lorenzo Fellon, Pedro Acosta ve Gabriel Rodrigo oldu.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Seans sonucu: