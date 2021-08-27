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Önceki / Moto3 Silverstone 1. antrenman: Fenati lider, Deniz 15. oldu
Moto3 / Silverstone Antrenman raporu

Moto3 Silverstone: Cuma gününün lideri Fenati, Deniz yedinci

2021 Moto3 sezonunun Britanya ayağında ikinci antrenman seansının lideri tur rekoruyla beraber Romano Fenati olurken, temsilcimiz Deniz Öncü yedinci sırada yer aldı.

Moto3 Silverstone: Cuma gününün lideri Fenati, Deniz yedinci

İlk antrenman seansının lideri olan Fenati, ikinci seansta da güçlü performansını sürdürdü. Tur rekorunu da kırmayı başaran İtalyan sürücü, cuma gününü ilk sırada tamamladı.

Bu seansta hava bulutluydu ve hava sıcaklığı 17 derece civarındaydı.

Husqvarna sürücüsü Fenati, seansın son bölümlerinde kaydettiği 2:11.334 ile ilk sırada yer alırken, hemen arkasında üç KTM sürücüsü sıralandı. Ayumu Sasaki 0.139sn geride ikinci, Niccolo Antonelli 0.199sn geride üçüncü, Riccardo Rossi 0.384sn geride dördüncü oldu.

Dennis Foggia’nın beşinci olduğu seansta Darryn Binder altıncı, temsilcimiz Deniz Öncü yedinci sırada yer aldı. Deniz, liderin 0.722sn gerisinde kaldı.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise Lorenzo Fellon, Pedro Acosta ve Gabriel Rodrigo oldu.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Italy Romano Fenati Husqvarna 14 2'11.334    
2 Japan Ayumu Sasaki KTM 12 2'11.473 0.139 0.139
3 Italy Niccolò Antonelli KTM 14 2'11.533 0.199 0.060
4 Italy Riccardo Rossi KTM 12 2'11.718 0.384 0.185
5 Italy Dennis Foggia Honda 12 2'11.724 0.390 0.006
6 South Africa Darryn Binder Honda 13 2'12.036 0.702 0.312
7 Turkey Deniz Öncü KTM 12 2'12.056 0.722 0.020
8 France Lorenzo Fellon Honda 12 2'12.144 0.810 0.088
9 Spain Pedro Acosta KTM 13 2'12.162 0.828 0.018
10 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 13 2'12.164 0.830 0.002
11 Spain Jaume Masia KTM 13 2'12.225 0.891 0.061
12 Spain Izan Guevara GASGAS 16 2'12.233 0.899 0.008
13 Italy Stefano Nepa KTM 12 2'12.254 0.920 0.021
14 Spain Carlos Tatay KTM 14 2'12.286 0.952 0.032
15 United Kingdom John McPhee Honda 13 2'12.286 0.952 0.000
16 Japan Kaito Toba KTM 12 2'12.378 1.044 0.092
17 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 13 2'12.383 1.049 0.005
18 Spain Xavier Artigas Honda 13 2'12.425 1.091 0.042
19 Italy Andrea Migno Honda 13 2'12.458 1.124 0.033
20 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 15 2'12.530 1.196 0.072
21 Japan Tatsuki Suzuki Honda 15 2'12.807 1.473 0.277
22 Spain Jeremy Alcoba Honda 14 2'12.888 1.554 0.081
23 Czech Republic Filip Salač KTM 10 2'12.936 1.602 0.048
24 Italy Alberto Surra Honda 14 2'13.059 1.725 0.123
25 Japan Ryusei Yamanaka KTM 14 2'13.243 1.909 0.184
26 Austria Maximilian Kofler KTM 12 2'13.572 2.238 0.329
27 Japan Yuki Kunii Honda 14 2'14.282 2.948 0.710
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Moto3 Silverstone 1. antrenman: Fenati lider, Deniz 15. oldu

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