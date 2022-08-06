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Moto3 / Silverstone Sıralama turları raporu

Moto3 Silverstone 3. antrenman: Suzuki lider, Deniz ikinci!

Moto3'te Silverstone'da gerçekleştirilen 3. antrenman seansını Tatsuki Suzuki lider tamamlarken, Deniz Öncü ikinci sırada yer aldı.

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Moto3 Silverstone 3. antrenman: Suzuki lider, Deniz ikinci!
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Moto3'ün Silverstone'daki 3. antrenman seansında en iyi zaman Tatsuki Suzuki'den geldi. Honda sürücüsü, 2:10.713'lük bir zaman turu kaydederken, en yakın rakibi Deniz Öncü'nün 0.120 saniye önünde yer aldı.

Sıcaklığın düşük olduğu ilk anlarda sürücüler kullanılmış lastiklerle çalıştılar ve bundan ötürü dereceler düne göre çok da iyi değildi.

Ancak son bölümde dereceler hızla gelişti ve Suzuki en iyi dereceyi 2:10.713'e çekerek son antrenman seansını zirvede tamamlamış oldu.

Temsilcimiz Deniz güne harika başladı ve Suzuki'yi 0.120 saniye geride ikinci sıradan takip ederek, sıralama turlarında son bölüme kaldı.

Daniel Holgado'nun ilk üçü tamamladığı seansta Andrea Migno dördüncü,  Ayumu Sasaki beşinci ve Diogo Moreira altıncı oldu.

Dennis Foggia, Stefano Nepa, Kaito Toba ve Ryusei Yamanaka ilk onu tamamlarken, Izan Guevara  ancak 11. olabildi.

Sergio Garcia zorlu bir hafta sonu geçirirken seansı 16. bitirdi ve bundan ötürü tıpkı Jaume Masia gibi sıralama turlarının ilk bölümünde piste çıkmak zorunda kalacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Japan Tatsuki Suzuki Honda 12 2'10.713    
2 Turkey Deniz Öncü KTM 13 2'10.833 0.120 0.120
3 Spain Daniel Holgado KTM 11 2'10.966 0.253 0.133
4 Italy Andrea Migno Honda 11 2'10.972 0.259 0.006
5 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 9 2'11.097 0.384 0.125
6 Brazil Diogo Moreira KTM 11 2'11.223 0.510 0.126
7 Italy Dennis Foggia Honda 13 2'11.247 0.534 0.024
8 Italy Stefano Nepa KTM 12 2'11.285 0.572 0.038
9 Japan Kaito Toba KTM 12 2'11.320 0.607 0.035
10 Japan Ryusei Yamanaka KTM 12 2'11.347 0.634 0.027
11 Spain Izan Guevara GASGAS 12 2'11.483 0.770 0.136
12 France Lorenzo Fellon Honda 11 2'11.494 0.781 0.011
13 Ivan Ortola KTM 12 2'11.517 0.804 0.023
14 United Kingdom Scott Ogden Honda 11 2'11.532 0.819 0.015
15 Italy Riccardo Rossi Honda 11 2'11.577 0.864 0.045
16 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 13 2'11.691 0.978 0.114
17 Mexico Adrian Fernandez KTM 11 2'11.828 1.115 0.137
18 Spain Xavier Artigas CF MOTO 12 2'11.839 1.126 0.011
19 Spain David Munoz KTM 12 2'11.957 1.244 0.118
20 Spain Carlos Tatay CF MOTO 13 2'11.959 1.246 0.002
21 Nicola Fabio KTM 12 2'11.976 1.263 0.017
22 United Kingdom John McPhee Husqvarna 11 2'12.189 1.476 0.213
23 Spain Jaume Masia KTM 12 2'12.334 1.621 0.145
24 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 11 2'12.372 1.659 0.038
25 Italy Elia Bartolini KTM 12 2'12.427 1.714 0.055
26 Italy Alberto Surra Honda 12 2'12.623 1.910 0.196
27 United Kingdom Joshua Whatley Honda 12 2'13.462 2.749 0.839
28 Japan Taiyo Furusato Honda 12 2'13.720 3.007 0.258
29 Spain Ana Carrasco KTM 11 2'14.181 3.468 0.461
30 Spain Marc Garcia KTM 12 2'14.801 4.088 0.620
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