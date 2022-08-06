Moto3 Silverstone 3. antrenman: Suzuki lider, Deniz ikinci!
Moto3'te Silverstone'da gerçekleştirilen 3. antrenman seansını Tatsuki Suzuki lider tamamlarken, Deniz Öncü ikinci sırada yer aldı.
Moto3'ün Silverstone'daki 3. antrenman seansında en iyi zaman Tatsuki Suzuki'den geldi. Honda sürücüsü, 2:10.713'lük bir zaman turu kaydederken, en yakın rakibi Deniz Öncü'nün 0.120 saniye önünde yer aldı.
Sıcaklığın düşük olduğu ilk anlarda sürücüler kullanılmış lastiklerle çalıştılar ve bundan ötürü dereceler düne göre çok da iyi değildi.
Ancak son bölümde dereceler hızla gelişti ve Suzuki en iyi dereceyi 2:10.713'e çekerek son antrenman seansını zirvede tamamlamış oldu.
Temsilcimiz Deniz güne harika başladı ve Suzuki'yi 0.120 saniye geride ikinci sıradan takip ederek, sıralama turlarında son bölüme kaldı.
Daniel Holgado'nun ilk üçü tamamladığı seansta Andrea Migno dördüncü, Ayumu Sasaki beşinci ve Diogo Moreira altıncı oldu.
Dennis Foggia, Stefano Nepa, Kaito Toba ve Ryusei Yamanaka ilk onu tamamlarken, Izan Guevara ancak 11. olabildi.
Sergio Garcia zorlu bir hafta sonu geçirirken seansı 16. bitirdi ve bundan ötürü tıpkı Jaume Masia gibi sıralama turlarının ilk bölümünde piste çıkmak zorunda kalacak.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|12
|2'10.713
|2
|Deniz Öncü
|KTM
|13
|2'10.833
|0.120
|0.120
|3
|Daniel Holgado
|KTM
|11
|2'10.966
|0.253
|0.133
|4
|Andrea Migno
|Honda
|11
|2'10.972
|0.259
|0.006
|5
|Ayumu Sasaki
|Husqvarna
|9
|2'11.097
|0.384
|0.125
|6
|Diogo Moreira
|KTM
|11
|2'11.223
|0.510
|0.126
|7
|Dennis Foggia
|Honda
|13
|2'11.247
|0.534
|0.024
|8
|Stefano Nepa
|KTM
|12
|2'11.285
|0.572
|0.038
|9
|Kaito Toba
|KTM
|12
|2'11.320
|0.607
|0.035
|10
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|12
|2'11.347
|0.634
|0.027
|11
|Izan Guevara
|GASGAS
|12
|2'11.483
|0.770
|0.136
|12
|Lorenzo Fellon
|Honda
|11
|2'11.494
|0.781
|0.011
|13
|Ivan Ortola
|KTM
|12
|2'11.517
|0.804
|0.023
|14
|Scott Ogden
|Honda
|11
|2'11.532
|0.819
|0.015
|15
|Riccardo Rossi
|Honda
|11
|2'11.577
|0.864
|0.045
|16
|Sergio Garcia Dols
|GASGAS
|13
|2'11.691
|0.978
|0.114
|17
|Adrian Fernandez
|KTM
|11
|2'11.828
|1.115
|0.137
|18
|Xavier Artigas
|CF MOTO
|12
|2'11.839
|1.126
|0.011
|19
|David Munoz
|KTM
|12
|2'11.957
|1.244
|0.118
|20
|Carlos Tatay
|CF MOTO
|13
|2'11.959
|1.246
|0.002
|21
|Nicola Fabio
|KTM
|12
|2'11.976
|1.263
|0.017
|22
|John McPhee
|Husqvarna
|11
|2'12.189
|1.476
|0.213
|23
|Jaume Masia
|KTM
|12
|2'12.334
|1.621
|0.145
|24
|Mario Suryo Aji
|Honda
|11
|2'12.372
|1.659
|0.038
|25
|Elia Bartolini
|KTM
|12
|2'12.427
|1.714
|0.055
|26
|Alberto Surra
|Honda
|12
|2'12.623
|1.910
|0.196
|27
|Joshua Whatley
|Honda
|12
|2'13.462
|2.749
|0.839
|28
|Taiyo Furusato
|Honda
|12
|2'13.720
|3.007
|0.258
|29
|Ana Carrasco
|KTM
|11
|2'14.181
|3.468
|0.461
|30
|Marc Garcia
|KTM
|12
|2'14.801
|4.088
|0.620
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