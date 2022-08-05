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Önceki / Moto3 Silverstone 1. antrenman: Garcia lider, Deniz 4. oldu
Moto3 / Silverstone Antrenman raporu

Moto3 Silverstone 2. antrenman: McPhee en hızlısı

John McPhee, Silverstone'da gerçekleştirilen ikinci Moto3 antrenman seansını lider tamamladı.

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Moto3 Silverstone 2. antrenman: McPhee en hızlısı
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John McPhee, Silverstone'da cuma günü gerçekleştirilen ikinci Moto3 antrenman seansında zirvede yer alan isim oldu. 

İlk antrenman seansındaki en iyi derece, öğleden sonra seansında gelen ilk turların ardından çoktan geride bırakıldı.

Husqvarna sürücüsü 40 dakika süren antrenman seansında 2:11'in altına inebilen tek isimdi ve 2:10.939'luk turuyla hem seansı hem de günü lider tamamladı.

Son yarışlara damga vuran Izan Guevara, 0.433 saniye geride ikinci sırada yer alırken, Xavier Artigas 0.584 saniye geride üçüncü oldu.

Tatsuki Suzuki, en iyi Honda sürücüsü olarak seansı dördüncü bitirirken, onu Lorenzo Fellon, Andrea Migno ve David Munoz takip etti.

Dennis Foggia'nın sekizinci olduğu seansta, Jaume Masia dokuzuncu ve Ayumu Sasaki 10. oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü, ilk seansın aksine ikinci seansta geride kaldı ve kendisine 14. sırada yer bulabildi.

Sergio Garcia ikinci seansta 1.4 saniye geride 18. en iyi zamanı yapabildi.

Seans içerisinde önemli bir olay olmadı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United Kingdom John McPhee Husqvarna 13 2'10.939  
2 Spain Izan Guevara GASGAS 15 2'11.372 0.433
3 Spain Xavier Artigas CF MOTO 14 2'11.523 0.584
4 Japan Tatsuki Suzuki Honda 12 2'11.549 0.610
5 France Lorenzo Fellon Honda 14 2'11.683 0.744
6 Italy Andrea Migno Honda 13 2'11.690 0.751
7 Spain David Munoz KTM 14 2'11.705 0.766
8 Italy Dennis Foggia Honda 12 2'11.726 0.787
9 Spain Jaume Masia KTM 15 2'11.735 0.796
10 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 13 2'11.913 0.974
11 Italy Riccardo Rossi Honda 15 2'11.944 1.005
12 Mexico Adrian Fernandez KTM 14 2'12.020 1.081
13 Italy Stefano Nepa KTM 14 2'12.130 1.191
14 Turkey Deniz Öncü KTM 12 2'12.320 1.381
15 Spain Daniel Holgado KTM 13 2'12.333 1.394
16 United Kingdom Scott Ogden Honda 13 2'12.338 1.399
17 Japan Ryusei Yamanaka KTM 13 2'12.387 1.448
18 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 15 2'12.436 1.497
19 Brazil Diogo Moreira KTM 14 2'12.451 1.512
20 Japan Kaito Toba KTM 11 2'12.566 1.627
21 Spain Carlos Tatay CF MOTO 15 2'12.645 1.706
22 Ivan Ortola KTM 13 2'12.898 1.959
23 Italy Alberto Surra Honda 12 2'12.939 2.000
24 Italy Elia Bartolini KTM 12 2'13.166 2.227
25 Nicola Fabio KTM 14 2'13.912 2.973
26 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 13 2'13.946 3.007
27 Japan Taiyo Furusato Honda 14 2'14.260 3.321
28 United Kingdom Joshua Whatley Honda 15 2'14.489 3.550
29 Spain Marc Garcia KTM 12 2'14.680 3.741
30 Spain Ana Carrasco KTM 13 2'14.748 3.809
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