Moto3 Silverstone 2. antrenman: McPhee en hızlısı
John McPhee, Silverstone'da gerçekleştirilen ikinci Moto3 antrenman seansını lider tamamladı.
John McPhee, Silverstone'da cuma günü gerçekleştirilen ikinci Moto3 antrenman seansında zirvede yer alan isim oldu.
İlk antrenman seansındaki en iyi derece, öğleden sonra seansında gelen ilk turların ardından çoktan geride bırakıldı.
Husqvarna sürücüsü 40 dakika süren antrenman seansında 2:11'in altına inebilen tek isimdi ve 2:10.939'luk turuyla hem seansı hem de günü lider tamamladı.
Son yarışlara damga vuran Izan Guevara, 0.433 saniye geride ikinci sırada yer alırken, Xavier Artigas 0.584 saniye geride üçüncü oldu.
Tatsuki Suzuki, en iyi Honda sürücüsü olarak seansı dördüncü bitirirken, onu Lorenzo Fellon, Andrea Migno ve David Munoz takip etti.
Dennis Foggia'nın sekizinci olduğu seansta, Jaume Masia dokuzuncu ve Ayumu Sasaki 10. oldu.
Temsilcimiz Deniz Öncü, ilk seansın aksine ikinci seansta geride kaldı ve kendisine 14. sırada yer bulabildi.
Sergio Garcia ikinci seansta 1.4 saniye geride 18. en iyi zamanı yapabildi.
Seans içerisinde önemli bir olay olmadı.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|John McPhee
|Husqvarna
|13
|2'10.939
|2
|Izan Guevara
|GASGAS
|15
|2'11.372
|0.433
|3
|Xavier Artigas
|CF MOTO
|14
|2'11.523
|0.584
|4
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|12
|2'11.549
|0.610
|5
|Lorenzo Fellon
|Honda
|14
|2'11.683
|0.744
|6
|Andrea Migno
|Honda
|13
|2'11.690
|0.751
|7
|David Munoz
|KTM
|14
|2'11.705
|0.766
|8
|Dennis Foggia
|Honda
|12
|2'11.726
|0.787
|9
|Jaume Masia
|KTM
|15
|2'11.735
|0.796
|10
|Ayumu Sasaki
|Husqvarna
|13
|2'11.913
|0.974
|11
|Riccardo Rossi
|Honda
|15
|2'11.944
|1.005
|12
|Adrian Fernandez
|KTM
|14
|2'12.020
|1.081
|13
|Stefano Nepa
|KTM
|14
|2'12.130
|1.191
|14
|Deniz Öncü
|KTM
|12
|2'12.320
|1.381
|15
|Daniel Holgado
|KTM
|13
|2'12.333
|1.394
|16
|Scott Ogden
|Honda
|13
|2'12.338
|1.399
|17
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|13
|2'12.387
|1.448
|18
|Sergio Garcia Dols
|GASGAS
|15
|2'12.436
|1.497
|19
|Diogo Moreira
|KTM
|14
|2'12.451
|1.512
|20
|Kaito Toba
|KTM
|11
|2'12.566
|1.627
|21
|Carlos Tatay
|CF MOTO
|15
|2'12.645
|1.706
|22
|Ivan Ortola
|KTM
|13
|2'12.898
|1.959
|23
|Alberto Surra
|Honda
|12
|2'12.939
|2.000
|24
|Elia Bartolini
|KTM
|12
|2'13.166
|2.227
|25
|Nicola Fabio
|KTM
|14
|2'13.912
|2.973
|26
|Mario Suryo Aji
|Honda
|13
|2'13.946
|3.007
|27
|Taiyo Furusato
|Honda
|14
|2'14.260
|3.321
|28
|Joshua Whatley
|Honda
|15
|2'14.489
|3.550
|29
|Marc Garcia
|KTM
|12
|2'14.680
|3.741
|30
|Ana Carrasco
|KTM
|13
|2'14.748
|3.809
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