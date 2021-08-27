Moto3 Silverstone 1. antrenman: Fenati lider, Deniz 15. oldu

Moto3'te Britanya GP hafta sonu, ilk antrenman seansıyla beraber başladı. Romano Fenati, Silverstone'daki ilk seansı domine etti ve 2:12.196'lık turuyla, ikinci sıradaki Jeremy Alcoba'dan tam 0.6 saniye daha iyi bir tur attı.

5.9 kilometrelik Silverstone pisti, Moto3 takviminin en uzun pisti ve bu sınıftaki tur zamanları iki dakikanın üzerine çıktığı için sürücüler antrenman seansında çok fazla tur atamıyorlar ve griddeki farklar genellikle büyük oluyor.

Bu pist son olarak 2019 yılında yarışlara ev sahipliği yapmıştı ve bazı sürücülerin önce bu hızlı pisti tanıması gerekiyordu.

İskoçyalı John McPhee için seans pek de iyi başlamadı. Seans başladıktan sonra 12. virajda kontrolü kaybeden McPhee yerde kaldı ve motosikleti hasar alsa da kendisi devam edebildi.

Birkaç dakika sonra çaylak Lorenzo Fellon kaza yaptı ancak o da bu olaydan yara almadan kurtuldu. Seans boyunca bulutlu bir hava vardı ve hava sıcaklığı sadece 14 dereceydi.

Deneyimiyle beraber Fenati, zaman tablosunun en tepesiydi ve bir noktada fark 1 saniyeydi. Sonuç olarak Fenati, seansı 2:12.196'lık turu sayesinde 0.660 saniye farkla ilk sırada tamamlarken, bir saniye içerisinde sadece beş sürücü yer aldı.

Alcoba 2:13'ün altına inen üç sürücüden biriydi ve Fenati'nin en yakın takipçisi olsa da, 0.660 saniye geride kaldı.

Gabriel Rodrigo 2:12.914'lük turuyla 0.718 saniye geride ikinci olurken, temsilcimiz Deniz Öncü'nün takım arkadaşı Ayumu Sasaki 2:13.018'le dördüncü sırada yer aldı.

Şampiyona lideri Pedro Acosta, Sasaki'yi sadece 0.060 saniye geride beşinci sırada takip ederken, Filip Salac altıncı, Jaume Masia yedinci, Ricciardo Rossi sekizinci ve Dennis Foggia dokuzuncu oldu.

İlk onu Andrea Migno tamamlarken, temsilcimiz Deniz ilk antrenman seansında 2.1 saniye geride 15. en iyi zamanı yaptı.

Seans sonucu: