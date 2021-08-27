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Moto3 / Silverstone Antrenman raporu

Moto3 Silverstone 1. antrenman: Fenati lider, Deniz 15. oldu

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Silverstone'da gerçekleştirilecek Moto3 yarışı öncesinde ilk antrenman seansını Romano Fenati ilk sırada tamamladı.

Moto3 Silverstone 1. antrenman: Fenati lider, Deniz 15. oldu

Moto3'te Britanya GP hafta sonu, ilk antrenman seansıyla beraber başladı. Romano Fenati, Silverstone'daki ilk seansı domine etti ve 2:12.196'lık turuyla, ikinci sıradaki Jeremy Alcoba'dan tam 0.6 saniye daha iyi bir tur attı.

5.9 kilometrelik Silverstone pisti, Moto3 takviminin en uzun pisti ve bu sınıftaki tur zamanları iki dakikanın üzerine çıktığı için sürücüler antrenman seansında çok fazla tur atamıyorlar ve griddeki farklar genellikle büyük oluyor.

Bu pist son olarak 2019 yılında yarışlara ev sahipliği yapmıştı ve bazı sürücülerin önce bu hızlı pisti tanıması gerekiyordu.

İskoçyalı John McPhee için seans pek de iyi başlamadı. Seans başladıktan sonra 12. virajda kontrolü kaybeden McPhee yerde kaldı ve motosikleti hasar alsa da kendisi devam edebildi. 

Birkaç dakika sonra çaylak Lorenzo Fellon kaza yaptı ancak o da bu olaydan yara almadan kurtuldu. Seans boyunca bulutlu bir hava vardı ve hava sıcaklığı sadece 14 dereceydi.

Deneyimiyle beraber Fenati, zaman tablosunun en tepesiydi ve bir noktada fark 1 saniyeydi. Sonuç olarak Fenati, seansı 2:12.196'lık turu sayesinde 0.660 saniye farkla ilk sırada tamamlarken, bir saniye içerisinde sadece beş sürücü yer aldı.

Alcoba 2:13'ün altına inen üç sürücüden biriydi ve Fenati'nin en yakın takipçisi olsa da, 0.660 saniye geride kaldı.

Gabriel Rodrigo 2:12.914'lük turuyla 0.718 saniye geride ikinci olurken, temsilcimiz Deniz Öncü'nün takım arkadaşı Ayumu Sasaki 2:13.018'le dördüncü sırada yer aldı.

Şampiyona lideri Pedro Acosta, Sasaki'yi sadece 0.060 saniye geride beşinci sırada takip ederken, Filip Salac altıncı, Jaume Masia yedinci, Ricciardo Rossi sekizinci ve Dennis Foggia dokuzuncu oldu.

İlk onu Andrea Migno tamamlarken, temsilcimiz Deniz ilk antrenman seansında 2.1 saniye geride 15. en iyi zamanı yaptı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Romano Fenati Husqvarna 14 2'12.196  
2 Spain Jeremy Alcoba Honda 15 2'12.856 0.660
3 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 15 2'12.914 0.718
4 Japan Ayumu Sasaki KTM 13 2'13.018 0.822
5 Spain Pedro Acosta KTM 15 2'13.078 0.882
6 Czech Republic Filip Salač KTM 15 2'13.336 1.140
7 Spain Jaume Masia KTM 14 2'13.464 1.268
8 Italy Riccardo Rossi KTM 16 2'13.660 1.464
9 Italy Dennis Foggia Honda 15 2'13.690 1.494
10 Italy Andrea Migno Honda 14 2'13.841 1.645
11 Japan Yuki Kunii Honda 15 2'13.904 1.708
12 Spain Xavier Artigas Honda 15 2'13.908 1.712
13 South Africa Darryn Binder Honda 15 2'14.020 1.824
14 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 14 2'14.067 1.871
15 Turkey Deniz Öncü KTM 13 2'14.299 2.103
16 Italy Niccolò Antonelli KTM 13 2'14.421 2.225
17 Italy Stefano Nepa KTM 13 2'14.583 2.387
18 Japan Kaito Toba KTM 14 2'14.616 2.420
19 Italy Alberto Surra Honda 14 2'14.792 2.596
20 Spain Izan Guevara GASGAS 15 2'14.890 2.694
21 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 15 2'15.001 2.805
22 Spain Carlos Tatay KTM 15 2'15.115 2.919
23 Japan Tatsuki Suzuki Honda 12 2'15.180 2.984
24 United Kingdom John McPhee Honda 6 2'15.272 3.076
25 Austria Maximilian Kofler KTM 16 2'15.462 3.266
26 France Lorenzo Fellon Honda 9 2'15.714 3.518
27 Japan Ryusei Yamanaka KTM 13 2'16.737 4.541
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