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Moto3 / Silverstone Yarış raporu

Moto3 Silverstone: Harika yarışı Foggia kazandı, Deniz 3. oldu!

2022 Moto3 sezonunun Silverstone ayağını kazanan isim Leopard Racing sürücüsü Dennis Foggia olurken, temsilcimiz Deniz Öncü 3. olarak podyuma çıktı.

Cem Özel
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, Editör
Moto3 Silverstone: Harika yarışı Foggia kazandı, Deniz 3. oldu!
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2022 Moto3 sezonunun 12. ayağı olan Britanya Grand Prix’si güneşli koşullarda gerçekleştirildi.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Diogo Moreira, iyi bir startla yerini korudu.

Isınma turlarını ilk sırada tamamlayan ve yarışa 6. sıradan başlayan temsilcimiz Deniz Öncü ise 5. sıraya yükseldi.

İlk sektörün ardından Izan Guevara liderliğe yükseldi, ancak sonrasında Ryusei Yamanaka ilk sıraya yükseldi. Ancak ilk tur bitmeden temsilcimiz Deniz Öncü harika bir atakla ilk sıraya yükselmeyi başardı ve ilk turu lider tamamladı.

İkinci turun başında Copse’ta iç taraftan atak yapan Guevara yeniden ilk sıraya yükselirken, Ayumu Sasaki ikinciliğe yerleşti. Sonraki turlarda ilk sıra Guevara’nın olmaya devam ederken, ikinci sıranın sahibi sürekli değişti.

Bitime 12 tur kala Dennis Foggia liderliğe yükselirken, aynı turun sonunda dışarı taşarak liderliği Tatsuki Suzuki’ye bıraktı. Ancak Deniz Öncü hemen sonrasında atak yaparak liderliği ele geçirdi.

Bu noktada lider grup yaklaşık 20 sürücüden oluşuyordu ve neredeyse her virajda pozisyon değişiklikleri oluyordu.

Son 10 tura girilirken Foggia yeniden liderliğe yükselirken, Deniz ikinci, yarışa 21. sıradan başlayan Jaume Masia üçüncüydü. Bu noktada ikincilik mücadelesi kızışırken, ilk sıradaki Foggia arayı biraz açmayı başardı. Ancak sonrasında bu fark yeniden kapandı.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bitime 7 tur kala Deniz, Suzuki’yi geride bırakarak ikinciliğe yükselirken, Foggia’nın da hemen arkasına geldi. Sonraki tur Hangar düzlüğünün sonunda atak yapan temsilcimiz Deniz, ilk sıraya yükselmeyi de başardı.

Ancak bitime 5 tur kala Foggia yeniden ilk sıraya yükselirken, Suzuki ikinci, Masia üçüncü, David Munoz dördüncü, Deniz Öncü beşinci sırada yer aldı.

Harika mücadele sonraki turlarda da devam ederken, liderlik sürekli el değiştirmeye başladı.

Bitime 3 tur kala lider grupta Sasaki, şampiyona lideri Sergio Garcia’ya çarptı ve her ikisi de yarış dışı kaldı. Bu noktada Deniz liderdi.

Son tura Deniz Öncü lider girerken, heyecan tavan yaptı.

İlk sektörde Foggia liderliği alırken, Masia ikinci, Deniz üçüncüydü. Şampiyona ikincisi Guevara, Ivan Ortola ve Suzuki son turda düştü.

Büyük heyecana sahne olan son turda ilk sırayı koruyan Foggia galibiyete ulaşırken, Masia ikinci, Deniz üçüncü oldu. Temsilcimiz böylelikle bu sezon ilk kez podyuma çıkmış oldu.

Üçüncülük için Deniz'le mücadele eden Munoz'un son sektörde düşmesiyle beraber Kaito Toba dördüncü olurken, Stefano Nepa beşinci, yarışa pole pozisyonundan başlayan Moreira altıncı sırada yer aldı.

John McPhee'nin yedinci olduğu yarışta ilk 10'u tamamlayan isimler Ryusei Yamanaka, Andrea Migno ve Carlos Tatay oldu.

Bu sonuçların ardından, yarışı tamamlayamamış olsalar da GASGAS sürücüleri Garcia ve Guevara şampiyonada ilk iki sırayı korumaya devam ediyorlar. Garcia 182, Guevara 179 puana sahip.

Üçüncü sıradaki Foggia 140 puana yükselirken, Masia 127, Deniz 114 puana sahip durumda.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Italy Dennis Foggia Honda 17 37'30.120    
2 Spain Jaume Masia KTM 17 37'30.372 0.252 0.252
3 Turkey Deniz Öncü KTM 17 37'30.417 0.297 0.045
4 Japan Kaito Toba KTM 17 37'30.858 0.738 0.441
5 Italy Stefano Nepa KTM 17 37'30.882 0.762 0.024
6 Brazil Diogo Moreira KTM 17 37'31.001 0.881 0.119
7 United Kingdom John McPhee Husqvarna 17 37'31.052 0.932 0.051
8 Japan Ryusei Yamanaka KTM 17 37'31.056 0.936 0.004
9 Italy Andrea Migno Honda 17 37'31.228 1.108 0.172
10 Spain Carlos Tatay CF MOTO 17 37'31.910 1.790 0.682
11 Spain Xavier Artigas CF MOTO 17 37'31.947 1.827 0.037
12 United Kingdom Scott Ogden Honda 17 37'32.170 2.050 0.223
13 France Lorenzo Fellon Honda 17 37'32.306 2.186 0.136
14 Italy Riccardo Rossi Honda 17 37'32.503 2.383 0.197
15 Mexico Adrian Fernandez KTM 17 37'51.149 21.029 18.646
16 Italy Elia Bartolini KTM 17 37'51.184 21.064 0.035
17 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 17 37'51.308 21.188 0.124
18 Japan Taiyo Furusato Honda 17 37'51.363 21.243 0.055
19 Italy Alberto Surra Honda 17 37'51.550 21.430 0.187
20 Nicola Fabio KTM 17 37'51.574 21.454 0.024
21 United Kingdom Joshua Whatley Honda 17 38'00.400 30.280 8.826
22 Spain Marc Garcia KTM 17 38'12.273 42.153 11.873
23 Spain Ana Carrasco KTM 17 38'12.285 42.165 0.012
  Spain Daniel Holgado KTM 17 38'08.882 38.762  
  Ivan Ortola KTM 16 35'17.104 1 Lap 1 Lap
  Spain David Munoz KTM 16 35'17.157 1 Lap 0.053
  Japan Tatsuki Suzuki Honda 16 35'17.206 1 Lap 0.049
  Spain Izan Guevara GASGAS 16 35'17.612 1 Lap 0.406
  Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 14 30'51.729 3 Laps 2 Laps
  Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 14 30'51.917 3 Laps 0.188
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