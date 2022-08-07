Moto3 Silverstone: Harika yarışı Foggia kazandı, Deniz 3. oldu!

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2022 Moto3 sezonunun 12. ayağı olan Britanya Grand Prix’si güneşli koşullarda gerçekleştirildi.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Diogo Moreira, iyi bir startla yerini korudu.

Isınma turlarını ilk sırada tamamlayan ve yarışa 6. sıradan başlayan temsilcimiz Deniz Öncü ise 5. sıraya yükseldi.

İlk sektörün ardından Izan Guevara liderliğe yükseldi, ancak sonrasında Ryusei Yamanaka ilk sıraya yükseldi. Ancak ilk tur bitmeden temsilcimiz Deniz Öncü harika bir atakla ilk sıraya yükselmeyi başardı ve ilk turu lider tamamladı.

İkinci turun başında Copse’ta iç taraftan atak yapan Guevara yeniden ilk sıraya yükselirken, Ayumu Sasaki ikinciliğe yerleşti. Sonraki turlarda ilk sıra Guevara’nın olmaya devam ederken, ikinci sıranın sahibi sürekli değişti.

Bitime 12 tur kala Dennis Foggia liderliğe yükselirken, aynı turun sonunda dışarı taşarak liderliği Tatsuki Suzuki’ye bıraktı. Ancak Deniz Öncü hemen sonrasında atak yaparak liderliği ele geçirdi.

Bu noktada lider grup yaklaşık 20 sürücüden oluşuyordu ve neredeyse her virajda pozisyon değişiklikleri oluyordu.

Son 10 tura girilirken Foggia yeniden liderliğe yükselirken, Deniz ikinci, yarışa 21. sıradan başlayan Jaume Masia üçüncüydü. Bu noktada ikincilik mücadelesi kızışırken, ilk sıradaki Foggia arayı biraz açmayı başardı. Ancak sonrasında bu fark yeniden kapandı.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bitime 7 tur kala Deniz, Suzuki’yi geride bırakarak ikinciliğe yükselirken, Foggia’nın da hemen arkasına geldi. Sonraki tur Hangar düzlüğünün sonunda atak yapan temsilcimiz Deniz, ilk sıraya yükselmeyi de başardı.

Ancak bitime 5 tur kala Foggia yeniden ilk sıraya yükselirken, Suzuki ikinci, Masia üçüncü, David Munoz dördüncü, Deniz Öncü beşinci sırada yer aldı.

Harika mücadele sonraki turlarda da devam ederken, liderlik sürekli el değiştirmeye başladı.

Bitime 3 tur kala lider grupta Sasaki, şampiyona lideri Sergio Garcia’ya çarptı ve her ikisi de yarış dışı kaldı. Bu noktada Deniz liderdi.

Son tura Deniz Öncü lider girerken, heyecan tavan yaptı.

İlk sektörde Foggia liderliği alırken, Masia ikinci, Deniz üçüncüydü. Şampiyona ikincisi Guevara, Ivan Ortola ve Suzuki son turda düştü.

Büyük heyecana sahne olan son turda ilk sırayı koruyan Foggia galibiyete ulaşırken, Masia ikinci, Deniz üçüncü oldu. Temsilcimiz böylelikle bu sezon ilk kez podyuma çıkmış oldu.

Üçüncülük için Deniz'le mücadele eden Munoz'un son sektörde düşmesiyle beraber Kaito Toba dördüncü olurken, Stefano Nepa beşinci, yarışa pole pozisyonundan başlayan Moreira altıncı sırada yer aldı.

John McPhee'nin yedinci olduğu yarışta ilk 10'u tamamlayan isimler Ryusei Yamanaka, Andrea Migno ve Carlos Tatay oldu.

Bu sonuçların ardından, yarışı tamamlayamamış olsalar da GASGAS sürücüleri Garcia ve Guevara şampiyonada ilk iki sırayı korumaya devam ediyorlar. Garcia 182, Guevara 179 puana sahip.

Üçüncü sıradaki Foggia 140 puana yükselirken, Masia 127, Deniz 114 puana sahip durumda.

Yarış sonucu: