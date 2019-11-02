Moto3 Sepang: Pole Ramirez'in, Can 16. oldu

Sepang pistinde iki uzun düzlük bulunuyor ve sürücüler doğru ayarları bulmak için dünden bu yana çalışmalar yaptılar. Ayrıca seans içerisinde pistin çeşitli bölgelerinde yağmur damlaları vardı.

Sıralama turlarının ilk bölümünde Albert Arenas en hızlı isim olmayı başarırken, Niccolo Antonelli, Jume Masia ve temsilcimiz Can Öncü ilk dördü tamamlayarak Q2'ye kaldılar.

Sıralama turlarında Kaito Tobba kaza yaparken, ilk dakikalarda Tatsuki Suzuki en hızlı isimdi.

Japon sürücünün derecesi 2:11.885'ti.

Ancak son sözü, son saniyelerde 2:11.758 yapan Marcos Ramirez söyledi ve pole pozisyonunu kazandı.

Suzuki 0.127 saniye geride ikinci olurken, John McPhee 0.232 saniye geride üçüncü ve Albert Arenas 0.414 saniye geride dördüncü oldu.

Celestino Ramus'un beşinci olduğu seansta, Darryn Binder altıncı, Lorenzo Porta yedinci ve Ayumu Sasaki sekizinci oldu.

İlk onu Gabriel Rodrigo ve Alonso Lopez tamamladı.

Temsilcimiz Can Öncü sıralama turlarını 2:13.160'lık derecesiyle 1.402 saniye geride 16. bitirdi.

Q2 sonuçları:

Q1 sonuçları: