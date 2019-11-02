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Moto3 / Sepang / Sıralama turları raporu

Moto3 Sepang: Pole Ramirez'in, Can 16. oldu

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Moto3 Sepang: Pole Ramirez'in, Can 16. oldu
Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 Kas 2019 06:08

Leopard Racing sürücüsü Marcos Ramirez, Sepang Moto3 sıralama turlarında pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı.

Sepang pistinde iki uzun düzlük bulunuyor ve sürücüler doğru ayarları bulmak için dünden bu yana çalışmalar yaptılar. Ayrıca seans içerisinde pistin çeşitli bölgelerinde yağmur damlaları vardı.

Sıralama turlarının ilk bölümünde Albert Arenas en hızlı isim olmayı başarırken, Niccolo Antonelli, Jume Masia ve temsilcimiz Can Öncü ilk dördü tamamlayarak Q2'ye kaldılar.

Sıralama turlarında Kaito Tobba kaza yaparken, ilk dakikalarda Tatsuki Suzuki en hızlı isimdi.

Japon sürücünün derecesi 2:11.885'ti.

Ancak son sözü, son saniyelerde 2:11.758 yapan Marcos Ramirez söyledi ve pole pozisyonunu kazandı.

Suzuki 0.127 saniye geride ikinci olurken, John McPhee 0.232 saniye geride üçüncü ve Albert Arenas 0.414 saniye geride dördüncü oldu.

Celestino Ramus'un beşinci olduğu seansta, Darryn Binder altıncı, Lorenzo Porta yedinci ve Ayumu Sasaki sekizinci oldu.

İlk onu Gabriel Rodrigo ve Alonso Lopez tamamladı.

Temsilcimiz Can Öncü sıralama turlarını 2:13.160'lık derecesiyle 1.402 saniye geride 16. bitirdi.

Q2 sonuçları:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Marcos Ramírez
Honda 6 02'11.758
2 Japan Tatsuki Suzuki
Honda 5 02'11.885 00.127
3 United Kingdom John McPhee
Honda 5 02'11.990 00.232
4 Spain Albert Arenas
KTM 6 02'12.172 00.414
5 Italy Celestino Vietti Ramus
KTM 7 02'12.314 00.556
6 South Africa Darryn Binder
KTM 6 02'12.332 00.574
7 Italy Lorenzo Porta
Honda 6 02'12.343 00.585
8 Japan Ayumu Sasaki
Honda 4 02'12.369 00.611
9 Argentina Gabriel Rodrigo
Honda 5 02'12.385 00.627
10 Spain Alonso Lopez
Honda 6 02'12.396 00.638
11 Spain Jaume Masia
KTM 5 02'12.520 00.762
12 Spain Aron Canet
KTM 6 02'12.749 00.991
13 Spain Sergio Garcia Dols
Honda 6 02'12.790 01.032
14 Japan Ai Ogura
Honda 5 02'12.797 01.039
15 Italy Andrea Migno
KTM 5 02'13.142 01.384
16 Turkey Can Öncü
KTM 7 02'13.160 01.402
Italy Niccolò Antonelli
Honda 0
Japan Kaito Toba
Honda 3
Tüm sonuçları görüntüle

Q1 sonuçları:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Albert Arenas
KTM 6 02'12.390
2 Italy Niccolò Antonelli
Honda 5 02'12.528 00.138
3 Spain Jaume Masia
KTM 6 02'12.620 00.230
4 Turkey Can Öncü
KTM 6 02'12.753 00.363
5 Italy Tony Arbolino
Honda 6 02'12.757 00.367
6 Spain Raul Fernandez
KTM 6 02'12.933 00.543
7 Italy Romano Fenati
Honda 6 02'13.195 00.805
8 Italy Dennis Foggia
KTM 6 02'13.227 00.837
9 Japan Kazuki Masaki
KTM 6 02'13.307 00.917
10 Italy Stefano Nepa
KTM 6 02'13.412 01.022
11 United Kingdom Tom Booth-Amos
KTM 6 02'13.771 01.381
12 Czech Republic Filip Salač
KTM 6 02'13.778 01.388
13 Czech Republic Jakub Kornfeil
KTM 6 02'14.220 01.830
14 Kazakhstan Makar Yurchenko
KTM 6 02'14.333 01.943
15 Italy Riccardo Rossi
Honda 6 02'14.907 02.517
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3 , TÜRK SPORCULAR
Etkinlik Sepang
Alt-etkinlik Q2
Lokasyon Sepang Uluslararası Yarış Pisti
Pilotlar Marcos Ramírez , Can Öncü
Editör Carlos Guil Iglesias

Moto3 Sıradaki seans

Valencia

Valencia

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