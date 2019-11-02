Moto3 Sepang: Pole Ramirez'in, Can 16. oldu
Leopard Racing sürücüsü Marcos Ramirez, Sepang Moto3 sıralama turlarında pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı.
Sepang pistinde iki uzun düzlük bulunuyor ve sürücüler doğru ayarları bulmak için dünden bu yana çalışmalar yaptılar. Ayrıca seans içerisinde pistin çeşitli bölgelerinde yağmur damlaları vardı.
Sıralama turlarının ilk bölümünde Albert Arenas en hızlı isim olmayı başarırken, Niccolo Antonelli, Jume Masia ve temsilcimiz Can Öncü ilk dördü tamamlayarak Q2'ye kaldılar.
Sıralama turlarında Kaito Tobba kaza yaparken, ilk dakikalarda Tatsuki Suzuki en hızlı isimdi.
Japon sürücünün derecesi 2:11.885'ti.
Ancak son sözü, son saniyelerde 2:11.758 yapan Marcos Ramirez söyledi ve pole pozisyonunu kazandı.
Suzuki 0.127 saniye geride ikinci olurken, John McPhee 0.232 saniye geride üçüncü ve Albert Arenas 0.414 saniye geride dördüncü oldu.
Celestino Ramus'un beşinci olduğu seansta, Darryn Binder altıncı, Lorenzo Porta yedinci ve Ayumu Sasaki sekizinci oldu.
İlk onu Gabriel Rodrigo ve Alonso Lopez tamamladı.
Temsilcimiz Can Öncü sıralama turlarını 2:13.160'lık derecesiyle 1.402 saniye geride 16. bitirdi.
Q2 sonuçları:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
| Marcos Ramírez
|Honda
|6
|02'11.758
|2
| Tatsuki Suzuki
|Honda
|5
|02'11.885
|00.127
|3
| John McPhee
|Honda
|5
|02'11.990
|00.232
|4
| Albert Arenas
|KTM
|6
|02'12.172
|00.414
|5
| Celestino Vietti Ramus
|KTM
|7
|02'12.314
|00.556
|6
| Darryn Binder
|KTM
|6
|02'12.332
|00.574
|7
| Lorenzo Porta
|Honda
|6
|02'12.343
|00.585
|8
| Ayumu Sasaki
|Honda
|4
|02'12.369
|00.611
|9
| Gabriel Rodrigo
|Honda
|5
|02'12.385
|00.627
|10
| Alonso Lopez
|Honda
|6
|02'12.396
|00.638
|11
| Jaume Masia
|KTM
|5
|02'12.520
|00.762
|12
| Aron Canet
|KTM
|6
|02'12.749
|00.991
|13
| Sergio Garcia Dols
|Honda
|6
|02'12.790
|01.032
|14
| Ai Ogura
|Honda
|5
|02'12.797
|01.039
|15
| Andrea Migno
|KTM
|5
|02'13.142
|01.384
|16
| Can Öncü
|KTM
|7
|02'13.160
|01.402
| Niccolò Antonelli
|Honda
|0
| Kaito Toba
|Honda
|3
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Q1 sonuçları:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
| Albert Arenas
|KTM
|6
|02'12.390
|2
| Niccolò Antonelli
|Honda
|5
|02'12.528
|00.138
|3
| Jaume Masia
|KTM
|6
|02'12.620
|00.230
|4
| Can Öncü
|KTM
|6
|02'12.753
|00.363
|5
| Tony Arbolino
|Honda
|6
|02'12.757
|00.367
|6
| Raul Fernandez
|KTM
|6
|02'12.933
|00.543
|7
| Romano Fenati
|Honda
|6
|02'13.195
|00.805
|8
| Dennis Foggia
|KTM
|6
|02'13.227
|00.837
|9
| Kazuki Masaki
|KTM
|6
|02'13.307
|00.917
|10
| Stefano Nepa
|KTM
|6
|02'13.412
|01.022
|11
| Tom Booth-Amos
|KTM
|6
|02'13.771
|01.381
|12
| Filip Salač
|KTM
|6
|02'13.778
|01.388
|13
| Jakub Kornfeil
|KTM
|6
|02'14.220
|01.830
|14
| Makar Yurchenko
|KTM
|6
|02'14.333
|01.943
|15
| Riccardo Rossi
|Honda
|6
|02'14.907
|02.517
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto3 , TÜRK SPORCULAR
|Etkinlik
|Sepang
|Alt-etkinlik
|Q2
|Lokasyon
|Sepang Uluslararası Yarış Pisti
|Pilotlar
|Marcos Ramírez , Can Öncü
|Editör
|Carlos Guil Iglesias
Moto3 Sepang: Pole Ramirez'in, Can 16. oldu
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