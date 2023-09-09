Moto3 San Marino 3. antrenman seansı: Deniz sıralama turları öncesi zirvede
Sıralama turları öncesi son antrenman seansı oldukça rekabetçi geçti, temsilcimiz Deniz Öncü seansı ilk sırada tamamlayan isim olmayı başardı.
Detaylar geliyor...
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing
|53
|KTM
|13
|1'41.614
|149.790
|2
|J. Masia Leopard Racing
|5
|Honda
|12
|+0.041
|0.041
|149.729
|3
|
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|80
|GASGAS
|14
|+0.231
|0.190
|149.450
|4
|T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia
|72
|Honda
|11
|+0.256
|0.025
|149.413
|5
|
I. Ortola Angeluss MTA Team
|48
|KTM
|14
|+0.276
|0.020
|149.384
|6
|R. Fenati Rivacold Snipers Team
|55
|Honda
|14
|+0.328
|0.052
|149.308
|7
|D. Moreira MT Helmets - MSI
|10
|KTM
|13
|+0.338
|0.010
|149.293
|8
|K. Toba SIC58 Squadra Corse
|27
|Honda
|13
|+0.344
|0.006
|149.284
|9
|S. Nepa Angeluss MTA Team
|82
|KTM
|12
|+0.348
|0.004
|149.279
|10
|T. Suzuki Leopard Racing
|24
|Honda
|11
|+0.369
|0.021
|149.248
|11
|
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|95
|Husqvarna
|15
|+0.384
|0.015
|149.226
|12
|A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|71
|Husqvarna
|13
|+0.477
|0.093
|149.090
|13
|
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
|99
|KTM
|12
|+0.482
|0.005
|149.083
|14
|R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|6
|GASGAS
|14
|+0.613
|0.131
|148.892
|15
|R. Rossi SIC58 Squadra Corse
|54
|Honda
|12
|+0.614
|0.001
|148.890
|16
|S. Ogden VisionTrack Racing Team
|19
|Honda
|13
|+0.648
|0.034
|148.841
|17
|D. Holgado Red Bull KTM Tech 3
|96
|KTM
|14
|+0.661
|0.013
|148.822
|18
|J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP
|66
|CF MOTO
|13
|+0.683
|0.022
|148.790
|19
|
D. Salvador CIP
|38
|KTM
|13
|+0.743
|0.060
|148.703
|20
|M. Bertelle Rivacold Snipers Team
|18
|Honda
|13
|+0.782
|0.039
|148.646
|21
|J. Whatley VisionTrack Racing Team
|70
|Honda
|12
|+0.878
|0.096
|148.507
|22
|D. Munoz BOE Motorsports
|44
|KTM
|7
|+1.077
|0.199
|148.219
|23
|X. Artigas CFMoto Racing PruestelGP
|43
|CF MOTO
|13
|+1.375
|0.298
|147.790
|24
|
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
|7
|KTM
|11
|+1.382
|0.007
|147.780
|25
|
S. Azman MT Helmets - MSI
|63
|KTM
|13
|+1.534
|0.152
|147.562
|26
|L. Fellon CIP
|20
|KTM
|11
|+1.958
|0.424
|146.958
|27
|M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
|64
|Honda
|12
|+1.989
|0.031
|146.914
|28
|A. Carrasco BOE Motorsports
|22
|KTM
|12
|+2.663
|0.674
|145.965
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