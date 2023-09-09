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Önceki / Moto3 San Marino 1. antrenman: Masia lider, Deniz 12.
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Moto3 San Marino 3. antrenman seansı: Deniz sıralama turları öncesi zirvede

Sıralama turları öncesi son antrenman seansı oldukça rekabetçi geçti, temsilcimiz Deniz Öncü seansı ilk sırada tamamlayan isim olmayı başardı.

Altay Gök
Ekleyen:
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

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Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Turkey D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 13 1'41.614   149.790  
2 Spain J. Masia Leopard Racing 5 Honda 12 +0.041 0.041 149.729  
3
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
 80 GASGAS 14 +0.231 0.190 149.450  
4 Japan T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Honda 11 +0.256 0.025 149.413  
5
I. Ortola Angeluss MTA Team
 48 KTM 14 +0.276 0.020 149.384  
6 Italy R. Fenati Rivacold Snipers Team 55 Honda 14 +0.328 0.052 149.308  
7 Brazil D. Moreira MT Helmets - MSI 10 KTM 13 +0.338 0.010 149.293  
8 Japan K. Toba SIC58 Squadra Corse 27 Honda 13 +0.344 0.006 149.284  
9 Italy S. Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 12 +0.348 0.004 149.279  
10 Japan T. Suzuki Leopard Racing 24 Honda 11 +0.369 0.021 149.248  
11
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 95 Husqvarna 15 +0.384 0.015 149.226  
12 Japan A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 13 +0.477 0.093 149.090  
13
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
 99 KTM 12 +0.482 0.005 149.083  
14 Japan R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team 6 GASGAS 14 +0.613 0.131 148.892  
15 Italy R. Rossi SIC58 Squadra Corse 54 Honda 12 +0.614 0.001 148.890  
16 United Kingdom S. Ogden VisionTrack Racing Team 19 Honda 13 +0.648 0.034 148.841  
17 Spain D. Holgado Red Bull KTM Tech 3 96 KTM 14 +0.661 0.013 148.822  
18 Australia J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 13 +0.683 0.022 148.790  
19
D. Salvador CIP
 38 KTM 13 +0.743 0.060 148.703  
20 Italy M. Bertelle Rivacold Snipers Team 18 Honda 13 +0.782 0.039 148.646  
21 United Kingdom J. Whatley VisionTrack Racing Team 70 Honda 12 +0.878 0.096 148.507  
22 Spain D. Munoz BOE Motorsports 44 KTM 7 +1.077 0.199 148.219  
23 Spain X. Artigas CFMoto Racing PruestelGP 43 CF MOTO 13 +1.375 0.298 147.790  
24
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
 7 KTM 11 +1.382 0.007 147.780  
25
S. Azman MT Helmets - MSI
 63 KTM 13 +1.534 0.152 147.562  
26 France L. Fellon CIP 20 KTM 11 +1.958 0.424 146.958  
27 Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 64 Honda 12 +1.989 0.031 146.914  
28 Spain A. Carrasco BOE Motorsports 22 KTM 12 +2.663 0.674 145.965  
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Moto3 San Marino 1. antrenman: Masia lider, Deniz 12.

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