Moto3 San Marino 1. antrenman: Masia lider, Deniz 12.
Misano'da heyecan Moto3 ilk antrenman seansıyla başladı, Jaume Masia bir kez daha hafta sonuna müthiş bir başlangıç yaparken temsilcimiz Deniz Öncü 12. sırada kaldı.
Dereceler:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|J. Masia Leopard Racing
|5
|Honda
|16
|1'42.323
|148.752
|2
|A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|71
|Husqvarna
|14
|+0.296
|0.296
|148.323
|3
|T. Suzuki Leopard Racing
|24
|Honda
|16
|+0.304
|0.008
|148.311
|4
|
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|80
|GASGAS
|17
|+0.547
|0.243
|147.961
|5
|D. Munoz BOE Motorsports
|44
|KTM
|16
|+0.677
|0.130
|147.774
|6
|S. Nepa Angeluss MTA Team
|82
|KTM
|15
|+0.770
|0.093
|147.641
|7
|J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP
|66
|CF MOTO
|17
|+0.867
|0.097
|147.502
|8
|R. Fenati Rivacold Snipers Team
|55
|Honda
|15
|+0.877
|0.010
|147.488
|9
|
I. Ortola Angeluss MTA Team
|48
|KTM
|15
|+0.886
|0.009
|147.475
|10
|K. Toba SIC58 Squadra Corse
|27
|Honda
|16
|+0.959
|0.073
|147.371
|11
|
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
|99
|KTM
|15
|+0.976
|0.017
|147.347
|12
|D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing
|53
|KTM
|16
|+0.976
|0.000
|147.347
|13
|D. Holgado Red Bull KTM Tech 3
|96
|KTM
|14
|+1.058
|0.082
|147.230
|14
|J. Whatley VisionTrack Racing Team
|70
|Honda
|14
|+1.134
|0.076
|147.121
|15
|M. Bertelle Rivacold Snipers Team
|18
|Honda
|15
|+1.139
|0.005
|147.114
|16
|T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia
|72
|Honda
|16
|+1.188
|0.049
|147.045
|17
|R. Rossi SIC58 Squadra Corse
|54
|Honda
|15
|+1.201
|0.013
|147.026
|18
|D. Moreira MT Helmets - MSI
|10
|KTM
|17
|+1.295
|0.094
|146.893
|19
|
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|95
|Husqvarna
|16
|+1.387
|0.092
|146.763
|20
|S. Ogden VisionTrack Racing Team
|19
|Honda
|16
|+1.451
|0.064
|146.672
|21
|
S. Azman MT Helmets - MSI
|63
|KTM
|13
|+1.551
|0.100
|146.531
|22
|X. Artigas CFMoto Racing PruestelGP
|43
|CF MOTO
|15
|+1.572
|0.021
|146.501
|23
|
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
|7
|KTM
|16
|+1.844
|0.272
|146.119
|24
|
D. Salvador CIP
|38
|KTM
|16
|+1.916
|0.072
|146.018
|25
|R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|6
|GASGAS
|14
|+2.318
|0.402
|145.457
|26
|L. Fellon CIP
|20
|KTM
|14
|+2.318
|0.000
|145.457
|27
|M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
|64
|Honda
|15
|+2.937
|0.619
|144.601
|28
|A. Carrasco BOE Motorsports
|22
|KTM
|14
|+3.132
|0.195
|144.334
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