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Moto3 / Misano Haberler

Moto3 San Marino 1. antrenman: Masia lider, Deniz 12.

Misano'da heyecan Moto3 ilk antrenman seansıyla başladı, Jaume Masia bir kez daha hafta sonuna müthiş bir başlangıç yaparken temsilcimiz Deniz Öncü 12. sırada kaldı.

Altay Gök
Ekleyen:
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Dereceler:

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain J. Masia Leopard Racing 5 Honda 16 1'42.323   148.752  
2 Japan A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 14 +0.296 0.296 148.323  
3 Japan T. Suzuki Leopard Racing 24 Honda 16 +0.304 0.008 148.311  
4
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
 80 GASGAS 17 +0.547 0.243 147.961  
5 Spain D. Munoz BOE Motorsports 44 KTM 16 +0.677 0.130 147.774  
6 Italy S. Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 15 +0.770 0.093 147.641  
7 Australia J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 17 +0.867 0.097 147.502  
8 Italy R. Fenati Rivacold Snipers Team 55 Honda 15 +0.877 0.010 147.488  
9
I. Ortola Angeluss MTA Team
 48 KTM 15 +0.886 0.009 147.475  
10 Japan K. Toba SIC58 Squadra Corse 27 Honda 16 +0.959 0.073 147.371  
11
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
 99 KTM 15 +0.976 0.017 147.347  
12 Turkey D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 16 +0.976 0.000 147.347  
13 Spain D. Holgado Red Bull KTM Tech 3 96 KTM 14 +1.058 0.082 147.230  
14 United Kingdom J. Whatley VisionTrack Racing Team 70 Honda 14 +1.134 0.076 147.121  
15 Italy M. Bertelle Rivacold Snipers Team 18 Honda 15 +1.139 0.005 147.114  
16 Japan T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Honda 16 +1.188 0.049 147.045  
17 Italy R. Rossi SIC58 Squadra Corse 54 Honda 15 +1.201 0.013 147.026  
18 Brazil D. Moreira MT Helmets - MSI 10 KTM 17 +1.295 0.094 146.893  
19
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 95 Husqvarna 16 +1.387 0.092 146.763  
20 United Kingdom S. Ogden VisionTrack Racing Team 19 Honda 16 +1.451 0.064 146.672  
21
S. Azman MT Helmets - MSI
 63 KTM 13 +1.551 0.100 146.531  
22 Spain X. Artigas CFMoto Racing PruestelGP 43 CF MOTO 15 +1.572 0.021 146.501  
23
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
 7 KTM 16 +1.844 0.272 146.119  
24
D. Salvador CIP
 38 KTM 16 +1.916 0.072 146.018  
25 Japan R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team 6 GASGAS 14 +2.318 0.402 145.457  
26 France L. Fellon CIP 20 KTM 14 +2.318 0.000 145.457  
27 Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 64 Honda 15 +2.937 0.619 144.601  
28 Spain A. Carrasco BOE Motorsports 22 KTM 14 +3.132 0.195 144.334  
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Moto3 Katalonya: Olaylı yarışta Alonso galip, Holgado düştü, Deniz ceza ile podyumu kaybetti

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