Moto3 Sachsenring: Guevara pole pozisyonunu kazandı, Deniz'in turu silindi

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Sachsenring'deki sıralama turlarının ilk bölümü çalkantılı şekilde başlarken, Xavier Artigas motosikletinin kontrolünü kaybetti ve yere düştü. Sonrasında Mario Aji ve Joshua Whatley de kaza yaptılar.

Pistte sallanan sarı bayraklar, bazı tur zamanlarının iptal edildiği anlamına gelirken, son anlarda hem Kaito Toba hem de Riccardo Rossi kendilerini yerde bulan son isimler oldular.

Temsilcimiz Deniz Öncü bu noktada 1:26.616'lık turuyla zaman tablosunun zirvesindeydi. Ancak son virajda pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle tur zamanı silindi ve kendisini bir anda 10. sırada buldu. Temsilcimiz pazar günkü yarışa 24. sıradan başlayacak.

Deniz'in turunun silinmesiyle bu bölümü 1:26.806 ile Adrian Fernandez lider tamamladı. Onunla birlikte Rossi, Artigas ve Matte Bertelle, Q2'ye kalan isimler oldular.

Q2 de nispeten olaylı başladı çünkü Jaume Masia henüz ilk turunda 6. virajda kaza yaptı ve seansa devam edemedi. Masia seansın kalan kısmında tur atamazken, sarı bayraklar nedeniyle diğer sürücülerin ilk turları da iptal oldu.

Sonrasında ilk gerçekçi turlar gelmeye başlarken, son sözü 1:25.869 yapan Izan Guevara söyledi ve Moto3 tur rekoruyla pole pozisyonunu kazandı.

GasGas sürücüsü böylelikle bu yılki üçüncü pole pozisyonunu alırken, Dennis Foggia ikinci ve Daniel Holgado üçüncü oldu.

İkinci çizgide üç Japon sürücü yani Ayumu Sasaki, Tatsuki Suzuki ve Ryusei Yamanaka yer aldı.

David Munoz'un yedinci olduğu seansta şampiyona lideri Sergio Garcia sekizinci ve Bertelle dokuzuncu oldu. İlk onu Scott Ogden tamamladı.

27 turluk Moto3 yarışı Pazar günü saat 12:00'de başlayacak.

Q2 sonucu:

Q1 sonucu: