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Moto3 / Sachsenring Sıralama turları raporu

Moto3 Sachsenring: Guevara pole pozisyonunu kazandı, Deniz'in turu silindi

Sachsenring'de gerçekleştirilen Moto3 Almanya sıralama turlarında GasGas sürücüsü Izan Guevara zirvede yer aldı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Moto3 Sachsenring: Guevara pole pozisyonunu kazandı, Deniz'in turu silindi
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Sachsenring'deki sıralama turlarının ilk bölümü çalkantılı şekilde başlarken, Xavier Artigas motosikletinin kontrolünü kaybetti ve yere düştü. Sonrasında Mario Aji ve Joshua Whatley de kaza yaptılar.

Pistte sallanan sarı bayraklar, bazı tur zamanlarının iptal edildiği anlamına gelirken, son anlarda hem Kaito Toba hem de Riccardo Rossi kendilerini yerde bulan son isimler oldular.

Temsilcimiz Deniz Öncü bu noktada 1:26.616'lık turuyla zaman tablosunun zirvesindeydi. Ancak son virajda pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle tur zamanı silindi ve kendisini bir anda 10. sırada buldu. Temsilcimiz pazar günkü yarışa 24. sıradan başlayacak.

Deniz'in turunun silinmesiyle bu bölümü 1:26.806 ile Adrian Fernandez lider tamamladı. Onunla birlikte Rossi, Artigas ve Matte Bertelle, Q2'ye kalan isimler oldular.

Q2 de nispeten olaylı başladı çünkü Jaume Masia henüz ilk turunda 6. virajda kaza yaptı ve seansa devam edemedi. Masia seansın kalan kısmında tur atamazken, sarı bayraklar nedeniyle diğer sürücülerin ilk turları da iptal oldu.

Sonrasında ilk gerçekçi turlar gelmeye başlarken, son sözü 1:25.869 yapan Izan Guevara söyledi ve Moto3 tur rekoruyla pole pozisyonunu kazandı.

GasGas sürücüsü böylelikle bu yılki üçüncü pole pozisyonunu alırken, Dennis Foggia ikinci ve Daniel Holgado üçüncü oldu.

İkinci çizgide üç Japon sürücü yani Ayumu Sasaki, Tatsuki Suzuki ve Ryusei Yamanaka yer aldı.

David Munoz'un yedinci olduğu seansta şampiyona lideri Sergio Garcia sekizinci ve Bertelle dokuzuncu oldu. İlk onu Scott Ogden tamamladı.

27 turluk Moto3 yarışı Pazar günü saat 12:00'de başlayacak.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Izan Guevara GASGAS 7 1'25.869  
2 Italy Dennis Foggia Honda 8 1'26.164 0.295
3 Spain Daniel Holgado KTM 8 1'26.189 0.320
4 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 9 1'26.299 0.430
5 Japan Tatsuki Suzuki Honda 8 1'26.325 0.456
6 Japan Ryusei Yamanaka KTM 9 1'26.467 0.598
7 Spain David Munoz KTM 6 1'26.617 0.748
8 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 6 1'26.626 0.757
9 Italy Matteo Bertelle KTM 6 1'26.640 0.771
10 United Kingdom Scott Ogden Honda 8 1'26.645 0.776
11 Australia Joel Kelso KTM 7 1'26.649 0.780
12 Italy Andrea Migno Honda 8 1'26.734 0.865
13 United Kingdom John McPhee Husqvarna 9 1'26.751 0.882
14 Mexico Adrian Fernandez KTM 8 1'26.759 0.890
15 Italy Riccardo Rossi Honda 4 1'27.101 1.232
16 Spain Xavier Artigas CF MOTO 8 1'27.256 1.387
17 Spain Carlos Tatay CF MOTO 9 1'27.474 1.605
18 Spain Jaume Masia KTM 1    
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Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Mexico Adrian Fernandez KTM 9 1'26.806  
2 Italy Riccardo Rossi Honda 7 1'27.068 0.262
3 Spain Xavier Artigas CF MOTO 6 1'27.137 0.331
4 Italy Matteo Bertelle KTM 8 1'27.144 0.338
5 Brazil Diogo Moreira KTM 9 1'27.192 0.386
6 Japan Taiyo Furusato Honda 8 1'27.254 0.448
7 Italy Stefano Nepa KTM 9 1'27.418 0.612
8 France Lorenzo Fellon Honda 9 1'27.462 0.656
9 Italy Elia Bartolini KTM 9 1'27.693 0.887
10 Turkey Deniz Öncü KTM 7 1'26.616  
11 Italy Alberto Surra Honda 8 1'28.019 1.213
12 Ivan Ortola KTM 9 1'28.101 1.295
13 Japan Kaito Toba KTM 7 1'28.109 1.303
14 United Kingdom Joshua Whatley Honda 6 1'28.114 1.308
15 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 4 1'28.186 1.380
16 Spain Ana Carrasco KTM 8 1'29.017 2.211
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