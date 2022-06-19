Moto3 Sachsenring: Guevara arka arkaya ikinci zaferini aldı, Deniz 7. oldu

Haberi dinle

Moto3'te Izan Guevara, Sachsenring'deki yarışa ilk sıradan başlayan isimdi ve ilk virajı lider dönmeyi başardı.

İlk virajda Carlos Tatay, Riccardo Rossi ve John McPhee arasında tehlikeli bir temas yaşandı. Neyse ki durumları iyiydi.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise iyi bir startın ardından ilk turda 11 sıra birden kazanarak 13. sıraya kadar çıktı.

Fakat Deniz hatalı start aldığı gerekçesiyle iki uzun tur cezası aldı. Aynı şekilde Kaito Toba da iki uzun tur cezasına çarptırıldı. Deniz böylelikle dokuzuncu sıraya kadar çıktığı yarışta, aldığı ceza nedeniyle 16. sıraya geriledi.

Ön tarafta Guevara, ilk birkaç turda rakiplerinin baskısı altına girmesine rağmen sonrasında farkı açmaya başladı ve son bölümde 4 saniyenin üzerine çıkardı.

Hata yapmayan İspanyol sürücü, damalı bayrağı rahat şekilde ilk sırada gördü ve arka arkaya ikinci, bu yılki ise üçüncü zaferini aldı.

İkincilik için Dennis Foggia ve Sergio Garcia çekişti. Şampiyona lideri Garcia, son tura girerken Foggia üzerindeki baskıyı artırdı ve son virajda rakibine atak da yaptı.

Fakat Foggia kendisine hemen yanıt verdi ve damalı bayrağı ikinci sırada görerek beş yarış aradan sonra podyuma çıktı.

Şampiyona lideri Garcia, üçüncü sırada finiş görmesinin ardından, bu yılki altıncı podyumunu aldı. Bu sonuçla Garcia, puanını 166 yaparken, takım arkadaşı Guevara 159 puana çıktı.

Ayumu Sasaki sakatlığının ardından pistlere döndüğü yarışta iyi bir tempo yakalayıp dördüncü olurken, Tatsuki Suzuki beşinci ve son bölümde iyi geriye düşen Daniel Holgado altıncı oldu.

Temsilcimiz Deniz, uzun tur cezasıyla 16. sıraya kadar gerilese de harika bir yükselişe imza attı ve yedinci sırada finiş gördü.

İlk onu Adrian Fernandez, David Munoz ve Ivan Ortola tamamladı.

Moto3'te sezonun bir sonraki yarışı 26 Haziran'da Assen'de yapılacak.

Yarış sonucu: