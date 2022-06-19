Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Moto3 Sachsenring: Guevara pole pozisyonunu kazandı, Deniz'in turu silindi
Moto3 / Sachsenring Yarış raporu

Moto3 Sachsenring: Guevara arka arkaya ikinci zaferini aldı, Deniz 7. oldu

2022 Moto3 sezonunun 10. yarışı olan Almanya'yı GasGas sürücüsü Izan Guevara kazandı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Moto3 Sachsenring: Guevara arka arkaya ikinci zaferini aldı, Deniz 7. oldu
Haberi dinle

Moto3'te Izan Guevara, Sachsenring'deki yarışa ilk sıradan başlayan isimdi ve ilk virajı lider dönmeyi başardı.

İlk virajda Carlos Tatay, Riccardo Rossi ve John McPhee arasında tehlikeli bir temas yaşandı. Neyse ki durumları iyiydi.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise iyi bir startın ardından ilk turda 11 sıra birden kazanarak 13. sıraya kadar çıktı.

Fakat Deniz hatalı start aldığı gerekçesiyle iki uzun tur cezası aldı. Aynı şekilde Kaito Toba da iki uzun tur cezasına çarptırıldı. Deniz böylelikle dokuzuncu sıraya kadar çıktığı yarışta, aldığı ceza nedeniyle 16. sıraya geriledi.

Ön tarafta Guevara, ilk birkaç turda rakiplerinin baskısı altına girmesine rağmen sonrasında  farkı açmaya başladı ve son bölümde 4 saniyenin üzerine çıkardı.

Hata yapmayan İspanyol sürücü, damalı bayrağı rahat şekilde ilk sırada gördü ve arka arkaya ikinci, bu yılki ise üçüncü zaferini aldı.

İkincilik için Dennis Foggia ve Sergio Garcia çekişti. Şampiyona lideri Garcia, son  tura girerken Foggia üzerindeki baskıyı artırdı ve son virajda rakibine atak da yaptı.

Fakat Foggia kendisine hemen yanıt verdi ve damalı bayrağı ikinci sırada görerek beş yarış aradan sonra podyuma çıktı.

Şampiyona lideri Garcia, üçüncü sırada finiş görmesinin ardından, bu yılki altıncı podyumunu aldı. Bu sonuçla Garcia, puanını 166 yaparken, takım arkadaşı Guevara 159 puana çıktı.

Ayumu Sasaki sakatlığının ardından pistlere döndüğü yarışta iyi bir tempo yakalayıp dördüncü olurken, Tatsuki Suzuki beşinci  ve son bölümde iyi geriye düşen Daniel Holgado altıncı oldu.

Temsilcimiz Deniz, uzun tur cezasıyla 16. sıraya kadar gerilese de harika bir yükselişe imza attı ve yedinci sırada finiş gördü.

İlk onu Adrian Fernandez, David Munoz ve Ivan Ortola tamamladı.

Moto3'te sezonun bir sonraki yarışı 26 Haziran'da Assen'de yapılacak.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Spain Izan Guevara GASGAS 27 -    
2 Italy Dennis Foggia Honda 27 4.853 4.853 4.853
3 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 27 4.964 4.964 0.111
4 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 27 5.941 5.941 0.977
5 Japan Tatsuki Suzuki Honda 27 9.081 9.081 3.140
6 Spain Daniel Holgado KTM 27 12.826 12.826 3.745
7 Turkey Deniz Öncü KTM 27 13.426 13.426 0.600
8 Mexico Adrian Fernandez KTM 27 14.664 14.664 1.238
9 Spain David Munoz KTM 27 21.055 21.055 6.391
10 Ivan Ortola KTM 27 21.272 21.272 0.217
11 Italy Andrea Migno Honda 27 21.452 21.452 0.180
12 Spain Jaume Masia KTM 27 21.529 21.529 0.077
13 Spain Xavier Artigas CF MOTO 27 31.870 31.870 10.341
14 Italy Elia Bartolini KTM 27 31.792 31.792  
15 Italy Stefano Nepa KTM 27 31.949 31.949 0.157
16 Brazil Diogo Moreira KTM 27 32.120 32.120 0.171
17 Japan Taiyo Furusato Honda 27 32.228 32.228 0.108
18 France Lorenzo Fellon Honda 27 32.321 32.321 0.093
19 United Kingdom John McPhee Husqvarna 27 45.223 45.223 12.902
20 Japan Kaito Toba KTM 27 51.842 51.842 6.619
21 Italy Alberto Surra Honda 27 55.564 55.564 3.722
22 Spain Ana Carrasco KTM 27 1'17.865 1'17.865 22.301
23 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 22 47.532 5 Laps 5 Laps
  Spain Carlos Tatay CF MOTO 17      
  United Kingdom Joshua Whatley Honda 14      
  Japan Ryusei Yamanaka KTM 14      
  Australia Joel Kelso KTM 9      
  United Kingdom Scott Ogden Honda 4      
  Italy Matteo Bertelle KTM 4      
  Italy Riccardo Rossi Honda 0      
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Moto3 Sachsenring: Guevara pole pozisyonunu kazandı, Deniz'in turu silindi
Önceki haber

Moto3 Sachsenring: Guevara pole pozisyonunu kazandı, Deniz'in turu silindi
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Zhou: "Nihayet hak ettiğim sonucu aldım" Kanada GP
Formula 1

Zhou: "Nihayet hak ettiğim sonucu aldım"

Ocon: "Bundan daha fazlasını isteyemezdik" Kanada GP
Formula 1

Ocon: "Bundan daha fazlasını isteyemezdik"

Audi, Sauber ile mi ortaklık kuracak? Kanada GP
Formula 1

Audi, Sauber ile mi ortaklık kuracak?

Son Haberler

Moto3 Sachsenring: Guevara arka arkaya ikinci zaferini aldı, Deniz 7. oldu
Moto3 Moto3

Moto3 Sachsenring: Guevara arka arkaya ikinci zaferini aldı, Deniz 7. oldu

Moto3 Sachsenring: Guevara pole pozisyonunu kazandı, Deniz'in turu silindi
Moto3 Moto3

Moto3 Sachsenring: Guevara pole pozisyonunu kazandı, Deniz'in turu silindi

Moto3 Sachsenring 2. antrenman: Suzuki seansı lider tamamladı
Moto3 Moto3

Moto3 Sachsenring 2. antrenman: Suzuki seansı lider tamamladı

Moto3 Sachsenring 1. antrenman: Guevara lider, Deniz 4. oldu
Moto3 Moto3

Moto3 Sachsenring 1. antrenman: Guevara lider, Deniz 4. oldu

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.