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Moto3 / Sachsenring Yarış raporu

Moto3 Almanya: Acosta yine kazandı, Deniz kazaya rağmen 16. oldu

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Ajo KTM'in çaylak Moto3 sürücüsü Pedro Acosta, Almanya'da gerçekleştirilen yarışta zafere ulaşan isim oldu.

Moto3 Almanya: Acosta yine kazandı, Deniz kazaya rağmen 16. oldu

Moto3'te Almanya yarışı, pazar sabahı yapıldı ve sıcaklık dünkü kadar olmasa bile yine de sıcaktı. 

Yarışa pole pozisyonundan başlayan isim Filip Salac'tı.

Yarışa beşinci sıradan başlayan Kaito Toba, startla birlikte ilk sıraya çıkmayı başardı ve kısa bir süre sonra liderliği Tatsuki Suzuki aldı.

Ancak Toba daha hızlı olan taraftı ve çok geçmeden liderliği Suzuki'den tekrar aldı. Bitime 24 tur kala Dennis Foggia ilk sırayı eline geçirirken, bir noktada Pedro Acosta birinciliği aldı.

Yaklaşık 15 kişilik bu grupta, liderlik sürekli olarak el değiştirdi. Foggia, liderliği Acosta'dan tekrar almasının ardından bitime 17 tur kalaya kadar lider gitti. Sonrasında Toba  bir süreliğine lider gitti.

Kalan bölümde Foggia, Suzuki, Acosta ve Toba düzenli olarak yer değiştirdiler. Bitime iki tur kala Foggia liderdi ancak Acosta, son tura girerken yaptığı atakla İtalyan sürücüyü geride bıraktı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi.

Çaylak sürücü böylelikle üç yarış aradan sonra zafere ulaştı ve toplam galibiyet sayısını dörde yükseltti. Şampiyonadaki avantajını da 54 puana kadar çıkarmış oldu.

Toba damalı bayrağı ikinci sırada görürken, Alcoba üçüncü ve Foggia son turda gerilemesinin ardından dördüncü oldu.

Andrea Migno'nun beşinci olduğu yarışta, Sergio Garcia altıncı, Suzuki yedinci, Niccolo Antonelli sekizinci, Xavier Artigas dokuzuncu ve Izan Guevara 10. oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü, 16. sıradan başladığı yarışta ilk 10'a girmek üzereydi. Ancak Romano Fenati'nin kendisine çarpmasının ardından yere düştü. Sonrasında yarışa geri döndü ve 16. sırada finiş gördü.

Yarış sonucu:

Cla # Rider Bike Time
1 37 Spain Pedro Acosta KTM  
2 27 Japan Kaito Toba KTM 0.130
3 7 Italy Dennis Foggia Honda 0.259
4 52 Spain Jeremy Alcoba Honda 0.359
5 16 Italy Andrea Migno Honda 0.612
6 11 Spain Sergio García GASGAS 0.690
7 24 Japan Tatsuki Suzuki Honda 0.800
8 23 Italy Niccolo Antonelli KTM 0.881
9 43 Spain Xavier Artigas Honda 1.017
10 28 Spain Izan Guevara GASGAS 6.710
11 17 United Kingdom John McPhee Honda 7.665
12 22 Elia Bartolini KTM 7.729
13 55 Italy Romano Fenati Husqvarna 21.055
14 40 South Africa Darryn Binder Honda 38.008
15 19 Indonesia Andi Gilang Honda 38.450
16 53 Turkey Deniz Öncü KTM 54.867
17 66 Joel Kelso KTM 58.576
18 6 Japan Ryusei Yamanaka KTM 1'27.223
  82 Italy Stefano Nepa KTM  
  54 Italy Riccardo Rossi KTM  
  5 Spain Jaume Masia KTM  
  20 France Lorenzo Fellon Honda  
  12 Czech Republic Filip Salač Honda  
  2 Argentina Gabriel Rodrigo Honda  
  31 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna  
  92 Japan Yuki Kunii Honda  
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Moto3 Almanya sıralama turları: Salac pole pozisyonunu aldı, Deniz 11. oldu

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