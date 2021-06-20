Moto3 Almanya: Acosta yine kazandı, Deniz kazaya rağmen 16. oldu

Moto3'te Almanya yarışı, pazar sabahı yapıldı ve sıcaklık dünkü kadar olmasa bile yine de sıcaktı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan isim Filip Salac'tı.

Yarışa beşinci sıradan başlayan Kaito Toba, startla birlikte ilk sıraya çıkmayı başardı ve kısa bir süre sonra liderliği Tatsuki Suzuki aldı.

Ancak Toba daha hızlı olan taraftı ve çok geçmeden liderliği Suzuki'den tekrar aldı. Bitime 24 tur kala Dennis Foggia ilk sırayı eline geçirirken, bir noktada Pedro Acosta birinciliği aldı.

Yaklaşık 15 kişilik bu grupta, liderlik sürekli olarak el değiştirdi. Foggia, liderliği Acosta'dan tekrar almasının ardından bitime 17 tur kalaya kadar lider gitti. Sonrasında Toba bir süreliğine lider gitti.

Kalan bölümde Foggia, Suzuki, Acosta ve Toba düzenli olarak yer değiştirdiler. Bitime iki tur kala Foggia liderdi ancak Acosta, son tura girerken yaptığı atakla İtalyan sürücüyü geride bıraktı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi.

Çaylak sürücü böylelikle üç yarış aradan sonra zafere ulaştı ve toplam galibiyet sayısını dörde yükseltti. Şampiyonadaki avantajını da 54 puana kadar çıkarmış oldu.

Toba damalı bayrağı ikinci sırada görürken, Alcoba üçüncü ve Foggia son turda gerilemesinin ardından dördüncü oldu.

Andrea Migno'nun beşinci olduğu yarışta, Sergio Garcia altıncı, Suzuki yedinci, Niccolo Antonelli sekizinci, Xavier Artigas dokuzuncu ve Izan Guevara 10. oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü, 16. sıradan başladığı yarışta ilk 10'a girmek üzereydi. Ancak Romano Fenati'nin kendisine çarpmasının ardından yere düştü. Sonrasında yarışa geri döndü ve 16. sırada finiş gördü.

Yarış sonucu: