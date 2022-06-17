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Moto3 / Sachsenring Antrenman raporu

Moto3 Sachsenring 2. antrenman: Suzuki seansı lider tamamladı

Tatsuki Suzuki, Sachsenring'de gerçekleştirilen ikinci Moto3 antrenman seansında zirvede yer aldı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Moto3 Sachsenring 2. antrenman: Suzuki seansı lider tamamladı
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Almanya'nın Sachsenring pistinin ev sahipliği yaptığı ikinci Moto3 antrenman seansında 1:26.363'lük bir derece yakalayan Tatsuki Suzuki, günü lider tamamlayan isim oldu.

Sachsenring'de sürücüleri güzel bir hava karşıladı ve sıcaklık 23 dereceydi. Asfalt sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu seansta, sabahki dereceleri geçmek kolay değildi.

Suzuki, ilk denemesinde frenlemeyi yanlış şekilde değerlendirdi ve çakıl havuzuna girdi. Japon sürücü, motosikletinin üzerinde kalmayı başardı. Fakat kısa bir süre sonra Kaito Toba ikinci sektörde kendisini yerde buldu.

Bunun dışında olaysız bir seanstı ve sürücüler temel olarak kendi performanslarına odaklandılar.

Son dakikalara girilirken dereceler hızlanmaya başladı ve Suzuki, 126.363'lük bir tur zamanı yakalayarak seansı lider tamamladı.

Dennis Foggia,  1:26.525'lik turuyla 0.162 saniye geride ikinci olurken, ilk üçü sabahki derecesinin gerisinde kalan Izan Guevara tamamladı.

Joel  Kelso iyi bir seans geçirmesinin ardından dördüncü, Lorenzo Fellon beşinci ve John McPhee altıncı oldu.

İlk onu Stefano Nepa, Ryusei  Yamanaka, David Munoz ve Diogo Moreira tamamladı.

Öte yandan temsilcimiz Deniz Öncü bu seansı 19. sırada tamamlasa da, sabahki derecesiyle kombine edilmiş derecelerde sekizinci oldu.

Üçüncü Moto3 antrenman seansı Cumartesi günü saat 10:00'da başlayacak.

İkinci antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Japan Tatsuki Suzuki Honda 19 1'26.363  
2 Italy Dennis Foggia Honda 19 1'26.525 0.162
3 Spain Izan Guevara GASGAS 22 1'26.591 0.228
4 Australia Joel Kelso KTM 17 1'26.608 0.245
5 France Lorenzo Fellon Honda 15 1'26.768 0.405
6 United Kingdom John McPhee Husqvarna 17 1'26.816 0.453
7 Italy Stefano Nepa KTM 21 1'26.842 0.479
8 Japan Ryusei Yamanaka KTM 18 1'26.873 0.510
9 Spain David Munoz KTM 18 1'26.883 0.520
10 Brazil Diogo Moreira KTM 16 1'26.890 0.527
11 Spain Daniel Holgado KTM 20 1'26.892 0.529
12 Spain Jaume Masia KTM 21 1'26.902 0.539
13 Italy Andrea Migno Honda 19 1'26.933 0.570
14 Italy Matteo Bertelle KTM 20 1'26.941 0.578
15 United Kingdom Scott Ogden Honda 18 1'26.962 0.599
16 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 19 1'26.983 0.620
17 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 14 1'27.048 0.685
18 Italy Riccardo Rossi Honda 18 1'27.116 0.753
19 Turkey Deniz Öncü KTM 21 1'27.178 0.815
20 Mexico Adrian Fernandez KTM 19 1'27.419 1.056
21 Japan Kaito Toba KTM 13 1'27.439 1.076
22 Spain Xavier Artigas CF MOTO 18 1'27.523 1.160
23 Spain Carlos Tatay CF MOTO 20 1'27.590 1.227
24 United Kingdom Joshua Whatley Honda 18 1'27.822 1.459
25 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 22 1'27.841 1.478
26 Italy Alberto Surra Honda 18 1'27.841 1.478
27 Japan Taiyo Furusato Honda 20 1'27.843 1.480
28 Ivan Ortola KTM 20 1'28.101 1.738
29 Spain Ana Carrasco KTM 20 1'28.980 2.617
30 Italy Elia Bartolini KTM 19 1'29.095 2.732
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