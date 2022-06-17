Moto3 Sachsenring 2. antrenman: Suzuki seansı lider tamamladı

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Almanya'nın Sachsenring pistinin ev sahipliği yaptığı ikinci Moto3 antrenman seansında 1:26.363'lük bir derece yakalayan Tatsuki Suzuki, günü lider tamamlayan isim oldu.

Sachsenring'de sürücüleri güzel bir hava karşıladı ve sıcaklık 23 dereceydi. Asfalt sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu seansta, sabahki dereceleri geçmek kolay değildi.

Suzuki, ilk denemesinde frenlemeyi yanlış şekilde değerlendirdi ve çakıl havuzuna girdi. Japon sürücü, motosikletinin üzerinde kalmayı başardı. Fakat kısa bir süre sonra Kaito Toba ikinci sektörde kendisini yerde buldu.

Bunun dışında olaysız bir seanstı ve sürücüler temel olarak kendi performanslarına odaklandılar.

Son dakikalara girilirken dereceler hızlanmaya başladı ve Suzuki, 126.363'lük bir tur zamanı yakalayarak seansı lider tamamladı.

Dennis Foggia, 1:26.525'lik turuyla 0.162 saniye geride ikinci olurken, ilk üçü sabahki derecesinin gerisinde kalan Izan Guevara tamamladı.

Joel Kelso iyi bir seans geçirmesinin ardından dördüncü, Lorenzo Fellon beşinci ve John McPhee altıncı oldu.

İlk onu Stefano Nepa, Ryusei Yamanaka, David Munoz ve Diogo Moreira tamamladı.

Öte yandan temsilcimiz Deniz Öncü bu seansı 19. sırada tamamlasa da, sabahki derecesiyle kombine edilmiş derecelerde sekizinci oldu.

Üçüncü Moto3 antrenman seansı Cumartesi günü saat 10:00'da başlayacak.

İkinci antrenman sonucu: