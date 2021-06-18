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Moto3 / Sachsenring Antrenman raporu

Moto3 Sachsenring 2. antrenman: Acosta lider, Deniz üçüncü!

Ekleyen:
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Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Almanya'da gerçekleştirilen ikinci Moto3 antrenman seansını Pedro Acosta lider tamamlarken, Deniz Öncü üçüncü oldu.

Moto3 Sachsenring 2. antrenman: Acosta lider, Deniz üçüncü!

Şampiyona lideri Pedro Acosta, Sachsenring'deki ikinci antrenman seansında zirvede yer alan isim oldu. 1:27.090 ile en iyi zamanı yapan KTM pilotu, ilk seanstaki en iyi dereceden yavaş kalmasına rağmen, ikinci seansın en hızlı zamanını yakaladı.

Öğleden sonra hava sıcaklığı 32 dereceye ulaşırken, pist sıcaklığı 50 dereceyi buldu. Buna rağmen dereceler, sabah bölümüne kıyasla daha yavaştı.

Barselona yarışının galibi Sergio Garcia, ikinci seansta kaza yapan ilk isim oldu. Üçüncü virajda kaza yapan ve sert şekilde asfalta çarpan İspanyol sürücü, sonrasında seansa devam edebildi. Ondan kısa bir süre sonra Lorenzo Fellon birinci virajda yerde kaldı.

 

Acosta, 17 tur attığı seansta 1:27.090'lık bir zaman turu attı ve bu, Rodrigo'nun en hızlı turundan 0.044 saniye daha hızlıydı. Böylelikle seansı birinci bitirmiş oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü, ikinci seansta derecesini 0.4 saniye geliştirdi ve 1:27.269'luk turuyla 0.179 saniye geride üçüncü olarak güçlü formunu sürdürmüş oldu.

İlk seansı ikinci bitiren Suzuki, ikinci seansta 1:27.376 yaptı ve 0.286 saniye geride dördüncü oldu.

Romano Fenati'nin beşinci olduğu seansta, Stefano Nepa altıncı, Darry Binder yedinci, Dennis Foggia sekizinci, Izan Guevara dokuzuncu ve Jaume Masia 10. oldu.

 

İkinci antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Pedro Acosta KTM 17 1'27.090  
2 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 21 1'27.134 0.044
3 Turkey Deniz Öncü KTM 19 1'27.269 0.179
4 Japan Tatsuki Suzuki Honda 17 1'27.376 0.286
5 Italy Romano Fenati Husqvarna 16 1'27.497 0.407
6 Italy Stefano Nepa KTM 18 1'27.505 0.415
7 South Africa Darryn Binder Honda 15 1'27.510 0.420
8 Italy Dennis Foggia Honda 17 1'27.554 0.464
9 Spain Izan Guevara GASGAS 21 1'27.736 0.646
10 Spain Jaume Masia KTM 17 1'27.782 0.692
11 United Kingdom John McPhee Honda 12 1'27.844 0.754
12 Japan Yuki Kunii Honda 19 1'27.915 0.825
13 Japan Kaito Toba KTM 19 1'27.919 0.829
14 Spain Xavier Artigas Honda 21 1'27.922 0.832
15 Spain Jeremy Alcoba Honda 17 1'27.951 0.861
16 Italy Riccardo Rossi KTM 19 1'27.975 0.885
17 Italy Andrea Migno Honda 18 1'28.104 1.014
18 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 16 1'28.110 1.020
19 Italy Niccolò Antonelli KTM 17 1'28.219 1.129
20 France Lorenzo Fellon Honda 19 1'28.295 1.205
21 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 16 1'28.299 1.209
22 Czech Republic Filip Salač Honda 15 1'28.305 1.215
23 Indonesia Andi Gilang Honda 22 1'28.556 1.466
24 Japan Ryusei Yamanaka KTM 19 1'29.101 2.011
25 Joel Kelso KTM 19 1'29.575 2.485
26 Elia Bartolini KTM 15 1'29.623 2.533
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Moto3 Sachsenring 1. antrenman: McPhee lider, Deniz dokuzuncu oldu

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