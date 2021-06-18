Moto3 Sachsenring 2. antrenman: Acosta lider, Deniz üçüncü!

Şampiyona lideri Pedro Acosta, Sachsenring'deki ikinci antrenman seansında zirvede yer alan isim oldu. 1:27.090 ile en iyi zamanı yapan KTM pilotu, ilk seanstaki en iyi dereceden yavaş kalmasına rağmen, ikinci seansın en hızlı zamanını yakaladı.

Öğleden sonra hava sıcaklığı 32 dereceye ulaşırken, pist sıcaklığı 50 dereceyi buldu. Buna rağmen dereceler, sabah bölümüne kıyasla daha yavaştı.

Barselona yarışının galibi Sergio Garcia, ikinci seansta kaza yapan ilk isim oldu. Üçüncü virajda kaza yapan ve sert şekilde asfalta çarpan İspanyol sürücü, sonrasında seansa devam edebildi. Ondan kısa bir süre sonra Lorenzo Fellon birinci virajda yerde kaldı.

Acosta, 17 tur attığı seansta 1:27.090'lık bir zaman turu attı ve bu, Rodrigo'nun en hızlı turundan 0.044 saniye daha hızlıydı. Böylelikle seansı birinci bitirmiş oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü, ikinci seansta derecesini 0.4 saniye geliştirdi ve 1:27.269'luk turuyla 0.179 saniye geride üçüncü olarak güçlü formunu sürdürmüş oldu.

İlk seansı ikinci bitiren Suzuki, ikinci seansta 1:27.376 yaptı ve 0.286 saniye geride dördüncü oldu.

Romano Fenati'nin beşinci olduğu seansta, Stefano Nepa altıncı, Darry Binder yedinci, Dennis Foggia sekizinci, Izan Guevara dokuzuncu ve Jaume Masia 10. oldu.

İkinci antrenman sonucu: