Moto3 Sachsenring 1. antrenman: Guevara lider, Deniz 4. oldu

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GasGas sürücüsü Izan Guevara, Almanya'daki ilk Moto3 antrenman seansında en iyi zamanı yapan isim oldu. İspanyol sürücü, 1:26.459'luk turuyla, John McPhee'nin önün 0.2 saniye önünde yer aldı.

McPhee'nin takım arkadaşı Ayumu Sasaki, sakatlığını atlatmasının ardından pistlere geri dönerken, Diogo Moreira da yine pistlere dönen bir başka isim oldu.

Sabah hava mükemmeldi ve sıcaklık da 20 derece civarındaydı.

İdeal şartlarda gerçekleştirilen seansın ilk on dakikalık bölümündeki tek olay Jaume Masia'nin ilk virajda düşerek çakıl havuzuna savrulmasıydı.

En hızlı dereceler seansın son bölümde gelirken, 1:26.459 yapan Guevara seansı lider tamamlayan isim oldu.

McPhee 0.232 saniye geride ikinci en iyi zamanı yaparken, Dennis Foggia 0.336 geride kaldı ve üçüncü oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü, en iyi KTM sürücüsü olarak dördüncü olurken, Sergio Garcia ilk beşi tamamladı.

Sasaki sakatlıktan sonra katıldığı ilk seansta altıncı, Ryusei Yamanaka yedinci ve Tatsuki Suzuki sekizinci oldu.

İlk onu Adrian Fernandez (KTM) ve Riccardo Rossi (Honda) tamamladı.

İkinci Moto3 antrenman seansı 14:15'te başlayacak.

Seans sonucu: