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Moto3 / Sachsenring Antrenman raporu

Moto3 Sachsenring 1. antrenman: Guevara lider, Deniz 4. oldu

2022 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın Sachsenring'deki ilk antrenman seansını GasGas sürücüsü Izan Guevara lider tamamladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Moto3 Sachsenring 1. antrenman: Guevara lider, Deniz 4. oldu
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GasGas sürücüsü Izan Guevara, Almanya'daki ilk Moto3 antrenman seansında en iyi zamanı yapan isim oldu. İspanyol sürücü, 1:26.459'luk turuyla, John McPhee'nin önün 0.2 saniye önünde yer aldı.

McPhee'nin takım arkadaşı Ayumu Sasaki, sakatlığını atlatmasının ardından pistlere geri dönerken, Diogo Moreira da yine pistlere dönen bir başka isim oldu.

Sabah hava mükemmeldi ve sıcaklık da 20 derece civarındaydı.

İdeal şartlarda gerçekleştirilen seansın ilk on dakikalık bölümündeki tek olay Jaume Masia'nin ilk virajda düşerek çakıl havuzuna savrulmasıydı.

En hızlı dereceler seansın son bölümde gelirken, 1:26.459 yapan Guevara seansı lider tamamlayan isim oldu.

McPhee 0.232 saniye geride ikinci en iyi zamanı yaparken, Dennis Foggia 0.336 geride kaldı ve üçüncü oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü, en iyi KTM sürücüsü olarak dördüncü olurken, Sergio Garcia ilk beşi tamamladı.

Sasaki sakatlıktan sonra katıldığı ilk seansta altıncı, Ryusei Yamanaka yedinci ve Tatsuki Suzuki sekizinci oldu.

İlk onu Adrian Fernandez (KTM) ve Riccardo Rossi (Honda) tamamladı.

İkinci Moto3 antrenman seansı 14:15'te başlayacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Izan Guevara GASGAS 18 1'26.459  
2 United Kingdom John McPhee Husqvarna 19 1'26.691 0.232
3 Italy Dennis Foggia Honda 22 1'26.795 0.336
4 Turkey Deniz Öncü KTM 20 1'26.856 0.397
5 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 22 1'26.941 0.482
6 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 16 1'26.963 0.504
7 Japan Ryusei Yamanaka KTM 17 1'26.993 0.534
8 Japan Tatsuki Suzuki Honda 19 1'27.043 0.584
9 Mexico Adrian Fernandez KTM 19 1'27.162 0.703
10 Italy Riccardo Rossi Honda 18 1'27.202 0.743
11 United Kingdom Scott Ogden Honda 20 1'27.287 0.828
12 Spain Daniel Holgado KTM 19 1'27.303 0.844
13 Italy Andrea Migno Honda 20 1'27.331 0.872
14 Ivan Ortola KTM 22 1'27.338 0.879
15 Spain Jaume Masia KTM 14 1'27.338 0.879
16 Spain David Munoz KTM 20 1'27.413 0.954
17 Japan Kaito Toba KTM 20 1'27.454 0.995
18 Spain Xavier Artigas CF MOTO 19 1'27.491 1.032
19 Italy Stefano Nepa KTM 20 1'27.528 1.069
20 Brazil Diogo Moreira KTM 19 1'27.649 1.190
21 Australia Joel Kelso KTM 17 1'27.661 1.202
22 Spain Carlos Tatay CF MOTO 18 1'27.785 1.326
23 France Lorenzo Fellon Honda 18 1'27.869 1.410
24 Italy Matteo Bertelle KTM 22 1'28.412 1.953
25 Italy Elia Bartolini KTM 20 1'28.458 1.999
26 Italy Alberto Surra Honda 16 1'28.519 2.060
27 United Kingdom Joshua Whatley Honda 21 1'28.536 2.077
28 Japan Taiyo Furusato Honda 19 1'28.673 2.214
29 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 20 1'28.678 2.219
30 Spain Ana Carrasco KTM 20 1'29.479 3.020
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