Moto3 Ricardo Tormo: Heyecan dolu savaşı Guevara son düzlükte kazandı, Deniz ikinci oldu!

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Cumartesi günü gerçekleştirilen 2022 Moto3 sezonunun son sıralama turlarında GasGas sürücüsü ve 2022 Moto3 şampiyonu Izan Guevara en hızlı isim olmuştu.

Genç sürücü, pazar günkü yarışa da iyi başladı ve startın ardından yerini korudu. Temsilcimiz Deniz Öncü, benzer şekilde iyi bir startla pozisyonunu korudu ve ikili yavaş yavaş farkı açmaya başladı.

Bu noktada ön bölümde sürücüler arasında kopmalar başladı. Guevara ve Deniz, ön tarafta galibiyet mücadelesinde yalnız kalırken, Sergio Garcia da üçüncülük savaşında tek kaldı.

Deniz, yarışın hiçbir noktasında Guevara'nın arayı açmasına izin vermedi ve son turlara kadar rakibini zorladı.

Temsilcimiz, ilk bölümde kendi evinde yarışan İspanyol sürücüye karşı atak denemesi yaptı ve bunun için son anları beklemeyi tercih etti.

Son turda baskıyı iyice artıran Deniz, Guevara'yı her virajda sıkıştırdı ve enfes bir atak yapıp liderliği almayı başardı.

Ancak Guevara, son virajdan daha iyi çıktı ve start finiş düzlüğünde temsilcimizi geçerek yarışı kazandı.

Deniz bir kez daha galibiyeti son metrelerde kaçırırken, 2022 Moto3 şampiyonu Guevara sezonu galibiyetle tamamladı.

Bu, Guevara'nın bu yılki yedinci zaferi olurken, Deniz bu yılki üçüncü podyumunu almış oldu. Ayrıca 2022 Moto3 sezonunu da beşinci sırada tamamladı.

Garcia, galibiyet mücadelesinden uzak şekilde üçüncü oldu ve 2022 Moto3 sezonunu ikinci sırada tamamlamış oldu.

Dennis Foggia'nın dördüncü olduğu yarışta, Ayumu Sasaki beşinci ve Adrian Fernandez altıncı oldu.

David Munoz, Diogo Moreira, Ryusei Yamanaka ve David Holdago ilk onu tamamlayan isimler oldular.

Yarış sonucu: