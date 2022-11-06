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Önceki / Moto3 Ricardo Tormo: Guevara, Deniz'in önünde pole pozisyonunda!
Moto3 / Ricardo Tormo Yarış raporu

Moto3 Ricardo Tormo: Heyecan dolu savaşı Guevara son düzlükte kazandı, Deniz ikinci oldu!

2022 Moto3 sezonunun son yarışı olan Valensiya GP'nin galibi Izan Guevara oldu.

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Moto3 Ricardo Tormo: Heyecan dolu savaşı Guevara son düzlükte kazandı, Deniz ikinci oldu!
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Cumartesi günü gerçekleştirilen 2022 Moto3 sezonunun son sıralama turlarında GasGas sürücüsü ve 2022 Moto3 şampiyonu Izan Guevara en hızlı isim olmuştu.

Genç sürücü, pazar günkü yarışa da iyi başladı ve startın ardından yerini korudu. Temsilcimiz Deniz Öncü, benzer şekilde iyi bir startla pozisyonunu korudu ve ikili yavaş yavaş farkı açmaya başladı.

Bu noktada ön bölümde sürücüler arasında kopmalar başladı. Guevara ve Deniz, ön tarafta galibiyet mücadelesinde yalnız kalırken, Sergio Garcia da üçüncülük savaşında tek kaldı.

Deniz, yarışın hiçbir noktasında Guevara'nın arayı açmasına izin vermedi ve son turlara kadar rakibini zorladı.

Temsilcimiz, ilk bölümde kendi evinde yarışan İspanyol sürücüye karşı atak denemesi yaptı ve bunun için son anları beklemeyi tercih etti.

Son turda baskıyı iyice artıran Deniz, Guevara'yı her virajda sıkıştırdı ve enfes bir atak yapıp liderliği almayı başardı.

Ancak Guevara, son virajdan daha iyi çıktı ve start finiş düzlüğünde temsilcimizi geçerek yarışı kazandı.

Deniz bir kez daha galibiyeti son metrelerde kaçırırken, 2022 Moto3 şampiyonu Guevara sezonu galibiyetle tamamladı.

Bu, Guevara'nın bu yılki yedinci zaferi olurken, Deniz bu yılki üçüncü podyumunu almış oldu. Ayrıca 2022 Moto3 sezonunu da beşinci sırada tamamladı.

Garcia, galibiyet mücadelesinden uzak şekilde üçüncü oldu ve 2022 Moto3 sezonunu ikinci sırada tamamlamış oldu.

Dennis Foggia'nın dördüncü olduğu yarışta, Ayumu Sasaki beşinci ve Adrian Fernandez altıncı oldu.

David Munoz, Diogo Moreira, Ryusei Yamanaka ve David Holdago ilk onu tamamlayan isimler oldular.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Spain Izan Guevara GASGAS 23 -    
2 Turkey Deniz Öncü KTM 23 0.062 0.062 0.062
3 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 23 6.557 6.557 6.495
4 Italy Dennis Foggia Honda 23 14.133 14.133 7.576
5 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 23 14.574 14.574 0.441
6 Mexico Adrian Fernandez KTM 23 14.676 14.676 0.102
7 Spain David Munoz KTM 23 14.889 14.889 0.213
8 Brazil Diogo Moreira KTM 23 15.048 15.048 0.159
9 Japan Ryusei Yamanaka KTM 23 15.288 15.288 0.240
10 Spain Daniel Holgado KTM 23 15.440 15.440 0.152
11 United Kingdom John McPhee Husqvarna 23 15.533 15.533 0.093
12 Ivan Ortola KTM 23 15.618 15.618 0.085
13 Spain Carlos Tatay CF MOTO 23 15.777 15.777 0.159
14 Japan Tatsuki Suzuki Honda 23 28.493 28.493 12.716
15 Italy Andrea Migno Honda 23 28.503 28.503 0.010
16 Nicola Fabio KTM 23 28.545 28.545 0.042
17 Italy Elia Bartolini KTM 23 28.818 28.818 0.273
18 David Salvador KTM 23 29.160 29.160 0.342
19 Filippo Farioli GASGAS 23 29.402 29.402 0.242
20 France Lorenzo Fellon Honda 23 29.454 29.454 0.052
21 Australia Joel Kelso KTM 23 31.915 31.915 2.461
22 Spain Jaume Masia KTM 23 36.482 36.482 4.567
23 Spain Xavier Artigas CF MOTO 23 36.526 36.526 0.044
24 Japan Kaito Toba KTM 23 36.751 36.751 0.225
25 David Almansa KTM 23 42.091 42.091 5.340
26 United Kingdom Joshua Whatley Honda 23 50.015 50.015 7.924
27 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 23 50.156 50.156 0.141
28 Spain Ana Carrasco KTM 23 57.280 57.280 7.124
29 Italy Alberto Surra Honda 23 57.360 57.360 0.080
  United Kingdom Scott Ogden Honda 15      
  Japan Taiyo Furusato Honda 14      
  Italy Riccardo Rossi Honda 8      
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