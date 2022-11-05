Moto3 Ricardo Tormo 3. antrenman: Yamanaka lider, Deniz Q2'ye kaldı
Ricardo Tormo pistinde gerçekleştirilecek Moto3 yarışı öncesinde 3. antrenman seansını Ryusei Yamanaka lider tamamladı.
Cumartesi sabah hava, bir önceki güne kıyasla çok daha serindi. Hava sıcaklığı sadece 10 dereceydi fakat rüzgar o kadar da etkili değildi.
Seansın hemen başında Ivan Ortola KTM'sinde teknik bir sorun yaşadı.
Seansın orta kısmından itibaren Cuma gününe kıyasla daha iyi tur zamanları geldi. Son bölümde ise sürücüler, hava koridoru alabilmek için pit yolunda beklediler.
Ayumu Sasaki (Husqvarna) geçirdiği kaza nedeniyle Q2'ye kalamazken, Kaito Toba ve Jaume Masia (KTM) arasında temas yaşandı.
Tüm bunların yaşandığı seansta Ryusei Yamanaka 1:38.482 yaparak en hızlı isim oldu. Ortola sadece 0.055 saniye geride ikinci olurken, ilk üçü Diogo Moreira (KTM) tamamladı.
Dennis Foggia (Honda) dördüncü olurken, GasGas ikilisi Izan Guevara ve Sergio Garcia ilk altıda sıralandılar.
Onların arkasında Xavier Artigas (CFMoto), Tatsuki Suzuki (Honda), John McPhee (Husqvarna) ve David Salvador (KTM) yer aldı.
Q2'ye kalan son isimler Daniel Holgado (KTM), Carlos Tatay (CFMoto), temsilcimiz Deniz Öncü (KTM) ve Riccardo Rossi (Honda) oldu.
Seansın en ilginç anları Sasaki'nin kaza yaparak Q2''yi kaçırması ile Toba ve Masia arasındaki kazaydı. 11. virajda Toba biraz daha genişten döndü ve iç tarafta kapıyı açık bıraktı. Masia bu boşluğa girdi. Ancak Toba çizgiye gidince, ikili temas yaşadı.
İkisi de düştü ve yara almadı. Ancak daha sonra aralarında bir itiş kakış yaşandı. Bu sportmenlik dışı davranış için cezalar olabilir.
Q2'ye kalanlar:
Ryusei Yamanaka (KTM)
Ivan Ortola (KTM)
Diogo Moreira (KTM)
Dennis Foggia (Honda)
Izan Guevara (GasGas)
Sergio Garcia (GasGas)
Xavier Artigas (CFMoto)
Tatsuki Suzuki (Honda)
John McPhee (Husqvarna)
David Salvador (KTM)
Daniel Holgado (KTM)
Carlos Tatay (CFMoto)
Deniz Öncü (KTM)
Riccardo Rossi (Honda)
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