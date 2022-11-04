Moto3 Ricardo Tormo 1. antrenman: Guevara lider, Deniz beşinci oldu

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Dünya şampiyonu Izan Guevara, Valensiya'daki sezon finali öncesinde ilk antrenman seansında en hızlı zaman yaptı. GasGas sürücüsü 1:39.533 yaparken, ilk üç sıra İspanyol sürücülerden oluştu.

Yılın son antrenman günü mavi gökyüzü ve yoğun güneş altında başladı ancak biraz rüzgar vardı. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 17 santigrat derece olarak ölçüldü.

Moto3 kategorisinde özel davetle piste çıkan iki isim vardı. Bunlar Aspar-GasGas takımı adına Filippo Farioli ve Finetwork adına yarışan David Almansa idi. Angeluss takımında sakat Stefano Nepa'nın yerini David Salvador aldı.

Sürücüler uygun koşullardan faydalandılar ve birçok tur attılar. Seansın genelinde herhangi bir olay yaşanmadı ve 876 metrelik düzlükte hava koridoru nispeten etkili oldu.

Sürücüler sonlara doğru daha fazla risk aldığında, David Munoz (KTM) 6. virajda kaza yaptı. İspanyol sürücü seansa veda ederken, Diogo Moreira (KTM) da bu noktada kaza yaptı.

Guevara bu zorlu seansı Moreira'nın 0.010 saniye önünde ilk sırada tamamlarken, onu Daniel Holgado (KTM) ve Ayumu Sasaki (Husqvarna) takip etti.

Temsilcimiz Deniz Öncü (KTM) ilk beşi tamamlarken, Dennis Foggia altıncı, Sepang yarışının galibi John McPhee (Husqvarna) yedinci, Sergio Garcia (GasGas) sekizinci, Ryusei Yamanaka (KTM) dokuzuncu ve Xavier Artigas (CFMoto) onuncu oldu.

1. antrenman sonucu: