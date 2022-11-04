Moto3 Ricardo Tormo 1. antrenman: Guevara lider, Deniz beşinci oldu
Dünya şampiyonu Izan Guevara, Valensiya'daki sezon finali öncesinde ilk antrenman seansını lider tamamladı.
Dünya şampiyonu Izan Guevara, Valensiya'daki sezon finali öncesinde ilk antrenman seansında en hızlı zaman yaptı. GasGas sürücüsü 1:39.533 yaparken, ilk üç sıra İspanyol sürücülerden oluştu.
Yılın son antrenman günü mavi gökyüzü ve yoğun güneş altında başladı ancak biraz rüzgar vardı. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 17 santigrat derece olarak ölçüldü.
Moto3 kategorisinde özel davetle piste çıkan iki isim vardı. Bunlar Aspar-GasGas takımı adına Filippo Farioli ve Finetwork adına yarışan David Almansa idi. Angeluss takımında sakat Stefano Nepa'nın yerini David Salvador aldı.
Sürücüler uygun koşullardan faydalandılar ve birçok tur attılar. Seansın genelinde herhangi bir olay yaşanmadı ve 876 metrelik düzlükte hava koridoru nispeten etkili oldu.
Sürücüler sonlara doğru daha fazla risk aldığında, David Munoz (KTM) 6. virajda kaza yaptı. İspanyol sürücü seansa veda ederken, Diogo Moreira (KTM) da bu noktada kaza yaptı.
Guevara bu zorlu seansı Moreira'nın 0.010 saniye önünde ilk sırada tamamlarken, onu Daniel Holgado (KTM) ve Ayumu Sasaki (Husqvarna) takip etti.
Temsilcimiz Deniz Öncü (KTM) ilk beşi tamamlarken, Dennis Foggia altıncı, Sepang yarışının galibi John McPhee (Husqvarna) yedinci, Sergio Garcia (GasGas) sekizinci, Ryusei Yamanaka (KTM) dokuzuncu ve Xavier Artigas (CFMoto) onuncu oldu.
1. antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Izan Guevara
|GASGAS
|17
|1'39.533
|2
|Diogo Moreira
|KTM
|16
|1'39.543
|0.010
|3
|Daniel Holgado
|KTM
|19
|1'39.683
|0.150
|4
|Ayumu Sasaki
|Husqvarna
|15
|1'39.715
|0.182
|5
|Deniz Öncü
|KTM
|16
|1'39.722
|0.189
|6
|Dennis Foggia
|Honda
|16
|1'39.780
|0.247
|7
|John McPhee
|Husqvarna
|17
|1'39.847
|0.314
|8
|Sergio Garcia Dols
|GASGAS
|20
|1'39.855
|0.322
|9
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|18
|1'39.905
|0.372
|10
|Xavier Artigas
|CF MOTO
|18
|1'39.938
|0.405
|11
|Kaito Toba
|KTM
|17
|1'40.030
|0.497
|12
|Riccardo Rossi
|Honda
|19
|1'40.116
|0.583
|13
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|18
|1'40.145
|0.612
|14
|Filippo Farioli
|GASGAS
|19
|1'40.215
|0.682
|15
|Andrea Migno
|Honda
|18
|1'40.231
|0.698
|16
|Adrian Fernandez
|KTM
|18
|1'40.296
|0.763
|17
|Ivan Ortola
|KTM
|17
|1'40.486
|0.953
|18
|Joel Kelso
|KTM
|18
|1'40.518
|0.985
|19
|Jaume Masia
|KTM
|18
|1'40.545
|1.012
|20
|David Munoz
|KTM
|14
|1'40.629
|1.096
|21
|David Salvador
|KTM
|14
|1'40.636
|1.103
|22
|David Almansa
|KTM
|19
|1'40.800
|1.267
|23
|Carlos Tatay
|CF MOTO
|17
|1'40.936
|1.403
|24
|Lorenzo Fellon
|Honda
|18
|1'41.347
|1.814
|25
|Joshua Whatley
|Honda
|18
|1'41.467
|1.934
|26
|Nicola Fabio
|KTM
|10
|1'41.485
|1.952
|27
|Alberto Surra
|Honda
|15
|1'41.706
|2.173
|28
|Scott Ogden
|Honda
|17
|1'41.902
|2.369
|29
|Taiyo Furusato
|Honda
|19
|1'41.912
|2.379
|30
|Mario Suryo Aji
|Honda
|20
|1'42.002
|2.469
|31
|Elia Bartolini
|KTM
|18
|1'42.032
|2.499
|32
|Ana Carrasco
|KTM
|16
|1'43.015
|3.482
|Tüm sonuçları görüntüle
Son Haberler
F1 raporları, COVID'den sonra gelirde artış olduğunu gösteriyor
2022 sezonunu sonuna yaklaşırken Formula 1'in finansal durumu, COVID-19'un etkilerinin ortadan kalkmasıyla bir önceki yıla göre iyileşme göstermeye devam ediyor.
Wolff, Red Bull'un itibar kaybetmesinin diğer takımları ihlalden kaçınmaya zorlayacağını düşünüyor
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Red Bull Racing'in bütçe sınırı ihlali sürecinde itibar kaybettiğini ve bunun herhangi bir takıma ihlalden kaçınması için yeterli motivasyon sunacağını söylüyor.
Amanda Newey, Red Bull hakkındaki mesnetsiz eleştirilere yanıt verdi
Adrian Newey'in eşi Amanda Newey, Red Bull'u ve çalışanlarını eleştiren bir gazeteciye internet üzerinden karşılık verdi.
Sainz: “Kabus gibi bir F1 sezonundan vazgeçmek kolay olurdu”
Carlos Sainz, “kabus” gibi geçen 2022 sezonunda moralini yüksek tutmaya çalıştığını söylese de bu sezondan ümidi kesmek “kolay olurdu” diye kabul etti.