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Moto3 / Ricardo Tormo Antrenman raporu

Moto3 Ricardo Tormo 1. antrenman: Guevara lider, Deniz beşinci oldu

Dünya şampiyonu Izan Guevara, Valensiya'daki sezon finali öncesinde ilk antrenman seansını lider tamamladı.

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Moto3 Ricardo Tormo 1. antrenman: Guevara lider, Deniz beşinci oldu
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Dünya şampiyonu Izan Guevara, Valensiya'daki sezon finali öncesinde ilk antrenman seansında en hızlı zaman yaptı. GasGas sürücüsü 1:39.533 yaparken, ilk üç sıra İspanyol sürücülerden oluştu.

Yılın son antrenman günü mavi gökyüzü ve yoğun güneş altında başladı ancak biraz rüzgar vardı. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 17 santigrat derece olarak ölçüldü.

Moto3 kategorisinde özel davetle piste çıkan iki isim vardı. Bunlar Aspar-GasGas takımı adına Filippo Farioli ve Finetwork adına yarışan David Almansa idi. Angeluss takımında sakat Stefano Nepa'nın yerini David Salvador aldı.

Sürücüler uygun koşullardan faydalandılar ve birçok tur attılar. Seansın genelinde herhangi bir olay yaşanmadı ve 876 metrelik düzlükte hava koridoru nispeten etkili oldu.

Sürücüler sonlara doğru daha fazla risk aldığında, David Munoz (KTM) 6. virajda kaza yaptı. İspanyol sürücü seansa veda ederken, Diogo Moreira (KTM) da bu noktada kaza yaptı.

Guevara bu zorlu seansı Moreira'nın 0.010 saniye önünde ilk sırada tamamlarken, onu Daniel Holgado (KTM) ve Ayumu Sasaki (Husqvarna) takip etti.

Temsilcimiz Deniz Öncü (KTM) ilk beşi tamamlarken, Dennis Foggia altıncı, Sepang yarışının galibi John McPhee (Husqvarna) yedinci, Sergio Garcia (GasGas) sekizinci, Ryusei Yamanaka (KTM) dokuzuncu ve Xavier Artigas (CFMoto) onuncu oldu.

1. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Izan Guevara GASGAS 17 1'39.533  
2 Brazil Diogo Moreira KTM 16 1'39.543 0.010
3 Spain Daniel Holgado KTM 19 1'39.683 0.150
4 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 15 1'39.715 0.182
5 Turkey Deniz Öncü KTM 16 1'39.722 0.189
6 Italy Dennis Foggia Honda 16 1'39.780 0.247
7 United Kingdom John McPhee Husqvarna 17 1'39.847 0.314
8 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 20 1'39.855 0.322
9 Japan Ryusei Yamanaka KTM 18 1'39.905 0.372
10 Spain Xavier Artigas CF MOTO 18 1'39.938 0.405
11 Japan Kaito Toba KTM 17 1'40.030 0.497
12 Italy Riccardo Rossi Honda 19 1'40.116 0.583
13 Japan Tatsuki Suzuki Honda 18 1'40.145 0.612
14 Filippo Farioli GASGAS 19 1'40.215 0.682
15 Italy Andrea Migno Honda 18 1'40.231 0.698
16 Mexico Adrian Fernandez KTM 18 1'40.296 0.763
17 Ivan Ortola KTM 17 1'40.486 0.953
18 Australia Joel Kelso KTM 18 1'40.518 0.985
19 Spain Jaume Masia KTM 18 1'40.545 1.012
20 Spain David Munoz KTM 14 1'40.629 1.096
21 David Salvador KTM 14 1'40.636 1.103
22 David Almansa KTM 19 1'40.800 1.267
23 Spain Carlos Tatay CF MOTO 17 1'40.936 1.403
24 France Lorenzo Fellon Honda 18 1'41.347 1.814
25 United Kingdom Joshua Whatley Honda 18 1'41.467 1.934
26 Nicola Fabio KTM 10 1'41.485 1.952
27 Italy Alberto Surra Honda 15 1'41.706 2.173
28 United Kingdom Scott Ogden Honda 17 1'41.902 2.369
29 Japan Taiyo Furusato Honda 19 1'41.912 2.379
30 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 20 1'42.002 2.469
31 Italy Elia Bartolini KTM 18 1'42.032 2.499
32 Spain Ana Carrasco KTM 16 1'43.015 3.482
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