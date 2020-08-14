Moto3, Red Bull Ring 1. atrenman: Arbolino lider, Deniz 19. oldu

Antrenman turlarında yoğun yağmur bekleniyordu ancak sabah saatlerinde herhangi bir yağmur yoktu ve Moto3 sürücüleri kuru zeminde sürüş yaptılar.

Bu açıdan sürücüler daha uzun süre pistte kaldılar.

Tony Arbolino, 1:37'nin altına inebilen üç sürücüden biriydi ve 1:36.550'lik derecesiyle seansın zirvede tamamladı.

John McPhee kendisini sadece 0.291 saniye geriden takip ederken, Jaume Masia üçüncü ve Celestino Vietti dördüncü oldu.

Niccolo Antonelli, Raul Fernandez, Kaito Toba, Andrea Migno, Albert Arenas ve Tatsuki Suzuki ilk onu tamamladılar.

Bu dereceler son derece önemli olabilir çünkü beklendiği üzere kalan tüm seanslar yağmur altında geçerse, bu isimler doğrudan sıralama turlarının final bölümüne kalacaklar.

Temsilcimiz Deniz Öncü, ilk antrenman seansında 1:37.877 yaparak 19. oldu.

Antrenman sonucu: