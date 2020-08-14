Moto3, Red Bull Ring 1. atrenman: Arbolino lider, Deniz 19. oldu
Red Bull Ring'de gerçekleştirilecek Moto3 yarışı öncesinde ilk antrenman seansını Tony Arbolino ilk sırada tamamladı.
Antrenman turlarında yoğun yağmur bekleniyordu ancak sabah saatlerinde herhangi bir yağmur yoktu ve Moto3 sürücüleri kuru zeminde sürüş yaptılar.
Bu açıdan sürücüler daha uzun süre pistte kaldılar.
Tony Arbolino, 1:37'nin altına inebilen üç sürücüden biriydi ve 1:36.550'lik derecesiyle seansın zirvede tamamladı.
John McPhee kendisini sadece 0.291 saniye geriden takip ederken, Jaume Masia üçüncü ve Celestino Vietti dördüncü oldu.
Niccolo Antonelli, Raul Fernandez, Kaito Toba, Andrea Migno, Albert Arenas ve Tatsuki Suzuki ilk onu tamamladılar.
Bu dereceler son derece önemli olabilir çünkü beklendiği üzere kalan tüm seanslar yağmur altında geçerse, bu isimler doğrudan sıralama turlarının final bölümüne kalacaklar.
Temsilcimiz Deniz Öncü, ilk antrenman seansında 1:37.877 yaparak 19. oldu.
Antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Tony Arbolino
|Honda
|17
|1'36.550
|161.300
|2
|John McPhee
|Honda
|16
|1'36.841
|0.291
|0.291
|160.816
|3
|Jaume Masia
|Honda
|17
|1'36.916
|0.366
|0.075
|160.691
|4
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|16
|1'37.039
|0.489
|0.123
|160.488
|5
|Niccolò Antonelli
|Honda
|18
|1'37.057
|0.507
|0.018
|160.458
|6
|Raul Fernandez
|KTM
|17
|1'37.066
|0.516
|0.009
|160.443
|7
|Kaito Toba
|KTM
|14
|1'37.067
|0.517
|0.001
|160.441
|8
|Andrea Migno
|KTM
|20
|1'37.107
|0.557
|0.040
|160.375
|9
|Albert Arenas
|KTM
|16
|1'37.129
|0.579
|0.022
|160.339
|10
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|17
|1'37.260
|0.710
|0.131
|160.123
|11
|Dennis Foggia
|Honda
|18
|1'37.402
|0.852
|0.142
|159.889
|12
|Filip Salač
|Honda
|16
|1'37.407
|0.857
|0.005
|159.881
|13
|Ai Ogura
|Honda
|18
|1'37.484
|0.934
|0.077
|159.755
|14
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|16
|1'37.512
|0.962
|0.028
|159.709
|15
|Stefano Nepa
|KTM
|17
|1'37.640
|1.090
|0.128
|159.500
|16
|Romano Fenati
|Husqvarna
|15
|1'37.679
|1.129
|0.039
|159.436
|17
|Ayumu Sasaki
|KTM
|20
|1'37.818
|1.268
|0.139
|159.209
|18
|Darryn Binder
|KTM
|16
|1'37.863
|1.313
|0.045
|159.136
|19
|Deniz Öncü
|KTM
|20
|1'37.877
|1.327
|0.014
|159.113
|20
|Alonso Lopez
|Husqvarna
|17
|1'37.947
|1.397
|0.070
|159.000
|21
|Ryusei Yamanaka
|Honda
|20
|1'37.970
|1.420
|0.023
|158.962
|22
|Sergio Garcia Dols
|Honda
|18
|1'37.989
|1.439
|0.019
|158.932
|23
|Jeremy Alcoba
|Honda
|19
|1'38.035
|1.485
|0.046
|158.857
|24
|Carlos Tatay
|KTM
|19
|1'38.263
|1.713
|0.228
|158.488
|25
|Barry Baltus
|KTM
|16
|1'38.382
|1.832
|0.119
|158.297
|26
|Jason Dupasquier
|KTM
|10
|1'38.396
|1.846
|0.014
|158.274
|27
|Yuki Kunii
|Honda
|17
|1'38.555
|2.005
|0.159
|158.019
|28
|Maximilian Kofler
|KTM
|18
|1'38.594
|2.044
|0.039
|157.956
|29
|Khairul Pawi
|Honda
|17
|1'38.713
|2.163
|0.119
|157.766
|30
|Riccardo Rossi
|KTM
|15
|1'38.778
|2.228
|0.065
|157.662
|31
|Davide Pizzoli
|KTM
|19
|1'39.098
|2.548
|0.320
|157.153
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto3
|Etkinlik
|Spielberg
|Lokasyon
|Red Bull Ring
|Pilotlar
|John McPhee , Tony Arbolino , Jaume Masia
|Takımlar
|Leopard Racing , Snipers Team
|Editör
|Matteo Nugnes