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Moto3 / Spielberg / Antrenman raporu

Moto3, Red Bull Ring 1. atrenman: Arbolino lider, Deniz 19. oldu

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Moto3, Red Bull Ring 1. atrenman: Arbolino lider, Deniz 19. oldu
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
14 Ağu 2020 08:32

Red Bull Ring'de gerçekleştirilecek Moto3 yarışı öncesinde ilk antrenman seansını Tony Arbolino ilk sırada tamamladı.

Antrenman turlarında yoğun yağmur bekleniyordu ancak sabah saatlerinde herhangi bir yağmur yoktu ve Moto3 sürücüleri kuru zeminde sürüş yaptılar.

Bu açıdan sürücüler daha uzun süre pistte kaldılar.

Tony Arbolino, 1:37'nin altına inebilen üç sürücüden biriydi ve 1:36.550'lik derecesiyle seansın zirvede tamamladı.

John McPhee kendisini sadece 0.291 saniye geriden takip ederken, Jaume Masia üçüncü ve Celestino Vietti dördüncü oldu.

Niccolo Antonelli, Raul Fernandez, Kaito Toba, Andrea Migno, Albert Arenas ve Tatsuki Suzuki ilk onu tamamladılar.

Bu dereceler son derece önemli olabilir çünkü beklendiği üzere kalan tüm seanslar yağmur altında geçerse, bu isimler doğrudan sıralama turlarının final bölümüne kalacaklar.

Temsilcimiz Deniz Öncü, ilk antrenman seansında 1:37.877 yaparak 19. oldu.

Antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Italy Tony Arbolino Honda 17 1'36.550     161.300
2 United Kingdom John McPhee Honda 16 1'36.841 0.291 0.291 160.816
3 Spain Jaume Masia Honda 17 1'36.916 0.366 0.075 160.691
4 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 16 1'37.039 0.489 0.123 160.488
5 Italy Niccolò Antonelli Honda 18 1'37.057 0.507 0.018 160.458
6 Spain Raul Fernandez KTM 17 1'37.066 0.516 0.009 160.443
7 Japan Kaito Toba KTM 14 1'37.067 0.517 0.001 160.441
8 Italy Andrea Migno KTM 20 1'37.107 0.557 0.040 160.375
9 Spain Albert Arenas KTM 16 1'37.129 0.579 0.022 160.339
10 Japan Tatsuki Suzuki Honda 17 1'37.260 0.710 0.131 160.123
11 Italy Dennis Foggia Honda 18 1'37.402 0.852 0.142 159.889
12 Czech Republic Filip Salač Honda 16 1'37.407 0.857 0.005 159.881
13 Japan Ai Ogura Honda 18 1'37.484 0.934 0.077 159.755
14 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 16 1'37.512 0.962 0.028 159.709
15 Italy Stefano Nepa KTM 17 1'37.640 1.090 0.128 159.500
16 Italy Romano Fenati Husqvarna 15 1'37.679 1.129 0.039 159.436
17 Japan Ayumu Sasaki KTM 20 1'37.818 1.268 0.139 159.209
18 South Africa Darryn Binder KTM 16 1'37.863 1.313 0.045 159.136
19 Turkey Deniz Öncü KTM 20 1'37.877 1.327 0.014 159.113
20 Spain Alonso Lopez Husqvarna 17 1'37.947 1.397 0.070 159.000
21 Japan Ryusei Yamanaka Honda 20 1'37.970 1.420 0.023 158.962
22 Spain Sergio Garcia Dols Honda 18 1'37.989 1.439 0.019 158.932
23 Spain Jeremy Alcoba Honda 19 1'38.035 1.485 0.046 158.857
24 Spain Carlos Tatay KTM 19 1'38.263 1.713 0.228 158.488
25 Belgium Barry Baltus KTM 16 1'38.382 1.832 0.119 158.297
26 Switzerland Jason Dupasquier KTM 10 1'38.396 1.846 0.014 158.274
27 Japan Yuki Kunii Honda 17 1'38.555 2.005 0.159 158.019
28 Austria Maximilian Kofler KTM 18 1'38.594 2.044 0.039 157.956
29 Malaysia Khairul Pawi Honda 17 1'38.713 2.163 0.119 157.766
30 Italy Riccardo Rossi KTM 15 1'38.778 2.228 0.065 157.662
31 Italy Davide Pizzoli KTM 19 1'39.098 2.548 0.320 157.153
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Brno Moto3: Foggia kazandı, Deniz 15. oldu!

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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Spielberg
Lokasyon Red Bull Ring
Pilotlar John McPhee , Tony Arbolino , Jaume Masia
Takımlar Leopard Racing , Snipers Team
Editör Matteo Nugnes

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