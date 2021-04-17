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Moto3 Portimao: Migno pole pozisyonunda, Deniz Öncü 7. sırada

2021 Moto3 Şampiyonası'nın Portekiz'de gerçekleştirilecek 3. yarışı öncesinde pole pozisyonu Rivacold Snipers takımından Andrea Migno'nun oldu.

Moto3 Portimao: Migno pole pozisyonunda, Deniz Öncü 7. sırada

3. antrenman seansında en hızlı isim olan Migno, sıralamalarda 1:47.423'lük derecesiyle en hızlı isim oldu ve yarınki yarış öncesinde pole pozisyonunu kazandı.

Dennis Foggia 0.149 sn geride ikinci olurken onu Jeremy Alcoba takip etti.

Portekiz'de iyi bir hafta sonu geçiren ve ilk antrenman seansında zirvede yer alan Türk sürücü Deniz Öncü, diğer antrenmanlarda ilk 12'de yer almasının ardından bugünkü sıralamalarda doğrudan Q2'de mücadele etti.

KTM sürücüleri içerisinde en yukarıda yer alan Öncü, seansı 7. sırada tamamladı ve yarınki yarış öncesinde iyi bir pozisyon elde etti.

Moto3 Portekiz yarışı Pazar günü 13:20'de başlayacak.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Italy Andrea Migno 6 1'47.423     156.971
2 Italy Dennis Foggia 8 1'47.572 0.149 0.149 156.754
3 Spain Jeremy Alcoba 6 1'47.702 0.279 0.130 156.565
4 Spain Sergio Garcia Dols 6 1'47.900 0.477 0.198 156.278
5 Argentina Gabriel Rodrigo 5 1'47.909 0.486 0.009 156.265
6 United Kingdom John McPhee 6 1'48.362 0.939 0.453 155.611
7 Turkey Deniz Öncü 7 1'48.486 1.063 0.124 155.433
8 South Africa Darryn Binder 6 1'48.513 1.090 0.027 155.395
9 Spain Xavier Artigas 7 1'48.546 1.123 0.033 155.347
10 Japan Ayumu Sasaki 6 1'48.615 1.192 0.069 155.249
11 Spain Jaume Masia 6 1'48.622 1.199 0.007 155.239
12 Spain Pedro Acosta 6 1'48.711 1.288 0.089 155.112
13 Japan Tatsuki Suzuki 5 1'48.749 1.326 0.038 155.057
14 Italy Romano Fenati 6 1'48.769 1.346 0.020 155.029
15 Spain Izan Guevara 6 1'48.865 1.442 0.096 154.892
16 Mexico Adrian Fernandez 6 1'49.814 2.391 0.949 153.554
17 Italy Niccolò Antonelli 5 1'49.834 2.411 0.020 153.526
18 Czech Republic Filip Salač 5 1'50.096 2.673 0.262 153.160
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Moto3 Portimao 3. antrenman: En hızlısı Migno, Deniz 12. oldu

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Moto3 Portimao 3. antrenman: En hızlısı Migno, Deniz 12. oldu
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3 , TÜRK SPORCULAR
Etkinlik Termas de Rio Hondo
Pilotlar Deniz Öncü

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