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Moto3 Portimao: Migno pole pozisyonunda, Deniz Öncü 7. sırada
2021 Moto3 Şampiyonası'nın Portekiz'de gerçekleştirilecek 3. yarışı öncesinde pole pozisyonu Rivacold Snipers takımından Andrea Migno'nun oldu.
3. antrenman seansında en hızlı isim olan Migno, sıralamalarda 1:47.423'lük derecesiyle en hızlı isim oldu ve yarınki yarış öncesinde pole pozisyonunu kazandı.
Dennis Foggia 0.149 sn geride ikinci olurken onu Jeremy Alcoba takip etti.
Portekiz'de iyi bir hafta sonu geçiren ve ilk antrenman seansında zirvede yer alan Türk sürücü Deniz Öncü, diğer antrenmanlarda ilk 12'de yer almasının ardından bugünkü sıralamalarda doğrudan Q2'de mücadele etti.
KTM sürücüleri içerisinde en yukarıda yer alan Öncü, seansı 7. sırada tamamladı ve yarınki yarış öncesinde iyi bir pozisyon elde etti.
Moto3 Portekiz yarışı Pazar günü 13:20'de başlayacak.
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Andrea Migno
|6
|1'47.423
|156.971
|2
|Dennis Foggia
|8
|1'47.572
|0.149
|0.149
|156.754
|3
|Jeremy Alcoba
|6
|1'47.702
|0.279
|0.130
|156.565
|4
|Sergio Garcia Dols
|6
|1'47.900
|0.477
|0.198
|156.278
|5
|Gabriel Rodrigo
|5
|1'47.909
|0.486
|0.009
|156.265
|6
|John McPhee
|6
|1'48.362
|0.939
|0.453
|155.611
|7
|Deniz Öncü
|7
|1'48.486
|1.063
|0.124
|155.433
|8
|Darryn Binder
|6
|1'48.513
|1.090
|0.027
|155.395
|9
|Xavier Artigas
|7
|1'48.546
|1.123
|0.033
|155.347
|10
|Ayumu Sasaki
|6
|1'48.615
|1.192
|0.069
|155.249
|11
|Jaume Masia
|6
|1'48.622
|1.199
|0.007
|155.239
|12
|Pedro Acosta
|6
|1'48.711
|1.288
|0.089
|155.112
|13
|Tatsuki Suzuki
|5
|1'48.749
|1.326
|0.038
|155.057
|14
|Romano Fenati
|6
|1'48.769
|1.346
|0.020
|155.029
|15
|Izan Guevara
|6
|1'48.865
|1.442
|0.096
|154.892
|16
|Adrian Fernandez
|6
|1'49.814
|2.391
|0.949
|153.554
|17
|Niccolò Antonelli
|5
|1'49.834
|2.411
|0.020
|153.526
|18
|Filip Salač
|5
|1'50.096
|2.673
|0.262
|153.160
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto3 , TÜRK SPORCULAR
|Etkinlik
|Termas de Rio Hondo
|Pilotlar
|Deniz Öncü
Moto3 Portimao: Migno pole pozisyonunda, Deniz Öncü 7. sırada
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