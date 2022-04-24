Moto3 Portimao: Garcia kazandı, Deniz dördüncü oldu

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Moto3'te Portimao'da gerçekleştirilen yarışa temsilcimiz Deniz Öncü ilk sıradan başladı ve startın ardından yerini korumayı başardı.

Temsilcimiz ilk sektörleri rahat şeklide lider geçse de, sonrasında Sergio Garcia'nın baskısı altına girdi ve GasGas sürücüsüne geçilerek ikinciliğe geriledi.

Daha sonra kendisine Izan Guevara da baskı yapmaya başladı. İlk turların ardından sıralama Garcia, Deniz, Guevara ve Carlos Tatay şeklindeydi.

Deniz, birkaç tur boyunca Guevara'nın önünde kalsa da, sonrasında hem ona hem de Ayumu Sasaki'ye geçildi. Bu noktada Garcia, önde rahat şekilde liderliğini devam ettiriyordu.

Yarış ilerledikçe arkadaki isimler Garcia'yı yakaladılar ve ön tarafta beşli bir grup oluştu. Sasaki hem Guevara hem de Garcia'yı geçerek bu grubun önüne yerleşmeyi başardı. Bitime 10 tur kala sıralama Sasaki, Jaume Masia, Garcia, Guevara ve Deniz şeklinde oldu.

Bu grupta çok keyifli bir mücadele vardı ve sıralama sürekli değişti. Deniz genel olarak bu grubun arkasında kaldı ve karşısına çıkabilecek olası fırsatları kolladı.

Bitime beş tur kala Deniz ilk viraja gelirken güzel bir atak yaptı ve öndekileri geçerek liderliğe yükseldi. Fakat sıralama bu şekilde kalmadı çünkü ertesi tur liderlik Garcia'ya geçti.

Sasaki daha sonra Garcia'dan liderliği alsa da, İspanyol sürücü son tura girerken güzel bir atak daha yaptı ve ardından kendisine yarışın son metrelerine kadar yetecek farkı açtı.

Garcia, son anlarda hata yapmayarak damalı bayrağı ilk sırada gördü ve heyecan dolu mücadelenin galibi oldu.

Yakın geçen mücadelede Masia ikinci olurken, podyumu Sasaki tamamladı.

Temsilcimiz Deniz de son ana kadar galibiyet ve podyum mücadelesinde kalsa da, dördüncü sırada finiş gördü. Yine de bu yılki istikrarlı sonuçlarına bir yenisini daha ekledi.

Guevara'nın beşinci olduğu yarışta Tatay altıncı, Andrea Migno yedinci ve Diogo Moreira sekizinci oldu.

İlk onu iyi bir hafta sonu geçiremeyen Dennis Foggia ve Joel Kelso tamamladı.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images