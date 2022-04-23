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Önceki / Moto3 Portimao 3. antrenman: Garcia lider, Foggia ve Deniz Q1'de piste çıkacak
Moto3 / Algarve Sıralama turları raporu

Moto3 Portimao: Deniz Öncü pole pozisyonunda!

Temsilcimiz Deniz Öncü, Portimao'da gerçekleştirilen sıralama turlarında harika bir performans gösterdi ve pole pozisyonunun sahibi oldu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Moto3 Portimao: Deniz Öncü pole pozisyonunda!
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Temsilcimiz Deniz Öncü, Portimao'da gerçekleştirilen Moto3 sıralama turlarının yıldızıydı. Tech3 KTM ile yarışan temsilcimiz, 2:03.955'lik bir tur çıkarmasının ardından Mario Aji ve Lorenzo Fellon'un mağlup ederek pole pozisyonunu elde etti.

Deniz, tıpkı Dennis Foggia gibi sıralama turlarının ilk bölümünde piste çıkmak zorunda kaldı ve şartlar hiç ideal değildi. Şiddetli yağmur vardı, pistte çok fazla su birikmişti ve görüş zayıftı.

Taiyo Furusato (Honda), Ivan Ortola, Kaito Toba, Elia Bartolini (tamamı KTM sürücüsü) ve David Salvador (Husvarna) ilk 15 dakikada yere düşen sürücüler oldular.  Bu nedenle, ikinci bölüme kalma mücadelesinde söz sahibi olamadılar.

Deniz, ilk bölümde 2:07.178'lik harika  bir tur ortaya koydu ve en yakın rakibinin 0.5 saniye önünde en hızlı isim oldu. Onun a birlikte Foggia, Stefano Nepa (KTM) ve Joshua Wheatley (Honda) son bölüme kaldı.

İkinci sıralama seansında güneş açtı ve şartlar iyileşmeye başladı.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Seansın ilk olayı Sergio Garcia'nın kayarak yere düşmesiydi ancak kısa sürede toparlanıp seansa devam edebildi. Whatley ise Garcia kadar şanslı değildi ve kaza yaptıktan sonra motosikletini tekrar çalıştıramadı.

Garcia daha sonra yine yerde kaldı. Ayrıca Ryusei Yamanaka ve Daniel Holgado (her ikisi de KTM) de sarı bayraklara neden oldu, bu yüzden bazı tur zamanlarının iptal edilmesi gerekti.

Sonunda pole pozisyonu Aji'yi gidecek gibiydi fakat Deniz muhteşem bir son tur çıkardı ve 2:03.955'lik turuyla pole pozisyonunu kazandı. Bu, Deniz'in Moto3'teki ikinci pole pozisyonu oldu.

Deniz'in en yakın takipçisi 0.017 saniye gerisinde yer alan Aji'ydi. Diğer isimler en az yarım saniye geride kaldılar.

Fellon 0.492 saniye geride üçüncü olurken, Carlos Tatay 0.546 saniye geride dördüncü ve Tatsuki Suzuki 0.608 saniye geride beşinci oldu.

Sergio Garcia olaylı seansı 1 saniye geride altıncı bitirirken, Ricciardo Rossi, Scott Ogden, Izan Guevara ve Ayumu Sasaki ilk onu tamamladı.

Andrea Migno ve Foggia ise ancak 11. ve 12. olabildiler.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Turkey Deniz Öncü KTM 8 2'03.955    
2 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 7 2'03.972 0.017 0.017
3 France Lorenzo Fellon Honda 7 2'04.447 0.492 0.475
4 Spain Carlos Tatay CF MOTO 7 2'04.501 0.546 0.054
5 Japan Tatsuki Suzuki Honda 7 2'04.563 0.608 0.062
6 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 6 2'05.005 1.050 0.442
7 Italy Riccardo Rossi Honda 7 2'05.137 1.182 0.132
8 United Kingdom Scott Ogden Honda 7 2'05.202 1.247 0.065
9 Spain Izan Guevara GASGAS 7 2'05.311 1.356 0.109
10 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 7 2'05.395 1.440 0.084
11 Italy Andrea Migno Honda 7 2'05.608 1.653 0.213
12 Italy Dennis Foggia Honda 7 2'05.772 1.817 0.164
13 Spain Daniel Holgado KTM 5 2'05.967 2.012 0.195
14 Brazil Diogo Moreira KTM 7 2'06.270 2.315 0.303
15 Spain Jaume Masia KTM 7 2'06.532 2.577 0.262
16 Japan Ryusei Yamanaka KTM 7 2'07.020 3.065 0.488
17 Italy Stefano Nepa KTM 7 2'07.238 3.283 0.218
18 United Kingdom Joshua Whatley Honda 2 2'08.626 4.671 1.388
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Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Turkey Deniz Öncü KTM 7 2'07.198  
2 Italy Dennis Foggia Honda 7 2'07.713 0.515
3 Italy Stefano Nepa KTM 7 2'08.076 0.878
4 United Kingdom Joshua Whatley Honda 7 2'08.366 1.168
5 Spain Xavier Artigas CF MOTO 7 2'08.477 1.279
6 Syarifuddin Azman Honda 7 2'08.977 1.779
7 David Salvador Husqvarna 6 2'09.228 2.030
8 Australia Joel Kelso KTM 7 2'09.502 2.304
9 Ivan Ortola KTM 6 2'09.654 2.456
10 Japan Kaito Toba KTM 6 2'10.039 2.841
11 Italy Elia Bartolini KTM 7 2'10.365 3.167
12 Italy Matteo Bertelle KTM 7 2'10.514 3.316
13 Spain Gerard Riu KTM 7 2'11.241 4.043
14 Spain Ana Carrasco KTM 7 2'12.481 5.283
15 David Alonso GASGAS 7 2'13.508 6.310
16 Japan Taiyo Furusato Honda 1    
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