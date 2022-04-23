Moto3 Portimao: Deniz Öncü pole pozisyonunda!

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Temsilcimiz Deniz Öncü, Portimao'da gerçekleştirilen Moto3 sıralama turlarının yıldızıydı. Tech3 KTM ile yarışan temsilcimiz, 2:03.955'lik bir tur çıkarmasının ardından Mario Aji ve Lorenzo Fellon'un mağlup ederek pole pozisyonunu elde etti.

Deniz, tıpkı Dennis Foggia gibi sıralama turlarının ilk bölümünde piste çıkmak zorunda kaldı ve şartlar hiç ideal değildi. Şiddetli yağmur vardı, pistte çok fazla su birikmişti ve görüş zayıftı.

Taiyo Furusato (Honda), Ivan Ortola, Kaito Toba, Elia Bartolini (tamamı KTM sürücüsü) ve David Salvador (Husvarna) ilk 15 dakikada yere düşen sürücüler oldular. Bu nedenle, ikinci bölüme kalma mücadelesinde söz sahibi olamadılar.

Deniz, ilk bölümde 2:07.178'lik harika bir tur ortaya koydu ve en yakın rakibinin 0.5 saniye önünde en hızlı isim oldu. Onun a birlikte Foggia, Stefano Nepa (KTM) ve Joshua Wheatley (Honda) son bölüme kaldı.

İkinci sıralama seansında güneş açtı ve şartlar iyileşmeye başladı.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Seansın ilk olayı Sergio Garcia'nın kayarak yere düşmesiydi ancak kısa sürede toparlanıp seansa devam edebildi. Whatley ise Garcia kadar şanslı değildi ve kaza yaptıktan sonra motosikletini tekrar çalıştıramadı.

Garcia daha sonra yine yerde kaldı. Ayrıca Ryusei Yamanaka ve Daniel Holgado (her ikisi de KTM) de sarı bayraklara neden oldu, bu yüzden bazı tur zamanlarının iptal edilmesi gerekti.

Sonunda pole pozisyonu Aji'yi gidecek gibiydi fakat Deniz muhteşem bir son tur çıkardı ve 2:03.955'lik turuyla pole pozisyonunu kazandı. Bu, Deniz'in Moto3'teki ikinci pole pozisyonu oldu.

Deniz'in en yakın takipçisi 0.017 saniye gerisinde yer alan Aji'ydi. Diğer isimler en az yarım saniye geride kaldılar.

Fellon 0.492 saniye geride üçüncü olurken, Carlos Tatay 0.546 saniye geride dördüncü ve Tatsuki Suzuki 0.608 saniye geride beşinci oldu.

Sergio Garcia olaylı seansı 1 saniye geride altıncı bitirirken, Ricciardo Rossi, Scott Ogden, Izan Guevara ve Ayumu Sasaki ilk onu tamamladı.

Andrea Migno ve Foggia ise ancak 11. ve 12. olabildiler.

Q2 sonucu:

Q1 sonucu: