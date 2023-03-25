Moto3 Portimao 3. antrenman: Ortola tur rekoruyla lider, Deniz direkt olarak Q2'ye kaldı

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2023 Moto3 sezonu, dün gerçekleştirilen 2 antrenman seansı ile resmen başlamıştı. Cumartesi günkü pist üstü aksiyonu, Moto3 3. antrenman seansı ile başladı.

Portimao'da hava mükemmeldi ve koşullar sürüş için oldukça idealdi. Genç sürücüler, bu seansta ilk 14'te yer alarak direkt olarak Q2'ye kalabilmek için mücadele ettiler. Nispeten olaysız ve kazasız bir seans izledik.

Seansın son 10 dakikasına kadar derecelerde bir gelişme görmemiştik ki son 10 dakikada ekranlar kırmızı sektör dereceleriyle parlamaya başladı. Tüm sürücüler hızlı turlar attılar ama seansın sonunda Ivan Ortola zirvedeydi. Seansın son saniyelerinde birçok hızlı tur görsek de kimse Ortola'yı geçemedi.

Portimao Pisti'ni 1:46.971 saniyede turlayan Ortola, Moto3 tur rekorunu kırdı ve 1:46'lara inen de ilk sürücü oldu.

Deniz'in takım arkadaşı Jose Antonio Rueda ikinci, 2022'nin flaş ismi David Munoz ise üçüncüydü.

Temsilcimiz Deniz, kombine zamanlarda 14. sırayı alarak direkt olarak Q2'ye kalan son isim oldu. Moto3'ün tanınan simalarının ve favorilerinin çoğu Q2'ye kalırken; Xavier Artigas, Tatsuki Suzuki ve Riccardo Rossi ilk 14'te yer alamadılar. Bu 3 isim, sıralama turlarında Q2'ye kalabilmek için Q1'de mücadele edecekler.

Seans sonucu: