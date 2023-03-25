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Moto3 / Portimao Antrenman raporu

Moto3 Portimao 3. antrenman: Ortola tur rekoruyla lider, Deniz direkt olarak Q2'ye kaldı

2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Portekiz Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansında en hızlı derece tur rekorunu kıran Ivan Ortola'dan geldi. Temsilcimiz Deniz Öncü ise kombine zamanlarda 14. olarak direkt olarak Q2'ye kalmayı başardı.

Can Çarpıcı
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Moto3 Portimao 3. antrenman: Ortola tur rekoruyla lider, Deniz direkt olarak Q2'ye kaldı
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2023 Moto3 sezonu, dün gerçekleştirilen 2 antrenman seansı ile resmen başlamıştı. Cumartesi günkü pist üstü aksiyonu, Moto3 3. antrenman seansı ile başladı. 

Portimao'da hava mükemmeldi ve koşullar sürüş için oldukça idealdi. Genç sürücüler, bu seansta ilk 14'te yer alarak direkt olarak Q2'ye kalabilmek için mücadele ettiler. Nispeten olaysız ve kazasız bir seans izledik. 

Seansın son 10 dakikasına kadar derecelerde bir gelişme görmemiştik ki son 10 dakikada ekranlar kırmızı sektör dereceleriyle parlamaya başladı. Tüm sürücüler hızlı turlar attılar ama seansın sonunda Ivan Ortola zirvedeydi. Seansın son saniyelerinde birçok hızlı tur görsek de kimse Ortola'yı geçemedi.

Portimao Pisti'ni 1:46.971 saniyede turlayan Ortola, Moto3 tur rekorunu kırdı ve 1:46'lara inen de ilk sürücü oldu. 

Deniz'in takım arkadaşı Jose Antonio Rueda ikinci, 2022'nin flaş ismi David Munoz ise üçüncüydü. 

 

Temsilcimiz Deniz, kombine zamanlarda 14. sırayı alarak direkt olarak Q2'ye kalan son isim oldu. Moto3'ün tanınan simalarının ve favorilerinin çoğu Q2'ye kalırken; Xavier Artigas, Tatsuki Suzuki ve Riccardo Rossi ilk 14'te yer alamadılar. Bu 3 isim, sıralama turlarında Q2'ye kalabilmek için Q1'de mücadele edecekler. 

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Ivan Ortola 13 1'46.971     157.635
2 Jose Antonio 13 1'47.070 0.099 0.099 157.489
3 Spain David Munoz 12 1'47.072 0.101 0.002 157.486
4 Brazil Diogo Moreira 10 1'47.136 0.165 0.064 157.392
5 Spain Daniel Holgado 14 1'47.169 0.198 0.033 157.344
6 Japan Kaito Toba 14 1'47.216 0.245 0.047 157.275
7 Japan Ayumu Sasaki 12 1'47.244 0.273 0.028 157.233
8 Spain Jaume Masia 14 1'47.253 0.282 0.009 157.220
9 Japan Ryusei Yamanaka 13 1'47.338 0.367 0.085 157.096
10 David Alonso 13 1'47.379 0.408 0.041 157.036
11 Italy Stefano Nepa 12 1'47.434 0.463 0.055 156.955
12 Australia Joel Kelso 13 1'47.436 0.465 0.002 156.952
13 David Salvador 14 1'47.452 0.481 0.016 156.929
14 Turkey Deniz Öncü 11 1'47.542 0.571 0.090 156.798
15 Spain Xavier Artigas 13 1'47.559 0.588 0.017 156.773
16 Japan Tatsuki Suzuki 11 1'47.710 0.739 0.151 156.553
17 Italy Riccardo Rossi 12 1'47.726 0.755 0.016 156.530
18 United Kingdom Scott Ogden 12 1'47.806 0.835 0.080 156.414
19 Italy Matteo Bertelle 13 1'48.040 1.069 0.234 156.075
20 Filippo Farioli 13 1'48.182 1.211 0.142 155.870
21 Collin Veijer 12 1'48.229 1.258 0.047 155.802
22 Indonesia Mario Suryo Aji 12 1'48.372 1.401 0.143 155.597
23 Italy Romano Fenati 10 1'48.609 1.638 0.237 155.257
24 Syarifuddin Azman 12 1'48.621 1.650 0.012 155.240
25 United Kingdom Joshua Whatley 10 1'48.757 1.786 0.136 155.046
26 Japan Taiyo Furusato 9 1'48.912 1.941 0.155 154.825
27 Spain Ana Carrasco 12 1'48.936 1.965 0.024 154.791
28 France Lorenzo Fellon 8 1'49.471 2.500 0.535 154.035
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