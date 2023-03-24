Moto3 Portimao 2. antrenman: Holgado günü lider kapattı, Deniz 14. sırada
2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Portekiz Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansında en hızlı derece Red Bull KTM Ajo sürücüsü Daniel Holgado'dan geldi. Temsilcimiz Deniz Öncü ise Portimao'da birinci günü 14. sırada tamamladı.
Takımlar ve sürücüler, sezon öncesinde gerçekleştirdikleri birçok testin ardından sezonun ilk yarışı için Portimao Pisti'ne geldiler ve 2023 Moto3 sezonu, bugün gerçekleştirilen seanslarla start aldı.
Günün ilk seansını çaylak sürücü Diego Moreira ilk sırada tamamlamıştı, Daniel Holgado ikinci sıradaydı. İkinci antrenman seansında ise ilk 2 yer değiştirdi: Holgado zirvedeydi, Moreira ikinciydi.
Seansın son dakikalarında koşullar sürüş için oldukça idealdi ve birçok sürücü derecesini geliştirmekteydi, dolayısıyla zaman tabloları sürekli olarak değişti ancak seansın sonunda Holgado zirvede kaldı.
Brezilyalı çaylak Moreira ise 2. oldu ve oldukça pozitif bir günü arkasında bıraktı. 2022'nin flaş ismi David Munoz, biraz daha sakin geçen birinci antrenmanın ardından ikinci seansta vites artırdı ve günü 3. sırada tamamladı.
David Munoz, Boé SKX
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Ayumu Sasaki dördüncüydü; onu Ivan Ortola, Kaito Toba, Joel Kelso, Ricciardo Rossi, Scott Ogden ve Stefano Neppa takip ettiler.
Xavier Artages, Jaume Masia ve Tatsuki Suzuki gibi isimler arka arkaya dizildiler. Bu üç isim de Deniz'in önündeydi.
Temsilcimiz Deniz, seansı 14. sırada noktaladı ve Q2'ye direkt olarak kalmasını sağlayacak bir pozisyondaydı. Deniz, yine de yarınki 3. antrenman seansında yukarı tırmanmak isteyecektir.
İlk seansı 3. sırada noktalayan çaylak sürücü David Alonso, bu seansta iki kez kaza yaptı ve 17. olabildi.
Moto3 Portimao hafta sonu, yarın 3. antrenman turları ile devam edecek. Sürücüler, bu seansta ilk 14'te yer alarak direkt olarak Q2'ye kalmak için mücadele edecekler.
2. antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Daniel Holgado
|16
|1'47.320
|157.122
|2
|Diogo Moreira
|15
|1'47.470
|0.150
|0.150
|156.903
|3
|David Munoz
|12
|1'47.510
|0.190
|0.040
|156.844
|4
|Ayumu Sasaki
|14
|1'47.665
|0.345
|0.155
|156.619
|5
|Ivan Ortola
|15
|1'47.705
|0.385
|0.040
|156.560
|6
|Kaito Toba
|12
|1'47.748
|0.428
|0.043
|156.498
|7
|Joel Kelso
|15
|1'47.872
|0.552
|0.124
|156.318
|8
|Riccardo Rossi
|13
|1'47.946
|0.626
|0.074
|156.211
|9
|Scott Ogden
|15
|1'48.112
|0.792
|0.166
|155.971
|10
|Stefano Nepa
|12
|1'48.116
|0.796
|0.004
|155.965
|11
|Xavier Artigas
|15
|1'48.188
|0.868
|0.072
|155.862
|12
|Jaume Masia
|14
|1'48.188
|0.868
|0.000
|155.862
|13
|Tatsuki Suzuki
|14
|1'48.245
|0.925
|0.057
|155.779
|14
|Deniz Öncü
|16
|1'48.300
|0.980
|0.055
|155.700
|15
|Jose Antonio
|16
|1'48.333
|1.013
|0.033
|155.653
|16
|Mario Suryo Aji
|12
|1'48.461
|1.141
|0.128
|155.469
|17
|David Alonso
|15
|1'48.640
|1.320
|0.179
|155.213
|18
|Taiyo Furusato
|14
|1'48.668
|1.348
|0.028
|155.173
|19
|David Salvador
|11
|1'48.700
|1.380
|0.032
|155.127
|20
|Ryusei Yamanaka
|15
|1'48.756
|1.436
|0.056
|155.047
|21
|Romano Fenati
|13
|1'48.939
|1.619
|0.183
|154.787
|22
|Collin Veijer
|11
|1'49.128
|1.808
|0.189
|154.519
|23
|Matteo Bertelle
|13
|1'49.138
|1.818
|0.010
|154.505
|24
|Syarifuddin Azman
|16
|1'49.168
|1.848
|0.030
|154.462
|25
|Filippo Farioli
|15
|1'49.177
|1.857
|0.009
|154.450
|26
|Joshua Whatley
|12
|1'49.201
|1.881
|0.024
|154.416
|27
|Lorenzo Fellon
|14
|1'49.662
|2.342
|0.461
|153.767
|28
|Ana Carrasco
|16
|1'50.036
|2.716
|0.374
|153.244
|Tüm sonuçları görüntüle
Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
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