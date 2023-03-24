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Moto3 Portimao 2. antrenman: Holgado günü lider kapattı, Deniz 14. sırada

2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Portekiz Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansında en hızlı derece Red Bull KTM Ajo sürücüsü Daniel Holgado'dan geldi. Temsilcimiz Deniz Öncü ise Portimao'da birinci günü 14. sırada tamamladı.

Can Çarpıcı
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Moto3 Portimao 2. antrenman: Holgado günü lider kapattı, Deniz 14. sırada
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Takımlar ve sürücüler, sezon öncesinde gerçekleştirdikleri birçok testin ardından sezonun ilk yarışı için Portimao Pisti'ne geldiler ve 2023 Moto3 sezonu, bugün gerçekleştirilen seanslarla start aldı. 

Günün ilk seansını çaylak sürücü Diego Moreira ilk sırada tamamlamıştı, Daniel Holgado ikinci sıradaydı. İkinci antrenman seansında ise ilk 2 yer değiştirdi: Holgado zirvedeydi, Moreira ikinciydi. 

1. antrenman raporu:

Seansın son dakikalarında koşullar sürüş için oldukça idealdi ve birçok sürücü derecesini geliştirmekteydi, dolayısıyla zaman tabloları sürekli olarak değişti ancak seansın sonunda Holgado zirvede kaldı. 

Brezilyalı çaylak Moreira ise 2. oldu ve oldukça pozitif bir günü arkasında bıraktı. 2022'nin flaş ismi David Munoz, biraz daha sakin geçen birinci antrenmanın ardından ikinci seansta vites artırdı ve günü 3. sırada tamamladı. 

David Munoz, Boé SKX

David Munoz, Boé SKX

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ayumu Sasaki dördüncüydü; onu Ivan Ortola, Kaito Toba, Joel Kelso, Ricciardo Rossi, Scott Ogden ve Stefano Neppa takip ettiler. 

Xavier Artages, Jaume Masia ve Tatsuki Suzuki gibi isimler arka arkaya dizildiler. Bu üç isim de Deniz'in önündeydi. 

Temsilcimiz Deniz, seansı 14. sırada noktaladı ve Q2'ye direkt olarak kalmasını sağlayacak bir pozisyondaydı. Deniz, yine de yarınki 3. antrenman seansında yukarı tırmanmak isteyecektir. 

İlk seansı 3. sırada noktalayan çaylak sürücü David Alonso, bu seansta iki kez kaza yaptı ve 17. olabildi. 

Moto3 Portimao hafta sonu, yarın 3. antrenman turları ile devam edecek. Sürücüler, bu seansta ilk 14'te yer alarak direkt olarak Q2'ye kalmak için mücadele edecekler. 

2. antrenman sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Daniel Holgado 16 1'47.320     157.122
2 Brazil Diogo Moreira 15 1'47.470 0.150 0.150 156.903
3 Spain David Munoz 12 1'47.510 0.190 0.040 156.844
4 Japan Ayumu Sasaki 14 1'47.665 0.345 0.155 156.619
5 Ivan Ortola 15 1'47.705 0.385 0.040 156.560
6 Japan Kaito Toba 12 1'47.748 0.428 0.043 156.498
7 Australia Joel Kelso 15 1'47.872 0.552 0.124 156.318
8 Italy Riccardo Rossi 13 1'47.946 0.626 0.074 156.211
9 United Kingdom Scott Ogden 15 1'48.112 0.792 0.166 155.971
10 Italy Stefano Nepa 12 1'48.116 0.796 0.004 155.965
11 Spain Xavier Artigas 15 1'48.188 0.868 0.072 155.862
12 Spain Jaume Masia 14 1'48.188 0.868 0.000 155.862
13 Japan Tatsuki Suzuki 14 1'48.245 0.925 0.057 155.779
14 Turkey Deniz Öncü 16 1'48.300 0.980 0.055 155.700
15 Jose Antonio 16 1'48.333 1.013 0.033 155.653
16 Indonesia Mario Suryo Aji 12 1'48.461 1.141 0.128 155.469
17 David Alonso 15 1'48.640 1.320 0.179 155.213
18 Japan Taiyo Furusato 14 1'48.668 1.348 0.028 155.173
19 David Salvador 11 1'48.700 1.380 0.032 155.127
20 Japan Ryusei Yamanaka 15 1'48.756 1.436 0.056 155.047
21 Italy Romano Fenati 13 1'48.939 1.619 0.183 154.787
22 Collin Veijer 11 1'49.128 1.808 0.189 154.519
23 Italy Matteo Bertelle 13 1'49.138 1.818 0.010 154.505
24 Syarifuddin Azman 16 1'49.168 1.848 0.030 154.462
25 Filippo Farioli 15 1'49.177 1.857 0.009 154.450
26 United Kingdom Joshua Whatley 12 1'49.201 1.881 0.024 154.416
27 France Lorenzo Fellon 14 1'49.662 2.342 0.461 153.767
28 Spain Ana Carrasco 16 1'50.036 2.716 0.374 153.244
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Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

 

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Moto3 Portimao 1. antrenman: Moreira lider, Deniz dördüncü

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Moto3 Portimao 1. antrenman: Moreira lider, Deniz dördüncü

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Moto3 Portimao 1. antrenman: Moreira lider, Deniz dördüncü Moto3 Portimao 1. antrenman: Moreira lider, Deniz dördüncü

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