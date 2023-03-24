Moto3 Portimao 2. antrenman: Holgado günü lider kapattı, Deniz 14. sırada

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Takımlar ve sürücüler, sezon öncesinde gerçekleştirdikleri birçok testin ardından sezonun ilk yarışı için Portimao Pisti'ne geldiler ve 2023 Moto3 sezonu, bugün gerçekleştirilen seanslarla start aldı.

Günün ilk seansını çaylak sürücü Diego Moreira ilk sırada tamamlamıştı, Daniel Holgado ikinci sıradaydı. İkinci antrenman seansında ise ilk 2 yer değiştirdi: Holgado zirvedeydi, Moreira ikinciydi.

Seansın son dakikalarında koşullar sürüş için oldukça idealdi ve birçok sürücü derecesini geliştirmekteydi, dolayısıyla zaman tabloları sürekli olarak değişti ancak seansın sonunda Holgado zirvede kaldı.

Brezilyalı çaylak Moreira ise 2. oldu ve oldukça pozitif bir günü arkasında bıraktı. 2022'nin flaş ismi David Munoz, biraz daha sakin geçen birinci antrenmanın ardından ikinci seansta vites artırdı ve günü 3. sırada tamamladı.

David Munoz, Boé SKX Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ayumu Sasaki dördüncüydü; onu Ivan Ortola, Kaito Toba, Joel Kelso, Ricciardo Rossi, Scott Ogden ve Stefano Neppa takip ettiler.

Xavier Artages, Jaume Masia ve Tatsuki Suzuki gibi isimler arka arkaya dizildiler. Bu üç isim de Deniz'in önündeydi.

Temsilcimiz Deniz, seansı 14. sırada noktaladı ve Q2'ye direkt olarak kalmasını sağlayacak bir pozisyondaydı. Deniz, yine de yarınki 3. antrenman seansında yukarı tırmanmak isteyecektir.

İlk seansı 3. sırada noktalayan çaylak sürücü David Alonso, bu seansta iki kez kaza yaptı ve 17. olabildi.

Moto3 Portimao hafta sonu, yarın 3. antrenman turları ile devam edecek. Sürücüler, bu seansta ilk 14'te yer alarak direkt olarak Q2'ye kalmak için mücadele edecekler.

2. antrenman sonucu:

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images