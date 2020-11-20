Moto3, Portimao 2. antrenman: Arenas lider, Deniz yine 7. oldu
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Albert Arenas, Portimao'da gerçekleştirilecek Moto3 yarışı öncesinde 2. antrenman seansında en iyi dereceyi yapmayı başardı.
Moto3'te sezonun bitimine bir yarış kaldı ve sürücüler sezonun son cuma antrenmanı için Portimao'da piste çıktılar.
Sürücüler 1:49'un altına inmeyi başardılar ancak Albert Arenas 1:48'in de altına indi ve 1:47.987'lik derecesiyle en hızlı isim olmayı başardı.
Arenas'ın en yakın takipçisi 1:48.188'lik derecesiyle Jeremy Alcoba'ydı ve onu da 1:48.361 yapan Tatsuki Suzuki takip etti.
Raul Fernandez'in dördüncü olduğu seansta, Jaume Masia beşinci, Dennis Foggia altıncı temsilcimiz Deniz Öncü yedinci oldu.
Böylelikle Deniz her iki seansta da ilk yedide yer almış oldu.
İlk onu Tony Arbolino, Ai Ogura ve Stefano Nepa tamamladı.
İkinci antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Albert Arenas
|KTM
|18
|1'47.987
|156.152
|2
|Jeremy Alcoba
|Honda
|19
|1'48.188
|0.201
|0.201
|155.862
|3
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|17
|1'48.361
|0.374
|0.173
|155.613
|4
|Raul Fernandez
|KTM
|20
|1'48.372
|0.385
|0.011
|155.597
|5
|Jaume Masia
|Honda
|20
|1'48.506
|0.519
|0.134
|155.405
|6
|Dennis Foggia
|Honda
|22
|1'48.562
|0.575
|0.056
|155.325
|7
|Deniz Öncü
|KTM
|18
|1'48.565
|0.578
|0.003
|155.320
|8
|Tony Arbolino
|Honda
|20
|1'48.567
|0.580
|0.002
|155.317
|9
|Ai Ogura
|Honda
|18
|1'48.601
|0.614
|0.034
|155.269
|10
|Stefano Nepa
|KTM
|17
|1'48.664
|0.677
|0.063
|155.179
|11
|Romano Fenati
|Husqvarna
|15
|1'48.697
|0.710
|0.033
|155.132
|12
|John McPhee
|Honda
|18
|1'48.811
|0.824
|0.114
|154.969
|13
|Jason Dupasquier
|KTM
|18
|1'48.867
|0.880
|0.056
|154.889
|14
|Sergio Garcia Dols
|Honda
|21
|1'48.887
|0.900
|0.020
|154.861
|15
|Davide Pizzoli
|KTM
|20
|1'48.922
|0.935
|0.035
|154.811
|16
|Alonso Lopez
|Husqvarna
|20
|1'48.998
|1.011
|0.076
|154.703
|17
|Ayumu Sasaki
|KTM
|17
|1'49.009
|1.022
|0.011
|154.688
|18
|Niccolò Antonelli
|Honda
|19
|1'49.040
|1.053
|0.031
|154.644
|19
|Kaito Toba
|KTM
|20
|1'49.067
|1.080
|0.027
|154.605
|20
|Carlos Tatay
|KTM
|25
|1'49.145
|1.158
|0.078
|154.495
|21
|Barry Baltus
|KTM
|17
|1'49.167
|1.180
|0.022
|154.464
|22
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|15
|1'49.171
|1.184
|0.004
|154.458
|23
|Yuki Kunii
|Honda
|18
|1'49.173
|1.186
|0.002
|154.455
|24
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|21
|1'49.238
|1.251
|0.065
|154.363
|25
|Andrea Migno
|KTM
|21
|1'49.278
|1.291
|0.040
|154.307
|26
|Adrian Fernandez
|Honda
|25
|1'49.397
|1.410
|0.119
|154.139
|27
|Darryn Binder
|KTM
|19
|1'49.445
|1.458
|0.048
|154.071
|28
|Khairul Pawi
|Honda
|21
|1'49.471
|1.484
|0.026
|154.035
|29
|Riccardo Rossi
|KTM
|19
|1'49.475
|1.488
|0.004
|154.029
|30
|Ryusei Yamanaka
|Honda
|20
|1'49.771
|1.784
|0.296
|153.614
|31
|Maximilian Kofler
|KTM
|17
|1'49.844
|1.857
|0.073
|153.512
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto3
|Etkinlik
|Algarve
|Lokasyon
|Algarve International Circuit
|Pilotlar
|Tatsuki Suzuki , Albert Arenas , Jeremy Alcoba
|Takımlar
|Gresini Racing , SIC58 Squadra Corse , Aspar Team
|Editör
|Matteo Nugnes
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Moto3, Portimao 2. antrenman: Arenas lider, Deniz yine 7. oldu
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