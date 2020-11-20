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Moto3 / Algarve / Antrenman raporu

Moto3, Portimao 2. antrenman: Arenas lider, Deniz yine 7. oldu

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Moto3, Portimao 2. antrenman: Arenas lider, Deniz yine 7. oldu
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Albert Arenas, Portimao'da gerçekleştirilecek Moto3 yarışı öncesinde 2. antrenman seansında en iyi dereceyi yapmayı başardı.

Moto3'te sezonun bitimine bir yarış kaldı ve sürücüler sezonun son cuma antrenmanı için Portimao'da piste çıktılar.

Sürücüler 1:49'un altına inmeyi başardılar ancak Albert Arenas 1:48'in de altına indi ve 1:47.987'lik derecesiyle en hızlı isim olmayı başardı.

Arenas'ın en yakın takipçisi 1:48.188'lik derecesiyle Jeremy Alcoba'ydı ve onu da 1:48.361 yapan Tatsuki Suzuki takip etti.

Raul Fernandez'in dördüncü olduğu seansta, Jaume Masia beşinci, Dennis Foggia altıncı temsilcimiz Deniz Öncü yedinci oldu.

Böylelikle Deniz her iki seansta da ilk yedide yer almış oldu.

İlk onu Tony Arbolino, Ai Ogura ve Stefano Nepa tamamladı.

İkinci antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Albert Arenas KTM 18 1'47.987     156.152
2 Spain Jeremy Alcoba Honda 19 1'48.188 0.201 0.201 155.862
3 Japan Tatsuki Suzuki Honda 17 1'48.361 0.374 0.173 155.613
4 Spain Raul Fernandez KTM 20 1'48.372 0.385 0.011 155.597
5 Spain Jaume Masia Honda 20 1'48.506 0.519 0.134 155.405
6 Italy Dennis Foggia Honda 22 1'48.562 0.575 0.056 155.325
7 Turkey Deniz Öncü KTM 18 1'48.565 0.578 0.003 155.320
8 Italy Tony Arbolino Honda 20 1'48.567 0.580 0.002 155.317
9 Japan Ai Ogura Honda 18 1'48.601 0.614 0.034 155.269
10 Italy Stefano Nepa KTM 17 1'48.664 0.677 0.063 155.179
11 Italy Romano Fenati Husqvarna 15 1'48.697 0.710 0.033 155.132
12 United Kingdom John McPhee Honda 18 1'48.811 0.824 0.114 154.969
13 Switzerland Jason Dupasquier KTM 18 1'48.867 0.880 0.056 154.889
14 Spain Sergio Garcia Dols Honda 21 1'48.887 0.900 0.020 154.861
15 Italy Davide Pizzoli KTM 20 1'48.922 0.935 0.035 154.811
16 Spain Alonso Lopez Husqvarna 20 1'48.998 1.011 0.076 154.703
17 Japan Ayumu Sasaki KTM 17 1'49.009 1.022 0.011 154.688
18 Italy Niccolò Antonelli Honda 19 1'49.040 1.053 0.031 154.644
19 Japan Kaito Toba KTM 20 1'49.067 1.080 0.027 154.605
20 Spain Carlos Tatay KTM 25 1'49.145 1.158 0.078 154.495
21 Belgium Barry Baltus KTM 17 1'49.167 1.180 0.022 154.464
22 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 15 1'49.171 1.184 0.004 154.458
23 Japan Yuki Kunii Honda 18 1'49.173 1.186 0.002 154.455
24 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 21 1'49.238 1.251 0.065 154.363
25 Italy Andrea Migno KTM 21 1'49.278 1.291 0.040 154.307
26 Mexico Adrian Fernandez Honda 25 1'49.397 1.410 0.119 154.139
27 South Africa Darryn Binder KTM 19 1'49.445 1.458 0.048 154.071
28 Malaysia Khairul Pawi Honda 21 1'49.471 1.484 0.026 154.035
29 Italy Riccardo Rossi KTM 19 1'49.475 1.488 0.004 154.029
30 Japan Ryusei Yamanaka Honda 20 1'49.771 1.784 0.296 153.614
31 Austria Maximilian Kofler KTM 17 1'49.844 1.857 0.073 153.512
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Moto3, Portimao 1. antrenman: Masia lider, Deniz 7. oldu

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Moto3, Portimao 1. antrenman: Masia lider, Deniz 7. oldu
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Algarve
Lokasyon Algarve International Circuit
Pilotlar Tatsuki Suzuki , Albert Arenas , Jeremy Alcoba
Takımlar Gresini Racing , SIC58 Squadra Corse , Aspar Team
Editör Matteo Nugnes

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