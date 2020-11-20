Moto3, Portimao 2. antrenman: Arenas lider, Deniz yine 7. oldu

Moto3'te sezonun bitimine bir yarış kaldı ve sürücüler sezonun son cuma antrenmanı için Portimao'da piste çıktılar.

Sürücüler 1:49'un altına inmeyi başardılar ancak Albert Arenas 1:48'in de altına indi ve 1:47.987'lik derecesiyle en hızlı isim olmayı başardı.

Arenas'ın en yakın takipçisi 1:48.188'lik derecesiyle Jeremy Alcoba'ydı ve onu da 1:48.361 yapan Tatsuki Suzuki takip etti.

Raul Fernandez'in dördüncü olduğu seansta, Jaume Masia beşinci, Dennis Foggia altıncı temsilcimiz Deniz Öncü yedinci oldu.

Böylelikle Deniz her iki seansta da ilk yedide yer almış oldu.

İlk onu Tony Arbolino, Ai Ogura ve Stefano Nepa tamamladı.

İkinci antrenman sonucu: