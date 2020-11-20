Moto3, Portimao 1. antrenman: Masia lider, Deniz 7. oldu

Moto3'te sezonun son yarışı bu hafta sonu Portimao'da yapılacak ve ilk antrenman seansında sürücüler, yeni pisti tanımaya çalıştılar.

Seansın ilk dakikalarında Stefano Nepa motosikletinin kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Kısa bir süre sonra da Romano Fenati kaza yaptı.

Son üç dakikaya girilirken Jaume Masia ilk sırayı eline geçirdi ve ve 1:49'un altına inebilen tek isim olarak seansı birinci bitirdi.

Masia'nın turu 1:48.896 olurken, ikinci sıradaki Fenati 1:49.054 yaptı.

Albert Arenas 1:49.109'lik derecesiyle Fenati'nin 0.055 saniye ardında üçüncü olurken, Sergio Garcia dördüncü ve Andrea Migno beşinci oldu.

Raul Fernandez altıncı, temsilcimiz Deniz Öncü yedinci ve Jeremy Alcoba sekizinci sırada yer aldı.

John McPhee ve Gabriel Rodrigo ilk onu tamamlayan sürücüler oldular.

Seans sonucu: