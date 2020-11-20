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Moto3 / Algarve / Antrenman raporu

Moto3, Portimao 1. antrenman: Masia lider, Deniz 7. oldu

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Moto3, Portimao 1. antrenman: Masia lider, Deniz 7. oldu
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Portimao'da gerçekleştirilecek Moto3 yarışı öncesinde ilk antrenman seansını Jaume Masia ilk sırada tamamladı.

Moto3'te sezonun son yarışı bu hafta sonu Portimao'da yapılacak ve ilk antrenman seansında sürücüler, yeni pisti tanımaya çalıştılar.

Seansın ilk dakikalarında Stefano Nepa motosikletinin kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Kısa bir süre sonra da Romano Fenati kaza yaptı.

Son üç dakikaya girilirken Jaume Masia ilk sırayı eline geçirdi ve ve 1:49'un altına inebilen tek isim olarak seansı birinci bitirdi.

Masia'nın turu 1:48.896 olurken, ikinci sıradaki Fenati 1:49.054 yaptı.

Albert Arenas 1:49.109'lik derecesiyle Fenati'nin 0.055 saniye ardında üçüncü olurken, Sergio Garcia dördüncü ve Andrea Migno beşinci oldu.

Raul Fernandez altıncı, temsilcimiz Deniz Öncü yedinci ve Jeremy Alcoba sekizinci sırada yer aldı.

John McPhee ve Gabriel Rodrigo ilk onu tamamlayan sürücüler oldular.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Jaume Masia Honda 16 1'48.896     154.848
2 Italy Romano Fenati Husqvarna 21 1'49.054 0.158 0.158 154.624
3 Spain Albert Arenas KTM 18 1'49.109 0.213 0.055 154.546
4 Spain Sergio Garcia Dols Honda 21 1'49.288 0.392 0.179 154.293
5 Italy Andrea Migno KTM 19 1'49.537 0.641 0.249 153.942
6 Spain Raul Fernandez KTM 18 1'49.556 0.660 0.019 153.915
7 Turkey Deniz Öncü KTM 20 1'49.598 0.702 0.042 153.856
8 Spain Jeremy Alcoba Honda 17 1'49.609 0.713 0.011 153.841
9 United Kingdom John McPhee Honda 22 1'49.666 0.770 0.057 153.761
10 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 20 1'49.673 0.777 0.007 153.751
11 Italy Tony Arbolino Honda 18 1'49.705 0.809 0.032 153.706
12 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 21 1'49.807 0.911 0.102 153.563
13 Japan Tatsuki Suzuki Honda 15 1'49.886 0.990 0.079 153.453
14 Belgium Barry Baltus KTM 21 1'49.929 1.033 0.043 153.393
15 Italy Niccolò Antonelli Honda 17 1'49.984 1.088 0.055 153.316
16 Italy Dennis Foggia Honda 19 1'50.022 1.126 0.038 153.263
17 Japan Ryusei Yamanaka Honda 21 1'50.220 1.324 0.198 152.988
18 Spain Alonso Lopez Husqvarna 23 1'50.314 1.418 0.094 152.858
19 Italy Davide Pizzoli KTM 22 1'50.319 1.423 0.005 152.851
20 Italy Stefano Nepa KTM 17 1'50.328 1.432 0.009 152.838
21 Japan Yuki Kunii Honda 17 1'50.343 1.447 0.015 152.818
22 Japan Ayumu Sasaki KTM 19 1'50.413 1.517 0.070 152.721
23 Spain Carlos Tatay KTM 22 1'50.522 1.626 0.109 152.570
24 South Africa Darryn Binder KTM 26 1'50.680 1.784 0.158 152.352
25 Italy Riccardo Rossi KTM 22 1'50.689 1.793 0.009 152.340
26 Japan Ai Ogura Honda 20 1'50.792 1.896 0.103 152.198
27 Malaysia Khairul Pawi Honda 20 1'50.847 1.951 0.055 152.123
28 Japan Kaito Toba KTM 18 1'50.879 1.983 0.032 152.079
29 Switzerland Jason Dupasquier KTM 25 1'50.885 1.989 0.006 152.071
30 Austria Maximilian Kofler KTM 18 1'50.988 2.092 0.103 151.929
31 Mexico Adrian Fernandez Honda 18 1'51.382 2.486 0.394 151.392
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Valencia Moto3: Arbolino kazandı, Deniz 6. oldu

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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Algarve
Lokasyon Algarve International Circuit
Editör Matteo Nugnes

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