Moto3 Phillip Island: Ekstrem koşullarda yapılan yarışta zaferin adı Deniz Öncü!

Kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi izlediğimiz 2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı, Avustralya'nın Phillip Island Pisti'nde gerçekleştirildi.

Takvimin en akıcı, heyecanlı, yetenek gerektiren ve ikonik duraklarından Phillip Island'da yarış günü beklendiği oldukça kötü koşullar vardı.

Bu koşullardan biraz da olsa kaçılabilmesi için bugünkü tüm seansların startı 1 saat öne çekilmişti. MotoGP ana yarışı da Cumartesiye alınmıştı. Yine de Moto3 yarışı öncesinde kuvvetli yağmur ve rüzgar vardı.

Ayrıca asfalt da sadece 13 dereceydi ki Michelin lastikleri en az 12 derecede çalışabiliyorlar.

Kuvvetli yağmur ve rüzgar altında başlayacak olan yarış öncesinde Ayumu Sasaki pole pozisyonundaydı, Joel Kelso ikinciydi.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise 7. cepteydi. Şampiyona lideri Jaume Masia 13. cepten kalkacaktı.

Şampiyonada Jaume Masia ile mücadele eden Daniel Holgado ise ısınma turlarında highside yaşamış ve kafasını yarmıştı. İspanyol sürücü kafasındaki kesiğe rağmen motosikletine atlattı ve yarışa başladı.

Holgado'nun ısınma kazası:

Tabii böyle kaotik koşullarda nereden kalkacağınızın pek de önemi yok gibiydi.

Yarış raporu

Yarış startından birkaç dakika önce güvenlik aracı pistte birkaç tur turladı ve koşulları gözlemledi. Yapılan değerlendirmelerin ardından yarışın başlamasına karar verildi ve 21 turluk yarış da başlamış oldu.

Tüm sürücüler çok temkinliydi, bu noktada akıllı olmak ve hata yapmamak daha önemliydi. Sasaki ideal bir startla ilk virajı lider döndü. Deniz ise ilk frenlemede hata yapmadı ve iyi bir çizgi alarak 5. sıraya çıktı.

İkinci turun ilk virajında Adrian Fernandez liderliği Sasaki'den aldı. Deniz ise bir sıra kazanarak 4. sıraya yükseldi. Aynı turda David Alonso, Miller Virajı'nda kaza yaparak yarışa veda etti.

Adrian Fernandez'in liderlik geçişi:

Deniz, 3 ve 4. turda birer sıra daha kazandı ve ikinci sıraya yükseldi. Böylelikle dördüncü turun sonunda Adrian Fernandez, Deniz Öncü, Sasaki, Kelso ilk 4'ü oluştu. Şampiyona lideri Masia ise yarışı 10. sırada götürüyordu.

7. tura, yarışın üçte birlikte bölümüne geldiğimizde, Adrian Fernandez 1 saniyelik farkla liderdi. Deniz yarışı ikinci sırada götürmeye devam ediyordu. Onun arkasında Kelso, Sasaki ve Veijer ilk 5'i tamamlıyordu.

Öndeki bu 5'li grup, arkadaki isimlerden 5 saniye kadar öndeydi. Bu ekstrem yarışın 11. turuna geldiğimizde, Deniz farkı kapatmıştı ve Fernandez'in sadece 0.4 saniye kadar gerisindeydi.

Deniz baskıyı artırmaya başladı:

14. tura geldiğimizde Fernandez hâlâ Deniz'in 0.4 saniye önündeydi. Sasaki, Kelso ve Veijer ise Deniz'in kuyruğunda ilk 5'te ilerlemeye devam ediyorlardı.

Deniz liderliğe çok yakın olsa da motosikleti pistte tutmanın zor olduğu bu koşullarda geçiş yapmayı denemek oldukça riskliydi. Doğru anı beklemek önemli olacaktı.

15. turda bunu daha da iyi anladık zira Deniz, motosikletin kontrolünü neredeyse kaybettiği tam 3 büyük an yaşadı ve 4. sıraya geriledi.

Deniz büyük anlar yaşadı:

16. turda koşulların ne kadar zor olduğunu bu sefer Deniz değil lider Adrian Fernandez tecrübe etti ama o, motosikletin üzerinde kalamadı ve 11. virajda motosikletin önünü kaybederek düştü.

Böylelikle 2. turdan itibaren yarışı lider götüren Fernandez denklemden çıkmış oldu ve galibiyet mücadelesi tamamen Sasaki, Kelso, Deniz üçlüsü arasına döndü.

Fernandez ise kazasına rağmen yarışa 5. sıradan yeniden katıldı, fark o kadar büyüktü.

Lider Fernandez yerde:

18. tura geldiğimizde Deniz, Kelso'yu geçti ve ikinci sıraya yükseldi. Sasaki liderliğini sürdürüyordu.

19. turda Deniz, Sasaki'nin üzerindeki baskısını artırmaya başladı ama bu, geçiş için yeterli değildi.

Son tura girdiğimizde Deniz ilk iki virajda geçişi denedi ama olmadı. Deniz risk almaya ve zorlamaya başlamıştı.

Turun son bölümüne girdiğimizde Deniz, Sasaki'ye hâlâ çok yakındı ve bu sefer geçişi de yaparak son sektördeki atağıyla Avustralya'da zafere ulaştı!

Deniz son turdaki atağıyla kazandı:

Şiddetli yağmur, kuvvetli rüzgar, soğuk hava, lastik ve asfalt... Phillip Island'da bunların hiçbiri temsilcimizi durduramadı. Yarışa 7. sıradan başlayan Deniz, startta kaostan uzak durdu ve iki sıra kazandı. Sonrasında ön tarafta yarışı harika yöneten Deniz, birçok kişinin hata yaptığı bu gergin yarışta doğru yerde doğru atağı yaptı ve yine bir son tur atağı ile kariyerinin 3. Moto3 zaferine ulaştı.

Bu ekstrem koşullarda yeteneğini bir kez daha gözler önüne seren temsilcimiz, gerçekten müthiş bir performans sergiledi ve İstiklal Marşımızı bir kez daha MotoGP padoğuna dinletti.

Sasaki, yarışı ikinci sırada tamamladı ve bir kez daha zaferi son turda kaybetmiş oldu. Japon sürücü yine de Holgado ve Masia'nın geride kaldığı bu yarışta ikinci sırayı alarak şampiyona için kendisi adına çok kârlı bir günü geride bırakmış oldu.

2023 Moto3 Puan Durumu>>>

Kendi evinde yarışan Joel Kelso ise ön gruptaki son isim olarak podyumun son basamağında kendisine yer buldu ve Moto3'teki ilk podyumunu aldı.

Şampiyona lideri Masia 8. olurken, Holgado ise yarışı 13. sırada tamamladı.

2023 Moto3 sezonu, önümüzdeki hafta sonu gerçekleştirilecek Tayland GP ile devam edecek.

Yarış sonucu: