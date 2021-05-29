Moto3 Mugello: Pole pozisyonu Suzuki'nin, Sasaki ve Dupasquier büyük bir kaza yaptı

Honda'nın Japon sürücüsü Tatsuki Suzuki, Mugello'da gerçekleştirilen Moto3 sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan isim oldu. Japon sürücü önce sıralamaların ilk bölümünde piste çıktı ve en iyi zamanı yapmayı başardı. Ardından ikinci bölümde 1:56.001 yaparak pole pozisyonunu kazandı.

Şampiyona lideri Pedro Acosta ikinci olurken, Gabriel Rodrigo üçüncü oldu.

18 sürücünün yaklaşık yarısı, son dakikalarda piste çıkmayı bekledi ve en iyi zamanları bu anlarda yapmaya çalıştılar. Rüzgar, Mugello'nun uzun düzlüğünde Moto3 sürücülerini çok etkiliyor ve bu, genelde kaosa yol açıyor.

Bununla beraber son anlarda Jason Dupasquier, Arrabiata 2'de düştü ve arkadan gelen Ayumu Sasaki de duramayarak onun motosikletine çarptı. Ayrıca Jeremy Alcoba da kazadan kaçamadı ve yerde kaldı. Bundan ötürü seans noktalandı.

Hemen sağlık ekipleri piste geldi ve Dupasquier, kurtarma helikopteriyle beraber hastaneye götürüldü. MotoGP'den yapılan açıklamaya göre Sasaki ve Alcoba'nın durumu iyi ancak Dupasquier daha fazla tedavi için Floransa'daki bir hastaneye naklediliyor.

Tüm bunların yaşandığı seansa Japon sürücü Suzuki 1:56.001'lik turuyla pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Sıralama turlarının ilk bölümünde piste çıkan ve üçüncü olan Acosta, son bölümde 1:56.597 yaptı ve 0.596 saniye geride ikinci oldu.

Rodrigo 0.684 saniye geride ilk üçü tamamladı.

Dennis Foggia, Jaume Masia, Romano Fenati, Niccolo Antonelli, John McPhee ve Sasaki ilk onu tamamlayan isimler.

Temsilcimiz Deniz Öncü, doğrudan son bölümde piste çıktı ve 1:57.574'lük turuyla 1.573 saniye geride 13. oldu.

Q2 (final) sonucu:

Q1 sonucu: