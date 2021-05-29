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Önceki / Moto3 Mugello 3. antrenman: Migno en hızlısı, Deniz 11. oldu
Moto3 / Mugello Sıralama turları raporu

Moto3 Mugello: Pole pozisyonu Suzuki'nin, Sasaki ve Dupasquier büyük bir kaza yaptı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Tatsuki Suzuki, Mugello'da gerçekleştirilen Moto3 sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Moto3 Mugello: Pole pozisyonu Suzuki'nin, Sasaki ve Dupasquier büyük bir kaza yaptı

Honda'nın Japon sürücüsü Tatsuki Suzuki, Mugello'da gerçekleştirilen Moto3 sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan isim oldu. Japon sürücü önce sıralamaların ilk bölümünde piste çıktı ve en iyi zamanı yapmayı başardı. Ardından ikinci bölümde 1:56.001 yaparak pole pozisyonunu kazandı.

Şampiyona lideri Pedro Acosta ikinci olurken, Gabriel Rodrigo üçüncü oldu.

18 sürücünün yaklaşık yarısı, son dakikalarda piste çıkmayı bekledi ve en iyi zamanları bu anlarda yapmaya çalıştılar. Rüzgar, Mugello'nun uzun düzlüğünde Moto3 sürücülerini çok etkiliyor ve bu, genelde kaosa yol açıyor.

Bununla beraber son anlarda Jason Dupasquier, Arrabiata 2'de düştü ve arkadan gelen Ayumu Sasaki de duramayarak onun motosikletine çarptı. Ayrıca Jeremy Alcoba da kazadan kaçamadı ve yerde kaldı. Bundan ötürü seans noktalandı.

Hemen sağlık ekipleri piste geldi ve Dupasquier, kurtarma helikopteriyle beraber hastaneye götürüldü. MotoGP'den yapılan açıklamaya göre Sasaki ve Alcoba'nın durumu iyi ancak Dupasquier daha fazla tedavi için Floransa'daki bir hastaneye naklediliyor.

Tüm bunların yaşandığı seansa Japon sürücü Suzuki 1:56.001'lik turuyla pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Sıralama turlarının ilk bölümünde piste çıkan ve üçüncü olan Acosta, son bölümde 1:56.597 yaptı ve 0.596 saniye geride ikinci oldu.

Rodrigo 0.684 saniye geride ilk üçü tamamladı.

Dennis Foggia, Jaume Masia, Romano Fenati, Niccolo Antonelli, John McPhee ve Sasaki ilk onu tamamlayan isimler.

Temsilcimiz Deniz Öncü, doğrudan son bölümde piste çıktı ve 1:57.574'lük turuyla 1.573 saniye geride 13. oldu.

Q2 (final) sonucu:

 

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Japan Tatsuki Suzuki Honda 4 1'56.001  
2 Spain Pedro Acosta KTM 5 1'56.597 0.596
3 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 4 1'56.685 0.684
4 Italy Dennis Foggia Honda 4 1'56.980 0.979
5 Spain Jaume Masia KTM 4 1'56.985 0.984
6 Spain Jeremy Alcoba Honda 4 1'57.107 1.106
7 Italy Romano Fenati Husqvarna 4 1'57.110 1.109
8 Italy Niccolò Antonelli KTM 4 1'57.137 1.136
9 United Kingdom John McPhee Honda 5 1'57.152 1.151
10 Japan Ayumu Sasaki KTM 4 1'57.206 1.205
11 Switzerland Jason Dupasquier KTM 4 1'57.213 1.212
12 Japan Kaito Toba KTM 4 1'57.298 1.297
13 Turkey Deniz Öncü KTM 5 1'57.574 1.573
14 Italy Stefano Nepa KTM 4 1'57.776 1.775
15 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 4 1'58.456 2.455
16 South Africa Darryn Binder Honda 4 1'58.472 2.471
17 Italy Andrea Migno Honda 4 2'01.176 5.175
18 Czech Republic Filip Salač Honda 4 2'01.325 5.324
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Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Japan Tatsuki Suzuki Honda 5 1'56.875  
2 Japan Kaito Toba KTM 6 1'57.229 0.354
3 Spain Pedro Acosta KTM 6 1'57.330 0.455
4 Italy Niccolò Antonelli KTM 6 1'57.382 0.507
5 Italy Alberto Surra KTM 7 1'57.698 0.823
6 Spain Xavier Artigas Honda 7 1'57.794 0.919
7 Italy Riccardo Rossi KTM 5 1'57.832 0.957
8 Indonesia Andi Gilang Honda 6 1'57.964 1.089
9 Elia Bartolini KTM 6 1'57.977 1.102
10 France Lorenzo Fellon Honda 5 1'58.138 1.263
11 Japan Ryusei Yamanaka KTM 6 1'58.280 1.405
12 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 6 1'58.290 1.415
13 Spain Carlos Tatay KTM 3 1'58.452 1.577
14 Austria Maximilian Kofler KTM 4 1'59.219 2.344
15 Spain Izan Guevara GASGAS 2 2'00.834 3.959
16 Takuma Matsuyama Honda 1    
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Moto3 Mugello 3. antrenman: Migno en hızlısı, Deniz 11. oldu

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Moto3 Mugello 3. antrenman: Migno en hızlısı, Deniz 11. oldu
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Mugello
Alt-etkinlik Q2
Pilotlar Tatsuki Suzuki , Jason Dupasquier
Editör Gerald Dirnbeck

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