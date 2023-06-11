Moto3 Mugello: Holgado, Deniz'i çizgide geçerek 0.050 saniye farkla kazandı

Moto3'te sezonun 6. yarışı bugün Mugello'da gerçekleştirildi. Hızlı, yavaş ve orta hızlı virajlarına ek olarak uzun düzlüğüyle birlikte motosikletleri ve sürücüleri her açıdan test eden Mugello Pisti'nde hafta sonu boyunca tek bir isim zirvedeydi: Deniz Öncü.

Birinci, ikinci ve üçüncü antrenman seansını zirvede tamamlayan Deniz, sıralama turlarında da zirveyi kimseye bırakmamış ve 1:56.020'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi olmuştu.

Böylelikle temsilcimiz gridde ilk cebe yerleşmeye hak kazanmıştı. Deniz'in yanında Ayumu Sasaki ve Daniel Holgado ilk çizgiyi tamamlıyordu.

Hafta sonu öncesinde yapılan tahminlerin aksine, Mugello'da hava oldukça iyiydi ve formasyon turunun da sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla, tüm sürücüler gride yerleşti ancak Romano Fenati gridde bir sıkıntı yaşadı.

Bu ufak gecikmenin ardından ise yarış başladı. Deniz ön lastiği yerde çok iyi tuttu ve ışıklara da iyi reaksiyon vererek güzel bir start aldı. Bu güzel startın etkisiyle ilk virajı lider dönmeyi başardı ve ilk turu da lider tamamladık.

Ancak ilk tur bittikten sonra, ilk viraja gelene kadar hem Holgado hem de Sasaki, Deniz'i geçmeyi bıraktı. Zira Mugello'nun uzun düzlüğüne en önde girdiğinizde ve rakiplerinize hava koridoru verdiğinizde, önde kalmak çok zor oluyor.

Böylelikle ikinci turun başında Holgado, Sasaki, Deniz ilk 3'ü oluştu. Deniz, 3. sektörde rakiplerine kıyasla çok daha hızlıydı ama burada da geçiş yapmak zordu.

Dördüncü tura geldiğimizde bu sefer Deniz, düzlükteki hava koridorunu kullanarak liderliğe yükseldi. Beşinci tura geldiğimizde de Deniz ilk sırada yarışı götürmeye devam ediyordu.

Altıncı tura geldiğimizde ise lider grup artık 5 motosikletten oluşmaktaydı ve Mugello'nun uzun ana düzlüğünde en öndeyseniz, hava koridorunu rakiplere verdiğiniz için yapacak bir şeyiniz olmuyordu.

Bu yüzden de Deniz, 6. turda lider girdiği düzlükten 3. çıktı ama pozisyonlar bu düzlüğe her çıkıldığında değişiyordu.

Yedinci tura girdiğimizde Sasaki lider, Deniz ikinciydi ama Deniz, 3. sektördeki muazzam geçişiyle liderliği aldı ve 8. turu lider tamamladı.

9. turun başında da Deniz önde kalmayı başardı ve bu turu da lider tamamladık. On birinci tura geldiğimizde Deniz yine öndeydi. Düzlükte Sasaki öne geçiyordu, ilk virajdaki frenlemede ise biz pozisyonumuzu geri alıyorduk.

On üçüncü tura geldiğimizde bu sefer Holgado ikinci sıraya çıktı ve Sasaki ile mücadele etmeye başladı. Bu durum tabii ki bizim işimize geldi ve son 4 tura girerken, ön tarafta farkı yarım saniyeye kadar çıkardık.

Fakat bu avantajı uzun süre koruyamadık çünkü Deniz ilk viraja biraz derin girdi ve üçüncü sıraya geriledi. Böylelikle son 2 tura girerken Masia, Sasaki, Deniz, Holgado ilk 4'ü oluştu.

Son tura girerken bu dörtlü yan yanaydı ve ilk sektörde inanılmaz bir mücadele izledik, neredeyse tüm virajları dört sürücü yan yana geçti!

Deniz bu karmaşadan ikinci çıktı, Holgado liderdi. Orta sektöre geldiğimizde muazzam bir hareketle Holgado'yu geçerek liderliği aldık! Artık son görev çizgiyi lider geçmekti.

Son virajdan da önden çıktık ama maalesef çizgide Holgado bizi geçti ve zafere ulaştı. Deniz ise sadece 0.050 saniye geride ikinci oldu.

Böylelikle şampiyona lideri Holgado üst üste ikinci zaferini aldı ve şampiyonadaki avantajını artırdı. Deniz ise ikinci sıradaydı. Temsilcimiz galibiyeti kaçırsa da gerçekten muazzam bir performans gösterdi ve harika yarıştı. Genç sürücümüz bizleri bir kez daha gururlandırdı.

Ayumu Sasaki podyumu tamamlarken, David Alonso ve Jaume Masia ilk 5'i tamamladı.

2023 Moto3 sezonu, 18 Haziran'daki Almanya GP ile devam edecek.

Yarış sonucu: