Moto3 Mugello: Garcia kazandı, Deniz düşmesine rağmen 15. oldu

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Oldukça yakın bir mücadele sonucunda biten yarışta, GASGAS sürücüsü Izan Guevara, damalı bayrağı takım arkadaşı Sergio Garcia'nın 0.021 sn önünde ilk sırada görmüştü.

Ancak damalı bayraktan sonra yapılan kontrollerde Guevara'nın son turda pist dışına çıktığı görüldü ve bunun üzerine otomatik olarak bir sıra cezası verildi.

Böylece yarışı kazanan isim Garcia oldu ve İspanyol sürücü şampiyona liderliğini fark açarak pekiştirdi.

Cezasının ardından Guevara yarışı ikinci sırada tamamlarken podyumu tamamlayan isim Tatsuki Suzuki oldu. Suzuki, Deniz'le olan temasında suçlu bulunup uzun tur cezası almasına rağmen podyuma çıkmayı başardı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan temsilcimiz Deniz Öncü, startta yerini korumasının ardından sürekli galibiyet mücadelesi veren grubun içerisinde yer aldı. Yarışın 11. turunda 5. sırada bulunan Deniz, Suzuki'nin kendisiyle yaşadığı temasın ardından düştü ve ilk 20'nin dışına çıktı.

Deniz motosikletine yeniden binip mücadelesi sürdürdü ve damalı bayrağı 15. sırada görerek 1 puan da olsa almayı başardı.

Aynı tur, galibiyet mücadelesi veren isimlerden Dennis Foggia da yarış dışı kaldı.

Sezonun 8. yarışının ardından Garcia 137 puanla lider durumdayken onu 109 puanla Guevara, 95 puanla Masia takip ediyorlar. Deniz ise 71 puanla 7. sırada bulunuyor. Deniz ayrıca bu sene tüm yarışlardan puan çıkaran tek isim olma istatistiğini sürdürüyor.