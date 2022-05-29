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Moto3 / Mugello Yarış raporu

Moto3 Mugello: Garcia kazandı, Deniz düşmesine rağmen 15. oldu

2022 Moto3 şampiyonasının İtalya'nın Mugello'da gerçekleştirilen yarışını şampiyona lideri Sergio Garcia kazanırken, temsilcimiz Deniz Öncü galibiyet mücadelesi verirken karıştığı kaza nedeniyle düştü ancak yine de 15. sırada yarışı tamamlamayı başardı.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Moto3 Mugello: Garcia kazandı, Deniz düşmesine rağmen 15. oldu
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Oldukça yakın bir mücadele sonucunda biten yarışta, GASGAS sürücüsü Izan Guevara, damalı bayrağı takım arkadaşı Sergio Garcia'nın 0.021 sn önünde ilk sırada görmüştü.

Ancak damalı bayraktan sonra yapılan kontrollerde Guevara'nın son turda pist dışına çıktığı görüldü ve bunun üzerine otomatik olarak bir sıra cezası verildi.

Böylece yarışı kazanan isim Garcia oldu ve İspanyol sürücü şampiyona liderliğini fark açarak pekiştirdi.

Cezasının ardından Guevara yarışı ikinci sırada tamamlarken podyumu tamamlayan isim Tatsuki Suzuki oldu. Suzuki, Deniz'le olan temasında suçlu bulunup uzun tur cezası almasına rağmen podyuma çıkmayı başardı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan temsilcimiz Deniz Öncü, startta yerini korumasının ardından sürekli galibiyet mücadelesi veren grubun içerisinde yer aldı. Yarışın 11. turunda 5. sırada bulunan Deniz, Suzuki'nin kendisiyle yaşadığı temasın ardından düştü ve ilk 20'nin dışına çıktı.

Deniz motosikletine yeniden binip mücadelesi sürdürdü ve damalı bayrağı 15. sırada görerek 1 puan da olsa almayı başardı.

Aynı tur, galibiyet mücadelesi veren isimlerden Dennis Foggia da yarış dışı kaldı.

Sezonun 8. yarışının ardından Garcia 137 puanla lider durumdayken onu 109 puanla Guevara, 95 puanla Masia takip ediyorlar. Deniz ise 71 puanla 7. sırada bulunuyor. Deniz ayrıca bu sene tüm yarışlardan puan çıkaran tek isim olma istatistiğini sürdürüyor.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Spain Sergio Garcia Dols 20 39'43.214     158.4 25
2 Spain Izan Guevara 20 39'43.193     158.4 20
3 Japan Tatsuki Suzuki 20 39'43.226 0.012 0.033 158.4 16
4 Italy Andrea Migno 20 39'43.351 0.137 0.125 158.4 13
5 Japan Ryusei Yamanaka 20 39'43.448 0.234 0.097 158.4 11
6 Italy Riccardo Rossi 20 39'44.213 0.999 0.765 158.3 10
7 Ivan Ortola 20 39'48.601 5.387 4.388 158.1 9
8 Italy Elia Bartolini 20 39'48.691 5.477 0.090 158.0 8
9 Italy Matteo Bertelle 20 39'48.694 5.480 0.003 158.0 7
10 Mexico Adrian Fernandez 20 39'48.961 5.747 0.267 158.0 6
11 Spain David Munoz 20 39'48.965 5.751 0.004 158.0 5
12 Australia Joel Kelso 20 39'49.203 5.989 0.238 158.0 4
13 Indonesia Mario Suryo Aji 20 39'49.323 6.109 0.120 158.0 3
14 France Lorenzo Fellon 20 39'55.857 12.643 6.534 157.6 2
15 Turkey Deniz Öncü 20 39'59.903 16.689 4.046 157.3 1
16 Japan Kaito Toba 20 39'59.952 16.738 0.049 157.3  
17 Spain Jaume Masia 20 40'00.003 16.789 0.051 157.3  
18 Japan Taiyo Furusato 20 40'02.663 19.449 2.660 157.1  
19 Spain Carlos Tatay 20 40'15.618 32.404 12.955 156.3  
20 Spain Xavier Artigas 20 40'16.635 33.421 1.017 156.2  
21 United Kingdom Joshua Whatley 20 40'24.626 41.412 7.991 155.7  
22 Spain Ana Carrasco 20 40'57.291 1'14.077 32.665 153.6  
  Brazil Diogo Moreira 19 37'44.314 1 Lap 1 Lap 158.4  
  Italy Dennis Foggia 10 19'48.910 10 Laps 9 Laps 158.8  
  United Kingdom John McPhee 10 19'50.387 10 Laps 1.477 158.6  
  Spain Daniel Holgado 10 19'50.594 10 Laps 0.207 158.5  
  Italy Stefano Nepa 3 6'04.959 17 Laps 7 Laps 155.2  
  United Kingdom Scott Ogden 0          
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