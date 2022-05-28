Moto3 / Mugello Sıralama turları raporu
Moto3 Mugello: Deniz Öncü pole pozisyonunda!
Deniz Öncü, bu hafta sonu Mugello'da gerçekleştirilecek Moto3 yarışı öncesinde pole pozisyonunu kazanan isim oldu.
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Bu sene oldukça güçlü bir sezon geçiren Deniz, Mugello'daki sıralamalarda 1:56.811'lik derecesiyle en hızlı isim oldu ve Daniel Holgado'nun önünde pole pozisyonunu kazandı.
Deniz böylece Algarve'deki yarışın ardından Mugello'da bu sene ikinci, toplamda ise 3. pole pozisyonunu kazanmış oldu.
Ajo-KTM sürücüsü Daniel Holgado, Deniz'in 0.097 sn gerisinde ikinci olurken onları Leopard Honda sürücüsü Dennis Foggia takip etti.
Şampiyonada lider durumda bulunan Sergio Garcia dördüncü olurken onu takım arkadaşı Izan Guevara ve John McPhee takip ettiler.
Moto3 Mugello yarışı Pazar günü 12:00'da başlayacak.
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Deniz Öncü
|7
|1'56.811
|161.645
|2
|Daniel Holgado
|5
|1'56.908
|0.097
|0.097
|161.511
|3
|Dennis Foggia
|7
|1'57.094
|0.283
|0.186
|161.255
|4
|Sergio Garcia Dols
|6
|1'57.232
|0.421
|0.138
|161.065
|5
|Izan Guevara
|6
|1'57.236
|0.425
|0.004
|161.059
|6
|John McPhee
|6
|1'57.299
|0.488
|0.063
|160.973
|7
|Diogo Moreira
|5
|1'57.405
|0.594
|0.106
|160.827
|8
|Riccardo Rossi
|5
|1'57.450
|0.639
|0.045
|160.766
|9
|Ryusei Yamanaka
|7
|1'57.513
|0.702
|0.063
|160.680
|10
|Jaume Masia
|7
|1'57.532
|0.721
|0.019
|160.654
|11
|Tatsuki Suzuki
|6
|1'57.553
|0.742
|0.021
|160.625
|12
|Lorenzo Fellon
|5
|1'57.702
|0.891
|0.149
|160.422
|13
|Matteo Bertelle
|7
|1'57.794
|0.983
|0.092
|160.296
|14
|Scott Ogden
|7
|1'57.958
|1.147
|0.164
|160.073
|15
|David Munoz
|5
|1'58.089
|1.278
|0.131
|159.896
|16
|Andrea Migno
|6
|1'58.188
|1.377
|0.099
|159.762
|17
|Carlos Tatay
|6
|1'58.189
|1.378
|0.001
|159.761
|18
|Stefano Nepa
|6
|1'58.466
|1.655
|0.277
|159.387
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