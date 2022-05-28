Moto3 Mugello: Deniz Öncü pole pozisyonunda!

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Bu sene oldukça güçlü bir sezon geçiren Deniz, Mugello'daki sıralamalarda 1:56.811'lik derecesiyle en hızlı isim oldu ve Daniel Holgado'nun önünde pole pozisyonunu kazandı.

Deniz böylece Algarve'deki yarışın ardından Mugello'da bu sene ikinci, toplamda ise 3. pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Ajo-KTM sürücüsü Daniel Holgado, Deniz'in 0.097 sn gerisinde ikinci olurken onları Leopard Honda sürücüsü Dennis Foggia takip etti.

Şampiyonada lider durumda bulunan Sergio Garcia dördüncü olurken onu takım arkadaşı Izan Guevara ve John McPhee takip ettiler.

Moto3 Mugello yarışı Pazar günü 12:00'da başlayacak.