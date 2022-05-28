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Moto3 / Mugello Sıralama turları raporu

Moto3 Mugello: Deniz Öncü pole pozisyonunda!

Deniz Öncü, bu hafta sonu Mugello'da gerçekleştirilecek Moto3 yarışı öncesinde pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Moto3 Mugello: Deniz Öncü pole pozisyonunda!
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Bu sene oldukça güçlü bir sezon geçiren Deniz, Mugello'daki sıralamalarda 1:56.811'lik derecesiyle en hızlı isim oldu ve Daniel Holgado'nun önünde pole pozisyonunu kazandı.

Deniz böylece Algarve'deki yarışın ardından Mugello'da bu sene ikinci, toplamda ise 3. pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Ajo-KTM sürücüsü Daniel Holgado, Deniz'in 0.097 sn gerisinde ikinci olurken onları Leopard Honda sürücüsü Dennis Foggia takip etti.

Şampiyonada lider durumda bulunan Sergio Garcia dördüncü olurken onu takım arkadaşı Izan Guevara ve John McPhee takip ettiler.

Moto3 Mugello yarışı Pazar günü 12:00'da başlayacak.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Turkey Deniz Öncü 7 1'56.811     161.645
2 Spain Daniel Holgado 5 1'56.908 0.097 0.097 161.511
3 Italy Dennis Foggia 7 1'57.094 0.283 0.186 161.255
4 Spain Sergio Garcia Dols 6 1'57.232 0.421 0.138 161.065
5 Spain Izan Guevara 6 1'57.236 0.425 0.004 161.059
6 United Kingdom John McPhee 6 1'57.299 0.488 0.063 160.973
7 Brazil Diogo Moreira 5 1'57.405 0.594 0.106 160.827
8 Italy Riccardo Rossi 5 1'57.450 0.639 0.045 160.766
9 Japan Ryusei Yamanaka 7 1'57.513 0.702 0.063 160.680
10 Spain Jaume Masia 7 1'57.532 0.721 0.019 160.654
11 Japan Tatsuki Suzuki 6 1'57.553 0.742 0.021 160.625
12 France Lorenzo Fellon 5 1'57.702 0.891 0.149 160.422
13 Italy Matteo Bertelle 7 1'57.794 0.983 0.092 160.296
14 United Kingdom Scott Ogden 7 1'57.958 1.147 0.164 160.073
15 Spain David Munoz 5 1'58.089 1.278 0.131 159.896
16 Italy Andrea Migno 6 1'58.188 1.377 0.099 159.762
17 Spain Carlos Tatay 6 1'58.189 1.378 0.001 159.761
18 Italy Stefano Nepa 6 1'58.466 1.655 0.277 159.387
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