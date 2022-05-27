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Moto3 / Mugello Antrenman raporu

Moto3 Mugello 2. antrenman: Bol kazalı seansta Masia lider, Deniz 9. oldu

Mugello'da gerçekleştirilen ikinci Moto3 antrenman seansında Jaume Masia zirvede yer aldı.

Kemal Şengül
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, Şef Editör
Moto3 Mugello 2. antrenman: Bol kazalı seansta Masia lider, Deniz 9. oldu
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Mugello'daki İtalya GP öncesinde ikinci Moto3 antrenman seansı öğleden sonra gerçekleştirildi ve çok sayıda kaza yaşanırken KTM sürücüsü Jame Masia en hızlı isim oldu.

Seans içerisindeki en büyük kaza, Ayumu Sasaki'nin motosikletinin kontrolünü kaybedip yere düşmesi ve arkadan gelen Masia'nın kendisinden kaçamayarak motosikletiyle üzerinden geçmesiydi.

Sasaki yerden kalkamadı ve hemen sedyeye alınarak tıbbi merkeze götürüldü. İyi olan şey Sasaki'nin bilincinin yerinde olmasıydı.

Kazaya karışan Masia ve Elia Bartolini seansa devam edebildiler. Ayrıca Kaito Toba da büyük bir kaza yaptı.

Öte yandan Dennis Foggia'nin ilk seansta attığı 1:56.916'lık tur, ikinci seansta kimse tarafından geçilemezken, Masia 1:57.134'lük turuyla seansı lider tamamladı.

Sasaki, seansın başında attığı 1:57.742'lik turuyla 0.6 saniye geride ikinci olurken, onu da Tatsuki Suzuki takip etti.

Foggia, ilk seanstaki turundan epey yavaş kaldı ve  dördüncü en iyi zamanı yaptı. Sergio Garcia beşinci olurken, Matteo Bertelle altıncı, Andrea Migno yedinci ve temsilcimiz Deniz Öncü sekizinci oldu.

İlk onu Izan Guevara ve Scott Ogden tamamladı.

3. antrenman seansı yarın TSi 10:00'da gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Jaume Masia KTM 9 1'57.134  
2 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 5 1'57.742 0.608
3 Japan Tatsuki Suzuki Honda 13 1'57.775 0.641
4 Italy Dennis Foggia Honda 14 1'57.820 0.686
5 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 14 1'57.921 0.787
6 Italy Matteo Bertelle KTM 13 1'58.004 0.870
7 Italy Andrea Migno Honda 14 1'58.104 0.970
8 Turkey Deniz Öncü KTM 14 1'58.108 0.974
9 Spain Izan Guevara GASGAS 15 1'58.354 1.220
10 United Kingdom Scott Ogden Honda 14 1'58.405 1.271
11 France Lorenzo Fellon Honda 13 1'58.406 1.272
12 United Kingdom John McPhee Husqvarna 14 1'58.471 1.337
13 Australia Joel Kelso KTM 13 1'58.472 1.338
14 Spain Carlos Tatay CF MOTO 14 1'58.733 1.599
15 Japan Ryusei Yamanaka KTM 16 1'58.840 1.706
16 Italy Riccardo Rossi Honda 12 1'58.964 1.830
17 Mexico Adrian Fernandez KTM 13 1'58.976 1.842
18 Italy Alberto Surra Honda 11 1'59.014 1.880
19 Spain Xavier Artigas CF MOTO 15 1'59.092 1.958
20 Spain Daniel Holgado KTM 14 1'59.222 2.088
21 Italy Elia Bartolini KTM 13 1'59.225 2.091
22 Japan Kaito Toba KTM 10 1'59.293 2.159
23 Italy Stefano Nepa KTM 14 1'59.410 2.276
24 Ivan Ortola KTM 15 1'59.523 2.389
25 Brazil Diogo Moreira KTM 16 1'59.574 2.440
26 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 14 1'59.708 2.574
27 Spain David Munoz KTM 13 1'59.793 2.659
28 Japan Taiyo Furusato Honda 17 1'59.969 2.835
29 United Kingdom Joshua Whatley Honda 11 2'01.797 4.663
30 Spain Ana Carrasco KTM 16 2'02.544 5.410
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