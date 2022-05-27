Moto3 Mugello 2. antrenman: Bol kazalı seansta Masia lider, Deniz 9. oldu

Haberi dinle

Mugello'daki İtalya GP öncesinde ikinci Moto3 antrenman seansı öğleden sonra gerçekleştirildi ve çok sayıda kaza yaşanırken KTM sürücüsü Jame Masia en hızlı isim oldu.

Seans içerisindeki en büyük kaza, Ayumu Sasaki'nin motosikletinin kontrolünü kaybedip yere düşmesi ve arkadan gelen Masia'nın kendisinden kaçamayarak motosikletiyle üzerinden geçmesiydi.

Sasaki yerden kalkamadı ve hemen sedyeye alınarak tıbbi merkeze götürüldü. İyi olan şey Sasaki'nin bilincinin yerinde olmasıydı.

Kazaya karışan Masia ve Elia Bartolini seansa devam edebildiler. Ayrıca Kaito Toba da büyük bir kaza yaptı.

Öte yandan Dennis Foggia'nin ilk seansta attığı 1:56.916'lık tur, ikinci seansta kimse tarafından geçilemezken, Masia 1:57.134'lük turuyla seansı lider tamamladı.

Sasaki, seansın başında attığı 1:57.742'lik turuyla 0.6 saniye geride ikinci olurken, onu da Tatsuki Suzuki takip etti.

Foggia, ilk seanstaki turundan epey yavaş kaldı ve dördüncü en iyi zamanı yaptı. Sergio Garcia beşinci olurken, Matteo Bertelle altıncı, Andrea Migno yedinci ve temsilcimiz Deniz Öncü sekizinci oldu.

İlk onu Izan Guevara ve Scott Ogden tamamladı.

3. antrenman seansı yarın TSi 10:00'da gerçekleştirilecek.

Seans sonucu: