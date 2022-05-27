Moto3 Mugello 2. antrenman: Bol kazalı seansta Masia lider, Deniz 9. oldu
Mugello'da gerçekleştirilen ikinci Moto3 antrenman seansında Jaume Masia zirvede yer aldı.
Mugello'daki İtalya GP öncesinde ikinci Moto3 antrenman seansı öğleden sonra gerçekleştirildi ve çok sayıda kaza yaşanırken KTM sürücüsü Jame Masia en hızlı isim oldu.
Seans içerisindeki en büyük kaza, Ayumu Sasaki'nin motosikletinin kontrolünü kaybedip yere düşmesi ve arkadan gelen Masia'nın kendisinden kaçamayarak motosikletiyle üzerinden geçmesiydi.
Sasaki yerden kalkamadı ve hemen sedyeye alınarak tıbbi merkeze götürüldü. İyi olan şey Sasaki'nin bilincinin yerinde olmasıydı.
Kazaya karışan Masia ve Elia Bartolini seansa devam edebildiler. Ayrıca Kaito Toba da büyük bir kaza yaptı.
Öte yandan Dennis Foggia'nin ilk seansta attığı 1:56.916'lık tur, ikinci seansta kimse tarafından geçilemezken, Masia 1:57.134'lük turuyla seansı lider tamamladı.
Sasaki, seansın başında attığı 1:57.742'lik turuyla 0.6 saniye geride ikinci olurken, onu da Tatsuki Suzuki takip etti.
Foggia, ilk seanstaki turundan epey yavaş kaldı ve dördüncü en iyi zamanı yaptı. Sergio Garcia beşinci olurken, Matteo Bertelle altıncı, Andrea Migno yedinci ve temsilcimiz Deniz Öncü sekizinci oldu.
İlk onu Izan Guevara ve Scott Ogden tamamladı.
3. antrenman seansı yarın TSi 10:00'da gerçekleştirilecek.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Jaume Masia
|KTM
|9
|1'57.134
|2
|Ayumu Sasaki
|Husqvarna
|5
|1'57.742
|0.608
|3
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|13
|1'57.775
|0.641
|4
|Dennis Foggia
|Honda
|14
|1'57.820
|0.686
|5
|Sergio Garcia Dols
|GASGAS
|14
|1'57.921
|0.787
|6
|Matteo Bertelle
|KTM
|13
|1'58.004
|0.870
|7
|Andrea Migno
|Honda
|14
|1'58.104
|0.970
|8
|Deniz Öncü
|KTM
|14
|1'58.108
|0.974
|9
|Izan Guevara
|GASGAS
|15
|1'58.354
|1.220
|10
|Scott Ogden
|Honda
|14
|1'58.405
|1.271
|11
|Lorenzo Fellon
|Honda
|13
|1'58.406
|1.272
|12
|John McPhee
|Husqvarna
|14
|1'58.471
|1.337
|13
|Joel Kelso
|KTM
|13
|1'58.472
|1.338
|14
|Carlos Tatay
|CF MOTO
|14
|1'58.733
|1.599
|15
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|16
|1'58.840
|1.706
|16
|Riccardo Rossi
|Honda
|12
|1'58.964
|1.830
|17
|Adrian Fernandez
|KTM
|13
|1'58.976
|1.842
|18
|Alberto Surra
|Honda
|11
|1'59.014
|1.880
|19
|Xavier Artigas
|CF MOTO
|15
|1'59.092
|1.958
|20
|Daniel Holgado
|KTM
|14
|1'59.222
|2.088
|21
|Elia Bartolini
|KTM
|13
|1'59.225
|2.091
|22
|Kaito Toba
|KTM
|10
|1'59.293
|2.159
|23
|Stefano Nepa
|KTM
|14
|1'59.410
|2.276
|24
|Ivan Ortola
|KTM
|15
|1'59.523
|2.389
|25
|Diogo Moreira
|KTM
|16
|1'59.574
|2.440
|26
|Mario Suryo Aji
|Honda
|14
|1'59.708
|2.574
|27
|David Munoz
|KTM
|13
|1'59.793
|2.659
|28
|Taiyo Furusato
|Honda
|17
|1'59.969
|2.835
|29
|Joshua Whatley
|Honda
|11
|2'01.797
|4.663
|30
|Ana Carrasco
|KTM
|16
|2'02.544
|5.410
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Moto3 Mugello 1. antrenman: Foggia hızlı başladı
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