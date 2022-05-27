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Moto3 / Mugello Antrenman raporu

Moto3 Mugello 1. antrenman: Foggia hızlı başladı

Mugello'da gerçekleştirilecek Moto3 yarışı öncesinde ilk antrenman seansını Dennis Foggia ilk sırada tamamladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Moto3 Mugello 1. antrenman: Foggia hızlı başladı
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Honda sürücüsü Dennis Foggia, Mugello'da gerçekleştirilecek İtalya GP öncesinde 1. antrenman seansında 1:56.916 yaptı ve 1:57'nin altına inebilen tek isim oldu.

Sabah henüz 09:00 olmasına rağmen Moto3 sürücüleri Mugello'da oldukça sıcak bir havayla karşı karşıya kaldılar ve sabah saatlerinde hava 23 dereceydi. Bu da sürücüler için şartlarında gayet verimli olduğu anlamına geliyordu.

Dereceler düzenli olarak olarak gelişirken, en iyi derece seans boyunca 17 tur atan ve 1:56.916 yapan Foggia'dan geldi.

Foggia 1:37'nin altına inebilen tek isimdi ve en yakın  rakibi John McPhee'nin 0.367 saniye önünde yer aldı.

Ayumu Sasaki 0.478 saniye geride üçüncü olurken, Diogo Moreira 0.934 saniye geride dördüncü sırada yer aldı.

Tatsuki Suzuki'nin ilk beşi tamamladığı seansta Riccardo Rossi altıncı, Izan Guevara yedinci ve Mario Aji sekizinci oldu.

İlk onu ise Daniel Holgado ve Andrea Migno tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, ilk antrenmanda 1.8 saniye geride kalarak kendisine 17. sırada yer bulabildi.

Şampiyona lideri Sergio Garcia da ilk 10'un dışında kaldı ve 1.708 saniye geride 14. oldu.

İkinci antrenman seansı TSi 14:15'te başlayacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Dennis Foggia Honda 17 1'56.916  
2 United Kingdom John McPhee Husqvarna 14 1'57.283 0.367
3 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 14 1'57.394 0.478
4 Brazil Diogo Moreira KTM 15 1'57.850 0.934
5 Japan Tatsuki Suzuki Honda 14 1'57.905 0.989
6 Italy Riccardo Rossi Honda 16 1'58.059 1.143
7 Spain Izan Guevara GASGAS 15 1'58.111 1.195
8 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 16 1'58.153 1.237
9 Spain Daniel Holgado KTM 16 1'58.285 1.369
10 Italy Andrea Migno Honda 16 1'58.305 1.389
11 Spain Jaume Masia KTM 15 1'58.307 1.391
12 Italy Elia Bartolini KTM 15 1'58.440 1.524
13 Spain Carlos Tatay CF MOTO 16 1'58.445 1.529
14 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 17 1'58.624 1.708
15 Australia Joel Kelso KTM 14 1'58.631 1.715
16 Italy Matteo Bertelle KTM 17 1'58.641 1.725
17 Turkey Deniz Öncü KTM 17 1'58.737 1.821
18 Japan Ryusei Yamanaka KTM 15 1'58.782 1.866
19 Italy Alberto Surra Honda 14 1'58.805 1.889
20 Italy Stefano Nepa KTM 15 1'58.816 1.900
21 Mexico Adrian Fernandez KTM 16 1'58.857 1.941
22 United Kingdom Scott Ogden Honda 15 1'58.901 1.985
23 Japan Kaito Toba KTM 14 1'59.025 2.109
24 France Lorenzo Fellon Honda 14 1'59.800 2.884
25 Spain Xavier Artigas CF MOTO 16 2'00.205 3.289
26 Japan Taiyo Furusato Honda 16 2'00.230 3.314
27 Spain David Munoz KTM 13 2'00.444 3.528
28 Ivan Ortola KTM 17 2'00.704 3.788
29 United Kingdom Joshua Whatley Honda 15 2'01.444 4.528
30 Spain Ana Carrasco KTM 15 2'02.606 5.690
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