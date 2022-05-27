Moto3 Mugello 1. antrenman: Foggia hızlı başladı

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Honda sürücüsü Dennis Foggia, Mugello'da gerçekleştirilecek İtalya GP öncesinde 1. antrenman seansında 1:56.916 yaptı ve 1:57'nin altına inebilen tek isim oldu.

Sabah henüz 09:00 olmasına rağmen Moto3 sürücüleri Mugello'da oldukça sıcak bir havayla karşı karşıya kaldılar ve sabah saatlerinde hava 23 dereceydi. Bu da sürücüler için şartlarında gayet verimli olduğu anlamına geliyordu.

Dereceler düzenli olarak olarak gelişirken, en iyi derece seans boyunca 17 tur atan ve 1:56.916 yapan Foggia'dan geldi.

Foggia 1:37'nin altına inebilen tek isimdi ve en yakın rakibi John McPhee'nin 0.367 saniye önünde yer aldı.

Ayumu Sasaki 0.478 saniye geride üçüncü olurken, Diogo Moreira 0.934 saniye geride dördüncü sırada yer aldı.

Tatsuki Suzuki'nin ilk beşi tamamladığı seansta Riccardo Rossi altıncı, Izan Guevara yedinci ve Mario Aji sekizinci oldu.

İlk onu ise Daniel Holgado ve Andrea Migno tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, ilk antrenmanda 1.8 saniye geride kalarak kendisine 17. sırada yer bulabildi.

Şampiyona lideri Sergio Garcia da ilk 10'un dışında kaldı ve 1.708 saniye geride 14. oldu.

İkinci antrenman seansı TSi 14:15'te başlayacak.

Seans sonucu: