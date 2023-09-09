Moto3 Misano: Masia pole pozisyonunda, Deniz 5.
2023 Moto3 Şampiyonası'nın Misano'da gerçekleştirilecek San Marino ayağı öncesinde pole pozisyonu Leopard Racing'den Jaume Masia'nın oldu.
Hava sıcaklığının 28, pist sıcaklığının ise 45 derece civarında olduğu Moto3 sıralamalarında Masia, en yakın rakibinin 0.24 sn önünde pole pozisyonuna ulaşarak yarınki yarış öncesinde ilk sırayı kazanmış oldu.
Şampiyonada 3. sırada bulunan Masia böylece, şampiyonluk mücadelesi veren isimler içerisinde start için avantajlı pozisyonu elde etti.
Şampiyonada 2. sırada bulunan Ayumu Sasaki, pole pozisyonunu kazanan Masia'nın gerisinde 2. olurken onu Kaito Toba ve Diogo Moreira takip ettiler.
Son dönemde güçlü bir form yakalayan ve şampiyonluk savaşında yer alan temsilcimiz Deniz Öncü, liderin 0.4 sn gerisinde 5. olurken onun hemen arkasında David Alonso yer aldı.
Şampiyonada lider durumda bulunan Daniel Holgado, sıralamalarda ilk seansı geçmeyi başarmasının ardından ancak 8. olabildi.
San Marino Moto3 yarışı, Pazar günü 12:00'da başlayacak.
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|J. Masia Leopard Racing
|5
|Honda
|7
|1'41.638
|149.755
|2
|A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|71
|Husqvarna
|6
|+0.243
|0.243
|149.397
|3
|K. Toba SIC58 Squadra Corse
|27
|Honda
|8
|+0.262
|0.019
|149.369
|4
|D. Moreira MT Helmets - MSI
|10
|KTM
|6
|+0.364
|0.102
|149.220
|5
|D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing
|53
|KTM
|7
|+0.418
|0.054
|149.141
|6
|
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|80
|GASGAS
|7
|+0.420
|0.002
|149.138
|7
|D. Munoz BOE Motorsports
|44
|KTM
|7
|+0.462
|0.042
|149.077
|8
|D. Holgado Red Bull KTM Tech 3
|96
|KTM
|7
|+0.487
|0.025
|149.040
|9
|S. Nepa Angeluss MTA Team
|82
|KTM
|7
|+0.530
|0.043
|148.978
|10
|
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|95
|Husqvarna
|7
|+0.596
|0.066
|148.881
|11
|J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP
|66
|CF MOTO
|6
|+0.639
|0.043
|148.819
|12
|
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
|99
|KTM
|7
|+0.757
|0.118
|148.647
|13
|
I. Ortola Angeluss MTA Team
|48
|KTM
|7
|+0.790
|0.033
|148.599
|14
|T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia
|72
|Honda
|7
|+1.005
|0.215
|148.288
|15
|R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|6
|GASGAS
|7
|+1.019
|0.014
|148.268
|16
|T. Suzuki Leopard Racing
|24
|Honda
|7
|+1.046
|0.027
|148.229
|17
|R. Rossi SIC58 Squadra Corse
|54
|Honda
|5
|+1.113
|0.067
|148.132
|18
|R. Fenati Rivacold Snipers Team
|55
|Honda
|7
|+1.209
|0.096
|147.994
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