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Moto3 / Misano Sıralama turları raporu

Moto3 Misano: Masia pole pozisyonunda, Deniz 5.

2023 Moto3 Şampiyonası'nın Misano'da gerçekleştirilecek San Marino ayağı öncesinde pole pozisyonu Leopard Racing'den Jaume Masia'nın oldu.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Jaume Masia, Leopard Racing

Hava sıcaklığının 28, pist sıcaklığının ise 45 derece civarında olduğu Moto3 sıralamalarında Masia, en yakın rakibinin 0.24 sn önünde pole pozisyonuna ulaşarak yarınki yarış öncesinde ilk sırayı kazanmış oldu.

Şampiyonada 3. sırada bulunan Masia böylece, şampiyonluk mücadelesi veren isimler içerisinde start için avantajlı pozisyonu elde etti.

Şampiyonada 2. sırada bulunan Ayumu Sasaki, pole pozisyonunu kazanan Masia'nın gerisinde 2. olurken onu Kaito Toba ve Diogo Moreira takip ettiler.

Son dönemde güçlü bir form yakalayan ve şampiyonluk savaşında yer alan temsilcimiz Deniz Öncü, liderin 0.4 sn gerisinde 5. olurken onun hemen arkasında David Alonso yer aldı.

Şampiyonada lider durumda bulunan Daniel Holgado, sıralamalarda ilk seansı geçmeyi başarmasının ardından ancak 8. olabildi.

San Marino Moto3 yarışı, Pazar günü 12:00'da başlayacak.

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain J. Masia Leopard Racing 5 Honda 7 1'41.638   149.755  
2 Japan A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 6 +0.243 0.243 149.397  
3 Japan K. Toba SIC58 Squadra Corse 27 Honda 8 +0.262 0.019 149.369  
4 Brazil D. Moreira MT Helmets - MSI 10 KTM 6 +0.364 0.102 149.220  
5 Turkey D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 7 +0.418 0.054 149.141  
6
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
 80 GASGAS 7 +0.420 0.002 149.138  
7 Spain D. Munoz BOE Motorsports 44 KTM 7 +0.462 0.042 149.077  
8 Spain D. Holgado Red Bull KTM Tech 3 96 KTM 7 +0.487 0.025 149.040  
9 Italy S. Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 7 +0.530 0.043 148.978  
10
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 95 Husqvarna 7 +0.596 0.066 148.881  
11 Australia J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 6 +0.639 0.043 148.819  
12
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
 99 KTM 7 +0.757 0.118 148.647  
13
I. Ortola Angeluss MTA Team
 48 KTM 7 +0.790 0.033 148.599  
14 Japan T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Honda 7 +1.005 0.215 148.288  
15 Japan R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team 6 GASGAS 7 +1.019 0.014 148.268  
16 Japan T. Suzuki Leopard Racing 24 Honda 7 +1.046 0.027 148.229  
17 Italy R. Rossi SIC58 Squadra Corse 54 Honda 5 +1.113 0.067 148.132  
18 Italy R. Fenati Rivacold Snipers Team 55 Honda 7 +1.209 0.096 147.994  
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Moto3 San Marino 3. antrenman seansı: Deniz sıralama turları öncesi zirvede

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