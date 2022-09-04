Moto3 Misano: Foggia bu yıl üçüncü kez kazandı, Deniz sakatlığa rağmen dördüncü!

Haberi dinle

Misano'da gerçekleştirilen yarışa temsilcimiz Deniz Öncü ilk sıradan başladı ve güçlü bir startın ardından ilk virajda liderliğini korumayı başardı.

İlk turda son dört yarışın ikisini kazanan Ayumu Sasaki kaza yaptı ve yarışa veda etti. Temsilcimiz Deniz ilk turlarda yerini korusa da, sonrasında liderlik Izan Guevara'ya geçti.

Yarış boyunca pek çok kaza vardı ve kendisini yerde bulanlar arasında Andrea Migno ve şampiyonluk savaşı veren Sergio Garcia gibi isimler de yer alıyordu. İki isim de temas olmadan kendi başlarına kaza yaptılar.

Ön tarafta Guevara, bitime 14 tur kala liderliği Dennis Foggia'ya kaybederken, galibiyet için dört pilot çekişmeye başladı. Bu isimler Foggia, Guevara, Daniel Holgado ve Jaume Masia'ydı.

Bir ara yedinci sıraya gerileyen Deniz, Tatsuki Suzuki ile birlikte ön bölümü yakaladı. Böylelikle galibiyet ve podyum için bu altı isim çekişmeye başladı.

Guevara bitime altı tur kala liderliği Foggia'dan alsa da, rakibinin yanıtı gecikmedi. Böylelikle sıralama Foggia, Guevara, Masia ve Deniz şeklinde oldu.

Bu dörtlü gruptaki mücadele kalan turlarda devam etti. Son üç tura girerken Guevara, liderliği almaya çalışırken, kendisini dördüncü sırada buldu.

Son turda temsilcimiz Deniz ikincilik için güzel bir atak yapsa da, sonrasında hem Masia hem de Guevara'ya geçildi.

Ön tarafta bu mücadeleden faydalanan Foggia, damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete ulaştı ve bu yılki üçüncü galibiyetini elde etti.

Foggia bu sonuçla şampiyonada puan farkını 35'e indirmiş oldu.

Masia iyi bir performans göstermesinin ardından ikinci oldu ve podyuma çıkarak son yarışlardaki şanssızlığını kırdı.

Guevara, Garcia'nın yarış dışı kaldığı San Marino yarışını üçüncü sırada tamamladı ve podyuma çıkıp, 11 puan farkla şampiyona liderliğine yükseldi.

Temsilcimiz Deniz ise omzundaki sakatlığa rağmen harika bir performans sergiledi ve dördüncü olarak bu yılki tüm yarışlarda puan almayı sürdürdü.

Holgado'nun beşinci olduğu yarışta Suzuki altıncı, Diego Moreira yedinci ve Ivan Ortola sekizinci oldu.

İlk onu John McPhee ve Stefano Nepa tamamladı.

Sonuç tablosu eklenecek.