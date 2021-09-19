Moto3 Misano: Fenati lider giderken kaza yaptı, Foggia arka arkaya ikinci kez kazandı!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan isim Romano Fenati'ydi ve arkasında Dennis Foggia ve Niccolo Antonelli ikilisi vardı.

Cumartesi günü yaptığı kazanın ardından sıralama turlarına katılamayan temsilcimiz Deniz Öncü, pazar günü yarışa gerilerden de olsa başladı.

Fenati startla birlikte Antonelli'nin baskısına rağmen liderliğini korumayı başardı ve yarışın ilk turlarını lider geçti.

İlk turların ardından sıralama Fenati, Atonelli, Dennis Foggia ve Andrea Migno şeklinde oldu. Ön bölümde, diğer Moto3 yarışlarının aksine çok büyük bir değişiklik yaşanmadı ve son 15 tura girerken tek değişiklik, Migno'nun Foggia'yı geçmesiydi.

Son 14 tura girerken ön bölümde değişiklikler yaşanmaya başladı. Antonelli yaptığı hatanın ardından yedinci sıraya kadar geriledi.

Sergio Garcia da iyi bir yükseliş gerçekleştirdi ve Migno'yu geçerek üçüncülüğe çıktı. Fakat Migno, son 12 tura girerken üçüncülüğü geri aldı.

Son 11 tura girerken Fenati, ön tarata 2.5 saniyelik fark açmayı başarmıştı ve rahat şekilde lider gidiyordu. Ancak bitime dokuz tur kala motosikletinin kontrolünü kaybetti ve rahat götürdüğü yarışta büyük bir kazayla yarış dışı kaldı.

Bu dramatik kazanın ardından yeni sıralama Foggia, Migno ve Garcia şeklinde oldu. Darryn Binder de iyi bir yükselişle dördüncü sıraya çıktı.

Son yarışın galibi olan Foggia, Fenati'nin kazasından sonra aldığı bu liderliği yarışın kalan kısmında hiç bırakmadı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek arka arkaya ikinci zaferini aldı.

Antonelli yarışın son bölümünde yeniden yükselişe geçti ve ikinciliği Migno'dan aldı. Son anlarda bu pozisyonu bırakmadı ve yedinci sıraya kadar gerilediği yarışta ikinci olarak podyuma çıktı.

Migno bir süre ikinci götürdüğü yarışı üçüncü bitirip podyuma çıkarken, Garcia dördüncü ve Masia beşinci oldu.

Darryn Binder altıncı olurken, şampiyona lideri Pedro Acosta yedinci, Carlos Tatay sekizinci ve Stefano Nepa son anlardaki atağıyla dokuzuncu oldu.

İlk onu Ayumu Sasaki tamamladı. Temsilcimiz Deniz ise 21. sırada finiş gördü.

Acosta bu sonuçlarla puanını 210 yaparken, Foggia galibiyetin ardından 168 puana yükseldi ve artık Garcia ile aynı puana sahip.

Yarış sonucu: