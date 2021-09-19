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Moto3 / Misano Yarış raporu

Moto3 Misano: Fenati lider giderken kaza yaptı, Foggia arka arkaya ikinci kez kazandı!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Moto3 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı olan San Marino Grand Prix'sini Dennis Foggia kazandı.

Moto3 Misano: Fenati lider giderken kaza yaptı, Foggia arka arkaya ikinci kez kazandı!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan isim Romano Fenati'ydi ve arkasında Dennis Foggia ve Niccolo Antonelli ikilisi vardı.

Cumartesi günü yaptığı kazanın ardından sıralama turlarına katılamayan temsilcimiz Deniz Öncü, pazar günü yarışa gerilerden de olsa başladı.

Fenati startla birlikte Antonelli'nin baskısına rağmen liderliğini korumayı başardı ve yarışın ilk turlarını lider geçti.

İlk turların ardından sıralama Fenati, Atonelli, Dennis Foggia ve Andrea Migno şeklinde oldu. Ön bölümde, diğer Moto3 yarışlarının aksine çok büyük bir değişiklik yaşanmadı ve son 15 tura girerken tek değişiklik, Migno'nun Foggia'yı geçmesiydi.

Son 14 tura girerken ön bölümde değişiklikler yaşanmaya başladı. Antonelli yaptığı hatanın ardından yedinci sıraya kadar geriledi.

Sergio Garcia da iyi bir yükseliş gerçekleştirdi ve Migno'yu geçerek üçüncülüğe çıktı. Fakat Migno, son 12 tura girerken üçüncülüğü geri aldı.

Son 11 tura girerken Fenati, ön tarata 2.5 saniyelik fark açmayı başarmıştı ve rahat şekilde lider gidiyordu. Ancak bitime dokuz tur kala motosikletinin kontrolünü kaybetti ve rahat götürdüğü yarışta büyük bir kazayla yarış dışı kaldı.

Bu dramatik kazanın ardından yeni sıralama Foggia, Migno ve Garcia şeklinde oldu. Darryn Binder de iyi bir yükselişle dördüncü sıraya çıktı.

Son yarışın galibi olan Foggia, Fenati'nin kazasından sonra aldığı bu liderliği yarışın kalan kısmında hiç bırakmadı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek arka arkaya ikinci zaferini aldı.

Antonelli yarışın son bölümünde yeniden yükselişe geçti ve ikinciliği Migno'dan aldı. Son anlarda bu pozisyonu bırakmadı ve yedinci sıraya kadar gerilediği yarışta ikinci olarak podyuma çıktı.

Migno bir süre ikinci götürdüğü yarışı üçüncü bitirip podyuma çıkarken, Garcia dördüncü ve Masia beşinci oldu.

Darryn Binder altıncı olurken, şampiyona lideri Pedro Acosta yedinci, Carlos Tatay sekizinci ve Stefano Nepa son anlardaki atağıyla dokuzuncu oldu.

İlk onu Ayumu Sasaki tamamladı. Temsilcimiz Deniz ise 21. sırada finiş gördü.

Acosta bu sonuçlarla puanını 210 yaparken, Foggia galibiyetin ardından 168 puana yükseldi ve artık Garcia ile aynı puana sahip.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Italy Dennis Foggia Honda 23 39'17.002    
2 Italy Niccolò Antonelli KTM 23 39'17.567 0.565 0.565
3 Italy Andrea Migno Honda 23 39'17.819 0.817 0.252
4 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 23 39'19.142 2.140 1.323
5 Spain Jaume Masia KTM 23 39'20.100 3.098 0.958
6 South Africa Darryn Binder Honda 23 39'24.635 7.633 4.535
7 Spain Pedro Acosta KTM 23 39'26.993 9.991 2.358
8 Spain Carlos Tatay KTM 23 39'27.186 10.184 0.193
9 Italy Stefano Nepa KTM 23 39'27.343 10.341 0.157
10 Japan Ayumu Sasaki KTM 23 39'27.346 10.344 0.003
11 Italy Riccardo Rossi KTM 23 39'27.362 10.360 0.016
12 Spain Izan Guevara GASGAS 23 39'31.628 14.626 4.266
13 United Kingdom John McPhee Honda 23 39'31.900 14.898 0.272
14 Japan Kaito Toba KTM 23 39'32.021 15.019 0.121
15 Japan Tatsuki Suzuki Honda 23 39'32.074 15.072 0.053
16 Spain Jeremy Alcoba Honda 23 39'35.861 18.859 3.787
17 Japan Ryusei Yamanaka KTM 23 39'35.876 18.874 0.015
18 Matteo Bertelle KTM 23 39'35.923 18.921 0.047
19 France Lorenzo Fellon Honda 23 39'36.305 19.303 0.382
20 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 23 39'38.365 21.363 2.060
21 Turkey Deniz Öncü KTM 23 39'43.964 26.962 5.599
22 Austria Maximilian Kofler KTM 23 39'47.468 30.466 3.504
23 Italy Alberto Surra Honda 23 40'03.658 46.656 16.190
24 Indonesia Andi Gilang Honda 23 40'10.472 53.470 6.814
  Czech Republic Filip Salač KTM 17 29'13.737 6 Laps 6 Laps
  Spain Xavier Artigas Honda 14 24'07.877 9 Laps 3 Laps
  Italy Romano Fenati Husqvarna 13 22'11.362 10 Laps 1 Lap
  Elia Bartolini KTM 1 1'50.443 22 Laps 12 Laps
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