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Önceki / Moto3 Misano 3. antrenman: Guevara lider, Deniz altıncı oldu
Moto3 / Misano Sıralama turları raporu

Moto3 Misano: Deniz, 0.023 sn farkla pole pozisyonunda!

Misano'da gerçekleştirilen ve ilk 4 sürücünün 0.040 saniye içerisinde yer aldığı Moto3 sıralama turlarında pole pozisyonu temsilcimiz Deniz Öncü'nün oldu.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
Moto3 Misano: Deniz, 0.023 sn farkla pole pozisyonunda!
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Sıralama turlarının ilk bölümünde, ilk üç antrenmanda en hızlı 14 sürücü arasına giremeyen sürücüler son bölüme kalmaya çalıştı. David Muñoz, Lorenzo Fellon, Riccardo Rossi ve Adrian Fernandez; Q1'de en hızlı dereceleri kaydederek ikinci bölüme kalmayı başardılar. 

Temsilcimiz Deniz Öncü, antrenmanlardaki güçlü derecesi sayesinde otomatik olarak ikinci bölüme kalmayı başarmıştı.

İlk bölümün bitmesinden biraz sonra, pistte hafif bir yağmur başladı ve Q2 seansı başladığında yağmur bayrakları hâlâ sallanıyordu. Yağmur vardı ama sürücüleri yağmur lastiğine geçmeyi zorlayacak kadar güçlü değildi. Yani Q2 seansında çetrefilli bir 15 dakika sürücüleri bekliyordu.

İlk denemelerin ardından Diogo Moreira ve Izan Guevara 1:44.254 yaparak aynı dereceyi kaydettiler ve ilk sırayı paylaştılar. Sonrasında zirve birçok kez el değiştirdi ama seansı yarıladığımızda, bitime 7 dakika kala, Guevara yeniden zirvedeydi. 

Sürücüler, pistteki zorlayıcı koşullara alıştıkça neredeyse her tur dereceleri gelişiyordu ve seansın son 7 dakikasında da yine liderliğin çok kez el değiştirdiğini gördük. 

Bitime 5 dakika kala son turlar için piste çıkıldı ve Moreira, ikinci çıkışların ilk denemesinde en hızlı zamanı kaydetti. Deniz ise ikinciydi. Bitime bir dakika kala ise artık son denemeleri gördük. 

Diogo Moreira, MT Helmets - MSI

Diogo Moreira, MT Helmets - MSI

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Guevara turunu bitirmesinin ardından yeniden ilk sıraya çıktı ancak zirvede uzun kalamadı. Moreira da turunu bitirdi ve zirveyi Guevara'dan geri aldı. 

Guevara'nın bir turu daha bulunuyordu fakat İspanyol sürücü, son virajın çıkışında motosikletin arkasını kaybetti ve derecesini geliştiremedi. 

Deniz ise mükemmel bir son turla geliyordu ve temsilcimiz, seanstaki son turunda 1:42.448 yaparak pole pozisyonuna uzandı. 

Diğer bir Red Bull KTM sürücüsü Daniel Holgado sadece 0.023 geride ikinci olurken; seansın büyük bölümünü lider götüren Moreira 0.024 sn geride üçüncü sırayı aldı. 

Moto3 Misano yarışı, yarın TSİ 12.00'de başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak. 

Q2 sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Turkey Deniz Öncü 9 1'42.448     148.570
2 Spain Daniel Holgado 9 1'42.471 0.023 0.023 148.537
3 Brazil Diogo Moreira 9 1'42.472 0.024 0.001 148.536
4 Japan Ryusei Yamanaka 9 1'42.488 0.040 0.016 148.512
5 Spain Izan Guevara 8 1'42.609 0.161 0.121 148.337
6 Spain Carlos Tatay 9 1'42.626 0.178 0.017 148.313
7 Italy Dennis Foggia 9 1'42.652 0.204 0.026 148.275
8 United Kingdom John McPhee 9 1'42.657 0.209 0.005 148.268
9 Italy Andrea Migno 9 1'42.743 0.295 0.086 148.144
10 Mexico Adrian Fernandez 9 1'42.810 0.362 0.067 148.047
11 Spain Jaume Masia 9 1'42.860 0.412 0.050 147.975
12 Italy Stefano Nepa 9 1'42.946 0.498 0.086 147.852
13 Spain Sergio Garcia Dols 9 1'43.097 0.649 0.151 147.635
14 Italy Riccardo Rossi 7 1'43.148 0.700 0.051 147.562
15 Spain David Munoz 9 1'43.171 0.723 0.023 147.529
16 Japan Tatsuki Suzuki 9 1'43.316 0.868 0.145 147.322
17 Japan Ayumu Sasaki 9 1'43.550 1.102 0.234 146.989
18 France Lorenzo Fellon 9 1'43.699 1.251 0.149 146.778
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