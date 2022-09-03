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Moto3 / Misano Antrenman raporu

Moto3 Misano 3. antrenman: Guevara lider, Deniz altıncı oldu

GasGas sürücüsü Izan Guevara, Misano'da gerçekleştirilen 3. antrenman seansını zirvede tamamladı.

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Moto3 Misano 3. antrenman: Guevara lider, Deniz altıncı oldu
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GasGas adına mücadele eden Izan Guevara, bugün gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında 1:41.459'luk bir zaman turu yakaladı ve en yakın rakibinin 0.314 saniye önünde zirvede yer aldı.

İkinci bölüm için verilen savaş oldukça yakındı ve sürücüler birbirlerinin hava koridorlarını almaya çalıştılar.

Guevara tüm bu karmaşadan galip çıkıp, en iyi zamanı yaparken, Stefano Nepa ikinci ve son yarışlara damgasını vuran Ayumu Sasaki üçüncü oldu.

Cuma günü büyük bir kaza yapan Jaume Masia dördüncü, Andrea Migno beşinci ve temiz bir seans geçiren temsilcimiz Deniz Öncü altıncı oldu.

İlk onu Daniel Holgado, Ryusei Yamanaka, Dennis Foggia ve Carlos Tatay tamamladı.

Sergio Garcia, seansı 12. sırada tamamlasa da, son bölüme kalmayı başardı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Izan Guevara GASGAS 14 1'41.459  
2 Italy Stefano Nepa KTM 14 1'41.773 0.314
3 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 11 1'41.792 0.333
4 Spain Jaume Masia KTM 16 1'41.883 0.424
5 Italy Andrea Migno Honda 14 1'41.951 0.492
6 Turkey Deniz Öncü KTM 12 1'42.014 0.555
7 Spain Daniel Holgado KTM 16 1'42.070 0.611
8 Japan Ryusei Yamanaka KTM 10 1'42.073 0.614
9 Italy Dennis Foggia Honda 14 1'42.141 0.682
10 Spain Carlos Tatay CF MOTO 14 1'42.170 0.711
11 United Kingdom John McPhee Husqvarna 11 1'42.337 0.878
12 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 16 1'42.374 0.915
13 Spain David Munoz KTM 12 1'42.377 0.918
14 Japan Tatsuki Suzuki Honda 13 1'42.413 0.954
15 United Kingdom Scott Ogden Honda 14 1'42.454 0.995
16 Japan Kaito Toba KTM 13 1'42.472 1.013
17 Italy Riccardo Rossi Honda 13 1'42.540 1.081
18 Nicola Fabio KTM 15 1'42.548 1.089
19 Brazil Diogo Moreira KTM 12 1'42.683 1.224
20 Mexico Adrian Fernandez KTM 14 1'42.701 1.242
21 Ivan Ortola KTM 14 1'42.703 1.244
22 Japan Taiyo Furusato Honda 16 1'42.757 1.298
23 Australia Joel Kelso KTM 15 1'42.807 1.348
24 Italy Alberto Surra Honda 15 1'42.828 1.369
25 France Lorenzo Fellon Honda 14 1'42.829 1.370
26 Spain Xavier Artigas CF MOTO 15 1'42.856 1.397
27 Italy Elia Bartolini KTM 15 1'42.919 1.460
28 Harrison Voight Honda 17 1'43.324 1.865
29 United Kingdom Joshua Whatley Honda 16 1'43.606 2.147
30 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 14 1'43.832 2.373
31 Spain Ana Carrasco KTM 16 1'43.839 2.380
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