Moto3 Misano 3. antrenman: Guevara lider, Deniz altıncı oldu
GasGas sürücüsü Izan Guevara, Misano'da gerçekleştirilen 3. antrenman seansını zirvede tamamladı.
GasGas adına mücadele eden Izan Guevara, bugün gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında 1:41.459'luk bir zaman turu yakaladı ve en yakın rakibinin 0.314 saniye önünde zirvede yer aldı.
İkinci bölüm için verilen savaş oldukça yakındı ve sürücüler birbirlerinin hava koridorlarını almaya çalıştılar.
Guevara tüm bu karmaşadan galip çıkıp, en iyi zamanı yaparken, Stefano Nepa ikinci ve son yarışlara damgasını vuran Ayumu Sasaki üçüncü oldu.
Cuma günü büyük bir kaza yapan Jaume Masia dördüncü, Andrea Migno beşinci ve temiz bir seans geçiren temsilcimiz Deniz Öncü altıncı oldu.
İlk onu Daniel Holgado, Ryusei Yamanaka, Dennis Foggia ve Carlos Tatay tamamladı.
Sergio Garcia, seansı 12. sırada tamamlasa da, son bölüme kalmayı başardı.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Izan Guevara
|GASGAS
|14
|1'41.459
|2
|Stefano Nepa
|KTM
|14
|1'41.773
|0.314
|3
|Ayumu Sasaki
|Husqvarna
|11
|1'41.792
|0.333
|4
|Jaume Masia
|KTM
|16
|1'41.883
|0.424
|5
|Andrea Migno
|Honda
|14
|1'41.951
|0.492
|6
|Deniz Öncü
|KTM
|12
|1'42.014
|0.555
|7
|Daniel Holgado
|KTM
|16
|1'42.070
|0.611
|8
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|10
|1'42.073
|0.614
|9
|Dennis Foggia
|Honda
|14
|1'42.141
|0.682
|10
|Carlos Tatay
|CF MOTO
|14
|1'42.170
|0.711
|11
|John McPhee
|Husqvarna
|11
|1'42.337
|0.878
|12
|Sergio Garcia Dols
|GASGAS
|16
|1'42.374
|0.915
|13
|David Munoz
|KTM
|12
|1'42.377
|0.918
|14
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|13
|1'42.413
|0.954
|15
|Scott Ogden
|Honda
|14
|1'42.454
|0.995
|16
|Kaito Toba
|KTM
|13
|1'42.472
|1.013
|17
|Riccardo Rossi
|Honda
|13
|1'42.540
|1.081
|18
|Nicola Fabio
|KTM
|15
|1'42.548
|1.089
|19
|Diogo Moreira
|KTM
|12
|1'42.683
|1.224
|20
|Adrian Fernandez
|KTM
|14
|1'42.701
|1.242
|21
|Ivan Ortola
|KTM
|14
|1'42.703
|1.244
|22
|Taiyo Furusato
|Honda
|16
|1'42.757
|1.298
|23
|Joel Kelso
|KTM
|15
|1'42.807
|1.348
|24
|Alberto Surra
|Honda
|15
|1'42.828
|1.369
|25
|Lorenzo Fellon
|Honda
|14
|1'42.829
|1.370
|26
|Xavier Artigas
|CF MOTO
|15
|1'42.856
|1.397
|27
|Elia Bartolini
|KTM
|15
|1'42.919
|1.460
|28
|Harrison Voight
|Honda
|17
|1'43.324
|1.865
|29
|Joshua Whatley
|Honda
|16
|1'43.606
|2.147
|30
|Mario Suryo Aji
|Honda
|14
|1'43.832
|2.373
|31
|Ana Carrasco
|KTM
|16
|1'43.839
|2.380
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