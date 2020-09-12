Moto3 Misano 3. antrenman: McPhee lider, Deniz 19. oldu
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John McPhee, 3. Moto3 antrenman turlarında zirvede yer alan isim olmayı başardı.
San Marino'da gerçekleştirilen Moto3 antrenman turlarında dereceler birbirlerine yakındı.
John McPhee 1:42.415'lik derecesiyle seansın en hızlı ismi olmayı başardı ancak seans çok yakındı ve Celestino Vietti Ramus sadece 0.002 saniye geride kaldı.
Albert Arenas, 1:42.437 ile lider McPhee'nin sadece 0.022 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.
Böylelikle ilk üç sadece 0.022 saniye içinde dizildi.
Raul Fernandez 0.057 saniye geride dördüncü, Gabriel Rodrigo beşinci ve Andrea Migno altıncı oldu.
Sergio Garcia, Ai Ogura, Tatsuki Suzuki ve Dennis Foggia ilk onu tamamladı.
Deniz Öncü, üçüncü antrenman seansını 1:43.474 ile 1 saniye geride 19. sırada tamamladı.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|John McPhee
|Honda
|16
|1'42.415
|148.618
|2
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|15
|1'42.417
|0.002
|0.002
|148.615
|3
|Albert Arenas
|KTM
|15
|1'42.437
|0.022
|0.020
|148.586
|4
|Raul Fernandez
|KTM
|14
|1'42.472
|0.057
|0.035
|148.536
|5
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|13
|1'42.479
|0.064
|0.007
|148.526
|6
|Andrea Migno
|KTM
|18
|1'42.505
|0.090
|0.026
|148.488
|7
|Sergio Garcia Dols
|Honda
|15
|1'42.538
|0.123
|0.033
|148.440
|8
|Ai Ogura
|Honda
|14
|1'42.633
|0.218
|0.095
|148.303
|9
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|12
|1'42.717
|0.302
|0.084
|148.181
|10
|Dennis Foggia
|Honda
|14
|1'42.828
|0.413
|0.111
|148.021
|11
|Stefano Nepa
|KTM
|14
|1'42.856
|0.441
|0.028
|147.981
|12
|Jeremy Alcoba
|Honda
|14
|1'42.955
|0.540
|0.099
|147.839
|13
|Jaume Masia
|Honda
|14
|1'42.967
|0.552
|0.012
|147.822
|14
|Filip Salač
|Honda
|14
|1'43.038
|0.623
|0.071
|147.720
|15
|Niccolò Antonelli
|Honda
|14
|1'43.118
|0.703
|0.080
|147.605
|16
|Romano Fenati
|Husqvarna
|14
|1'43.296
|0.881
|0.178
|147.351
|17
|Ayumu Sasaki
|KTM
|13
|1'43.308
|0.893
|0.012
|147.334
|18
|Riccardo Rossi
|KTM
|16
|1'43.377
|0.962
|0.069
|147.235
|19
|Deniz Öncü
|KTM
|13
|1'43.474
|1.059
|0.097
|147.097
|20
|Carlos Tatay
|KTM
|16
|1'43.563
|1.148
|0.089
|146.971
|21
|Davide Pizzoli
|KTM
|14
|1'43.657
|1.242
|0.094
|146.838
|22
|Tony Arbolino
|Honda
|13
|1'43.779
|1.364
|0.122
|146.665
|23
|Kaito Toba
|KTM
|15
|1'43.853
|1.438
|0.074
|146.561
|24
|Barry Baltus
|KTM
|15
|1'43.907
|1.492
|0.054
|146.484
|25
|Darryn Binder
|KTM
|12
|1'44.002
|1.587
|0.095
|146.351
|26
|Alonso Lopez
|Husqvarna
|15
|1'44.174
|1.759
|0.172
|146.109
|27
|Maximilian Kofler
|KTM
|13
|1'44.194
|1.779
|0.020
|146.081
|28
|Ryusei Yamanaka
|Honda
|16
|1'44.281
|1.866
|0.087
|145.959
|29
|Yuki Kunii
|Honda
|10
|1'44.300
|1.885
|0.019
|145.932
|30
|Jason Dupasquier
|KTM
|14
|1'44.701
|2.286
|0.401
|145.373
|31
|Khairul Pawi
|Honda
|15
|1'44.796
|2.381
|0.095
|145.242
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto3
|Etkinlik
|Misano
|Lokasyon
|Misano World Yarış Pisti Marco Simoncelli
|Pilotlar
|John McPhee , Albert Arenas , Celestino Vietti Ramus
|Takımlar
|Team VR46 , Aspar Team
|Editör
|Matteo Nugnes
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Moto3 Misano 3. antrenman: McPhee lider, Deniz 19. oldu
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