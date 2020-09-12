Moto3 Misano 3. antrenman: McPhee lider, Deniz 19. oldu

San Marino'da gerçekleştirilen Moto3 antrenman turlarında dereceler birbirlerine yakındı.

John McPhee 1:42.415'lik derecesiyle seansın en hızlı ismi olmayı başardı ancak seans çok yakındı ve Celestino Vietti Ramus sadece 0.002 saniye geride kaldı.

Albert Arenas, 1:42.437 ile lider McPhee'nin sadece 0.022 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Böylelikle ilk üç sadece 0.022 saniye içinde dizildi.

Raul Fernandez 0.057 saniye geride dördüncü, Gabriel Rodrigo beşinci ve Andrea Migno altıncı oldu.

Sergio Garcia, Ai Ogura, Tatsuki Suzuki ve Dennis Foggia ilk onu tamamladı.

Deniz Öncü, üçüncü antrenman seansını 1:43.474 ile 1 saniye geride 19. sırada tamamladı.

Seans sonucu: