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Moto3 / Misano / Antrenman raporu

Moto3 Misano 3. antrenman: McPhee lider, Deniz 19. oldu

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Moto3 Misano 3. antrenman: McPhee lider, Deniz 19. oldu
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

John McPhee, 3. Moto3 antrenman turlarında zirvede yer alan isim olmayı başardı.

San Marino'da gerçekleştirilen Moto3 antrenman turlarında dereceler birbirlerine yakındı.

John McPhee 1:42.415'lik derecesiyle seansın en hızlı ismi olmayı başardı ancak seans çok yakındı ve Celestino Vietti Ramus sadece 0.002 saniye geride kaldı.

Albert Arenas, 1:42.437 ile lider McPhee'nin sadece 0.022 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Böylelikle ilk üç sadece 0.022 saniye içinde dizildi.

Raul Fernandez 0.057 saniye geride dördüncü, Gabriel Rodrigo beşinci ve Andrea Migno altıncı oldu.

Sergio Garcia, Ai Ogura, Tatsuki Suzuki ve Dennis Foggia ilk onu tamamladı.

Deniz Öncü, üçüncü antrenman seansını 1:43.474 ile 1 saniye geride 19. sırada tamamladı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom John McPhee Honda 16 1'42.415     148.618
2 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 15 1'42.417 0.002 0.002 148.615
3 Spain Albert Arenas KTM 15 1'42.437 0.022 0.020 148.586
4 Spain Raul Fernandez KTM 14 1'42.472 0.057 0.035 148.536
5 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 13 1'42.479 0.064 0.007 148.526
6 Italy Andrea Migno KTM 18 1'42.505 0.090 0.026 148.488
7 Spain Sergio Garcia Dols Honda 15 1'42.538 0.123 0.033 148.440
8 Japan Ai Ogura Honda 14 1'42.633 0.218 0.095 148.303
9 Japan Tatsuki Suzuki Honda 12 1'42.717 0.302 0.084 148.181
10 Italy Dennis Foggia Honda 14 1'42.828 0.413 0.111 148.021
11 Italy Stefano Nepa KTM 14 1'42.856 0.441 0.028 147.981
12 Spain Jeremy Alcoba Honda 14 1'42.955 0.540 0.099 147.839
13 Spain Jaume Masia Honda 14 1'42.967 0.552 0.012 147.822
14 Czech Republic Filip Salač Honda 14 1'43.038 0.623 0.071 147.720
15 Italy Niccolò Antonelli Honda 14 1'43.118 0.703 0.080 147.605
16 Italy Romano Fenati Husqvarna 14 1'43.296 0.881 0.178 147.351
17 Japan Ayumu Sasaki KTM 13 1'43.308 0.893 0.012 147.334
18 Italy Riccardo Rossi KTM 16 1'43.377 0.962 0.069 147.235
19 Turkey Deniz Öncü KTM 13 1'43.474 1.059 0.097 147.097
20 Spain Carlos Tatay KTM 16 1'43.563 1.148 0.089 146.971
21 Italy Davide Pizzoli KTM 14 1'43.657 1.242 0.094 146.838
22 Italy Tony Arbolino Honda 13 1'43.779 1.364 0.122 146.665
23 Japan Kaito Toba KTM 15 1'43.853 1.438 0.074 146.561
24 Belgium Barry Baltus KTM 15 1'43.907 1.492 0.054 146.484
25 South Africa Darryn Binder KTM 12 1'44.002 1.587 0.095 146.351
26 Spain Alonso Lopez Husqvarna 15 1'44.174 1.759 0.172 146.109
27 Austria Maximilian Kofler KTM 13 1'44.194 1.779 0.020 146.081
28 Japan Ryusei Yamanaka Honda 16 1'44.281 1.866 0.087 145.959
29 Japan Yuki Kunii Honda 10 1'44.300 1.885 0.019 145.932
30 Switzerland Jason Dupasquier KTM 14 1'44.701 2.286 0.401 145.373
31 Malaysia Khairul Pawi Honda 15 1'44.796 2.381 0.095 145.242
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Misano
Lokasyon Misano World Yarış Pisti Marco Simoncelli
Pilotlar John McPhee , Albert Arenas , Celestino Vietti Ramus
Takımlar Team VR46 , Aspar Team
Editör Matteo Nugnes

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