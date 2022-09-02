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Moto3 Misano 1. antrenman: Foggia, Sasaki'nin önünde en hızlısı

Dennis Foggia, Misano'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansının en hızlı zamanına imza attı.

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Moto3 Misano 1. antrenman: Foggia, Sasaki'nin önünde en hızlısı
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Misano'da gerçekleştirilen ilk Moto3 antrenman seansında en hızlı zaman 1:42.442'lik derecesiyle Dennis Foggia'dan geldi.

Aslına bakılırsa Ayumu Sasaki'nin en iyi derecesi Foggia'dan daha hızlıydı fakat pist sınırlarını ihlal ettiği için tur zamanı iptal edildi ve bu da onu ikinci sıraya düşürdü.

Böylelikle Foggia, seansı Sasaki'nin 0.056 saniye önünde ilk sırada tamamlarken, Izan Guevara 0.223 saniye geride üçüncü oldu.

Carlos Tatay'ın dördüncü olduğu seansta Diogo Moreira beşinci, Riccardo Rossi altıncı ve Kaito Toba yedinci oldu.

Sekizinci Tatsuki Suzuki de dahil olmak üzere herkes 0.5 saniye içerisinde dizildi.

İlk onu Ryusei Yamanaka ve 0.7 saniye geride kalan temsilcimiz Deniz Öncü tamamlarken, seans içerisindeki tek olay Jaume Masia'nın yaptığı kazaydı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Dennis Foggia Honda 18 1'42.442  
2 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 16 1'42.498 0.056
3 Spain Izan Guevara GASGAS 18 1'42.665 0.223
4 Spain Carlos Tatay CF MOTO 18 1'42.826 0.384
5 Brazil Diogo Moreira KTM 17 1'42.863 0.421
6 Italy Riccardo Rossi Honda 14 1'42.977 0.535
7 Japan Kaito Toba KTM 13 1'43.006 0.564
8 Japan Tatsuki Suzuki Honda 16 1'43.015 0.573
9 Japan Ryusei Yamanaka KTM 17 1'43.134 0.692
10 Turkey Deniz Öncü KTM 16 1'43.146 0.704
11 Ivan Ortola KTM 18 1'43.188 0.746
12 Mexico Adrian Fernandez KTM 16 1'43.267 0.825
13 Spain Daniel Holgado KTM 16 1'43.268 0.826
14 Nicola Fabio KTM 18 1'43.447 1.005
15 France Lorenzo Fellon Honda 14 1'43.455 1.013
16 United Kingdom Scott Ogden Honda 16 1'43.520 1.078
17 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 17 1'43.528 1.086
18 Italy Andrea Migno Honda 16 1'43.567 1.125
19 Italy Stefano Nepa KTM 16 1'43.616 1.174
20 Italy Alberto Surra Honda 16 1'43.925 1.483
21 Italy Elia Bartolini KTM 15 1'43.953 1.511
22 Spain Xavier Artigas CF MOTO 16 1'44.060 1.618
23 Spain Jaume Masia KTM 8 1'44.062 1.620
24 Australia Joel Kelso KTM 15 1'44.064 1.622
25 Spain David Munoz KTM 15 1'44.088 1.646
26 United Kingdom John McPhee Husqvarna 15 1'44.089 1.647
27 Harrison Voight Honda 14 1'44.592 2.150
28 United Kingdom Joshua Whatley Honda 18 1'44.721 2.279
29 Spain Ana Carrasco KTM 15 1'45.210 2.768
30 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 17 1'45.239 2.797
31 Japan Taiyo Furusato Honda 19 1'45.470 3.028
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