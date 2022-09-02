Moto3 Misano 1. antrenman: Foggia, Sasaki'nin önünde en hızlısı

Haberi dinle

Misano'da gerçekleştirilen ilk Moto3 antrenman seansında en hızlı zaman 1:42.442'lik derecesiyle Dennis Foggia'dan geldi.

Aslına bakılırsa Ayumu Sasaki'nin en iyi derecesi Foggia'dan daha hızlıydı fakat pist sınırlarını ihlal ettiği için tur zamanı iptal edildi ve bu da onu ikinci sıraya düşürdü.

Böylelikle Foggia, seansı Sasaki'nin 0.056 saniye önünde ilk sırada tamamlarken, Izan Guevara 0.223 saniye geride üçüncü oldu.

Carlos Tatay'ın dördüncü olduğu seansta Diogo Moreira beşinci, Riccardo Rossi altıncı ve Kaito Toba yedinci oldu.

Sekizinci Tatsuki Suzuki de dahil olmak üzere herkes 0.5 saniye içerisinde dizildi.

İlk onu Ryusei Yamanaka ve 0.7 saniye geride kalan temsilcimiz Deniz Öncü tamamlarken, seans içerisindeki tek olay Jaume Masia'nın yaptığı kazaydı.

Seans sonucu: