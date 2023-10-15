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Moto3 / Mandalika Yarış raporu

Moto3 Mandalika: Moreira ilk zaferini aldı, Deniz 8. oldu

Endonezya'da gerçekleştirilen Moto3 yarışını Diogo Moreira kazanırken, Deniz Öncü dokuzuncu oldu.

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Diogo Moreira, MT Helmets - MSI

Diogo Moreira, bugün gerçekleştirilen Moto3 yarışında kariyerinin ilk zaferini elde etmeyi başardı.

KTM sürücüsü Endonezya Grand Prix'sinde David Alonso (GasGas) ve David Munoz'a (KTM) karşı verdiği savaşı kazanarak zafere uzandı.

Moreira, 2005 Estoril'de Alex Barros'tan bu yana şampiyonada kazanan ilk Brezilyalı oldu.

Moreira, "Çok mutluyum! Sonunda ilk zaferimi elde ettim."

"Tüm takıma ve aileme teşekkür etmeliyim. Çok teşekkür ederim. Bu şekilde devam edersek daha çok zafer kazanacağız." dedi.

Moreira yoğun mücadelede son tura lider girdi ve mücadelelerine rağmen liderliğini korudu.

Yarış bittiğinde Moreira, Alonso ve Munoz  arasında sadece 0.130 saniye vardı.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise son bölüme kadar öndeki mücadelenin içerisinde yer alırken, damalı bayrağı sekizinci sırada gördü. Lider Moreira ile sekizinci Deniz arasında sadece 0.855 saniye vardı.

Bu sonuçların ardından Jaume Masia şampiyonadaki puanını 209 yaparken, Ayumu Sasaki 16 puan gerisinde ikinci, Daniel Holgado ise 17 puan geride üçüncü sırada.

Deniz ise şu anda 54 puan geride beşinci sırada yer alıyor.

Yarış sonucu:

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Brazil D. Moreira MT Helmets - MSI 10 KTM 20 33'19.002   154.9   25
2
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
 80 GASGAS 20 +0.107 0.107 154.9   20
3 Spain D. Munoz BOE Motorsports 44 KTM 20 +0.130 0.023 154.9   16
4
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 95 Husqvarna 20 +0.190 0.060 154.8   13
5
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
 99 KTM 20 +0.483 0.293 154.8   11
6 Spain J. Masia Leopard Racing 5 Honda 20 +0.544 0.061 154.8   10
7 Japan T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Honda 20 +0.811 0.267 154.8   9
8 Turkey D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 20 +0.855 0.044 154.8   8
9
I. Ortola Angeluss MTA Team
 48 KTM 20 +1.164 0.309 154.8   7
10 Italy S. Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 20 +1.253 0.089 154.8   6
11 Italy M. Bertelle Rivacold Snipers Team 18 Honda 20 +1.346 0.093 154.8   5
12 Japan K. Toba SIC58 Squadra Corse 27 Honda 20 +1.447 0.101 154.8   4
13 Italy R. Rossi SIC58 Squadra Corse 54 Honda 20 +1.815 0.368 154.7   3
14 Spain D. Holgado Red Bull KTM Tech 3 96 KTM 20 +4.018 2.203 154.8   2
15 Japan R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team 6 GASGAS 20 +9.094 5.076 154.2   1
16 Australia J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 20 +9.404 0.310 154.1    
17
F. Aditama Idemitsu Honda Team Asia
 93 Honda 20 +12.750 3.346 153.9    
18 Japan A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 20 +19.692 6.942 153.4    
19 Spain X. Artigas CFMoto Racing PruestelGP 43 CF MOTO 20 +19.733 0.041 153.3    
20
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
 7 KTM 20 +27.823 8.090 152.7    
21
N. Fabio Rivacold Snipers Team
 9 Honda 20 +27.950 0.127 152.7    
22 United Kingdom J. Whatley VisionTrack Racing Team 70 Honda 20 +28.040 0.090 152.7    
23 France L. Fellon CIP 20 KTM 20 +28.091 0.051 152.7    
24
S. Azman MT Helmets - MSI
 63 KTM 20 +28.221 0.130 152.7    
25 Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 64 Honda 20 +28.454 0.233 152.7    
26
N. Dettwiler CIP
 12 KTM 20 +39.844 11.390 151.8    
dnf United Kingdom S. Ogden VisionTrack Racing Team 19 Honda 11 +9 Laps 9 Laps 153.9 Kaza  
dnf Mexico A. Fernandez Leopard Racing 31 Honda 9 +11 Laps 2 Laps 153.8 Kaza  
dnf Spain A. Carrasco BOE Motorsports 22 KTM 3 +17 Laps 6 Laps 148.9 Kaza  
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Mandalika Moto3: Moreira pole pozisyonunu aldı, Deniz 5. oldu

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