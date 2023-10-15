Moto3 Mandalika: Moreira ilk zaferini aldı, Deniz 8. oldu

Diogo Moreira, bugün gerçekleştirilen Moto3 yarışında kariyerinin ilk zaferini elde etmeyi başardı.

KTM sürücüsü Endonezya Grand Prix'sinde David Alonso (GasGas) ve David Munoz'a (KTM) karşı verdiği savaşı kazanarak zafere uzandı.

Moreira, 2005 Estoril'de Alex Barros'tan bu yana şampiyonada kazanan ilk Brezilyalı oldu.

Moreira, "Çok mutluyum! Sonunda ilk zaferimi elde ettim."

"Tüm takıma ve aileme teşekkür etmeliyim. Çok teşekkür ederim. Bu şekilde devam edersek daha çok zafer kazanacağız." dedi.

Moreira yoğun mücadelede son tura lider girdi ve mücadelelerine rağmen liderliğini korudu.

Yarış bittiğinde Moreira, Alonso ve Munoz arasında sadece 0.130 saniye vardı.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise son bölüme kadar öndeki mücadelenin içerisinde yer alırken, damalı bayrağı sekizinci sırada gördü. Lider Moreira ile sekizinci Deniz arasında sadece 0.855 saniye vardı.

Bu sonuçların ardından Jaume Masia şampiyonadaki puanını 209 yaparken, Ayumu Sasaki 16 puan gerisinde ikinci, Daniel Holgado ise 17 puan geride üçüncü sırada.

Deniz ise şu anda 54 puan geride beşinci sırada yer alıyor.

Yarış sonucu: