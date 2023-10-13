Moto3 Mandalika: Cuma antrenmanlarının lideri Deniz Öncü!
Mandalika'da gerçekleştirilen Moto3 antrenman seanslarını temsilcimiz Deniz Öncü zirvede tamamladı.
Mandalika'da gerçekleştirilen ilk Moto3 antrenman seansında sadece bir isim 1:41'in altına indi; Diogo Moreira.
Genç sürücü 1:40.590 yaparak seansı lider tamamlarken, KTM sürücüleri epey hızlı bir görüntü çizdiler.
Daniel Holdago'do 0.4 saniye geride ikinci en iyi zamanı yaparken, Jose Antonio Rueda üçüncü oldu.
Joel Kelso'nun dördüncü olduğu seansta, temsilcimiz Deniz Öncü beşinci en iyi zamanı yaptı.
Öğleden sonra yapılan ikinci antrenman seansında ise dereceler çok daha gelişti ve Deniz 1:40'ın da altına inerek seansı lider tamamlayan isim oldu.
Deniz 1:39.855'lik zamanıyla, tur rekorunu da eline geçirmeyi başardı.
Onu 0.1 saniye geriden Diogo Moreira takip ederken, Jaume Masia ilk üçü tamamladı.
Matteo Bertelle'nin dördüncü olduğu seansta Ayumu Sasaki beşinci, Daniel Holdago altıncı ve David Munoz yedinci oldu.
2. antrenman sonucu:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing
|53
|KTM
|15
|1'39.855
|155.385
|213
|2
|D. Moreira MT Helmets - MSI
|10
|KTM
|13
|+0.132
|0.132
|155.180
|215
|3
|J. Masia Leopard Racing
|5
|Honda
|15
|+0.232
|0.100
|155.025
|216
|4
|M. Bertelle Rivacold Snipers Team
|18
|Honda
|17
|+0.254
|0.022
|154.991
|215
|5
|A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|71
|Husqvarna
|13
|+0.354
|0.100
|154.836
|216
|6
|D. Holgado Red Bull KTM Tech 3
|96
|KTM
|18
|+0.415
|0.061
|154.742
|215
|7
|D. Munoz BOE Motorsports
|44
|KTM
|13
|+0.582
|0.167
|154.484
|215
|8
|R. Rossi SIC58 Squadra Corse
|54
|Honda
|17
|+0.602
|0.020
|154.454
|218
|9
|S. Nepa Angeluss MTA Team
|82
|KTM
|17
|+0.607
|0.005
|154.446
|215
|10
|K. Toba SIC58 Squadra Corse
|27
|Honda
|16
|+0.757
|0.150
|154.216
|215
|11
|R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|6
|GASGAS
|16
|+0.795
|0.038
|154.157
|215
|12
|T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia
|72
|Honda
|16
|+0.798
|0.003
|154.153
|217
|13
|
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
|99
|KTM
|15
|+0.899
|0.101
|153.998
|220
|14
|
I. Ortola Angeluss MTA Team
|48
|KTM
|17
|+0.946
|0.047
|153.927
|214
|15
|
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|95
|Husqvarna
|13
|+0.956
|0.010
|153.911
|213
|16
|J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP
|66
|CF MOTO
|17
|+0.982
|0.026
|153.872
|213
|17
|
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|80
|GASGAS
|13
|+1.065
|0.083
|153.745
|214
|18
|A. Fernandez Leopard Racing
|31
|Honda
|16
|+1.074
|0.009
|153.731
|217
|19
|J. Whatley VisionTrack Racing Team
|70
|Honda
|16
|+1.163
|0.089
|153.596
|216
|20
|S. Ogden VisionTrack Racing Team
|19
|Honda
|17
|+1.288
|0.125
|153.406
|217
|21
|
F. Aditama Idemitsu Honda Team Asia
|93
|Honda
|15
|+1.374
|0.086
|153.276
|215
|22
|M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
|64
|Honda
|16
|+1.424
|0.050
|153.200
|213
|23
|
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
|7
|KTM
|13
|+1.507
|0.083
|153.075
|213
|24
|
N. Fabio Rivacold Snipers Team
|9
|Honda
|17
|+1.508
|0.001
|153.073
|216
|25
|L. Fellon CIP
|20
|KTM
|16
|+1.564
|0.056
|152.989
|217
|26
|X. Artigas CFMoto Racing PruestelGP
|43
|CF MOTO
|14
|+1.583
|0.019
|152.960
|217
|27
|
S. Azman MT Helmets - MSI
|63
|KTM
|16
|+1.635
|0.052
|152.882
|217
|28
|A. Carrasco BOE Motorsports
|22
|KTM
|16
|+2.013
|0.378
|152.314
|213
|29
|
N. Dettwiler CIP
|12
|KTM
|16
|+2.444
|0.431
|151.673
|216
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