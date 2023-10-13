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Moto3 Mandalika: Cuma antrenmanlarının lideri Deniz Öncü!

Mandalika'da gerçekleştirilen Moto3 antrenman seanslarını temsilcimiz Deniz Öncü zirvede tamamladı.

Ekleyen:
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Mandalika'da gerçekleştirilen ilk Moto3 antrenman seansında sadece bir isim 1:41'in altına indi; Diogo Moreira.

Genç sürücü 1:40.590 yaparak seansı lider tamamlarken, KTM sürücüleri epey hızlı bir görüntü çizdiler.

Daniel Holdago'do 0.4 saniye geride ikinci en iyi zamanı yaparken, Jose Antonio Rueda üçüncü oldu.

Joel Kelso'nun dördüncü olduğu seansta, temsilcimiz Deniz Öncü beşinci en iyi zamanı yaptı.

Öğleden sonra yapılan ikinci antrenman seansında ise dereceler çok daha gelişti ve Deniz 1:40'ın da altına inerek seansı lider tamamlayan isim oldu.

Deniz 1:39.855'lik zamanıyla, tur rekorunu da eline geçirmeyi başardı.

Onu 0.1 saniye geriden Diogo Moreira takip ederken, Jaume Masia ilk üçü tamamladı.

Matteo Bertelle'nin dördüncü olduğu seansta Ayumu Sasaki beşinci, Daniel Holdago altıncı ve David Munoz yedinci oldu.

2. antrenman sonucu:

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Turkey D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 15 1'39.855   155.385 213
2 Brazil D. Moreira MT Helmets - MSI 10 KTM 13 +0.132 0.132 155.180 215
3 Spain J. Masia Leopard Racing 5 Honda 15 +0.232 0.100 155.025 216
4 Italy M. Bertelle Rivacold Snipers Team 18 Honda 17 +0.254 0.022 154.991 215
5 Japan A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 13 +0.354 0.100 154.836 216
6 Spain D. Holgado Red Bull KTM Tech 3 96 KTM 18 +0.415 0.061 154.742 215
7 Spain D. Munoz BOE Motorsports 44 KTM 13 +0.582 0.167 154.484 215
8 Italy R. Rossi SIC58 Squadra Corse 54 Honda 17 +0.602 0.020 154.454 218
9 Italy S. Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 17 +0.607 0.005 154.446 215
10 Japan K. Toba SIC58 Squadra Corse 27 Honda 16 +0.757 0.150 154.216 215
11 Japan R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team 6 GASGAS 16 +0.795 0.038 154.157 215
12 Japan T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Honda 16 +0.798 0.003 154.153 217
13
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
 99 KTM 15 +0.899 0.101 153.998 220
14
I. Ortola Angeluss MTA Team
 48 KTM 17 +0.946 0.047 153.927 214
15
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 95 Husqvarna 13 +0.956 0.010 153.911 213
16 Australia J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 17 +0.982 0.026 153.872 213
17
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
 80 GASGAS 13 +1.065 0.083 153.745 214
18 Mexico A. Fernandez Leopard Racing 31 Honda 16 +1.074 0.009 153.731 217
19 United Kingdom J. Whatley VisionTrack Racing Team 70 Honda 16 +1.163 0.089 153.596 216
20 United Kingdom S. Ogden VisionTrack Racing Team 19 Honda 17 +1.288 0.125 153.406 217
21
F. Aditama Idemitsu Honda Team Asia
 93 Honda 15 +1.374 0.086 153.276 215
22 Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 64 Honda 16 +1.424 0.050 153.200 213
23
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
 7 KTM 13 +1.507 0.083 153.075 213
24
N. Fabio Rivacold Snipers Team
 9 Honda 17 +1.508 0.001 153.073 216
25 France L. Fellon CIP 20 KTM 16 +1.564 0.056 152.989 217
26 Spain X. Artigas CFMoto Racing PruestelGP 43 CF MOTO 14 +1.583 0.019 152.960 217
27
S. Azman MT Helmets - MSI
 63 KTM 16 +1.635 0.052 152.882 217
28 Spain A. Carrasco BOE Motorsports 22 KTM 16 +2.013 0.378 152.314 213
29
N. Dettwiler CIP
 12 KTM 16 +2.444 0.431 151.673 216
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Moto3 Japonya: Masia kazandı, Deniz kaza yaptı!

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