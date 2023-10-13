Moto3 Mandalika: Cuma antrenmanlarının lideri Deniz Öncü!

Mandalika'da gerçekleştirilen ilk Moto3 antrenman seansında sadece bir isim 1:41'in altına indi; Diogo Moreira.

Genç sürücü 1:40.590 yaparak seansı lider tamamlarken, KTM sürücüleri epey hızlı bir görüntü çizdiler.

Daniel Holdago'do 0.4 saniye geride ikinci en iyi zamanı yaparken, Jose Antonio Rueda üçüncü oldu.

Joel Kelso'nun dördüncü olduğu seansta, temsilcimiz Deniz Öncü beşinci en iyi zamanı yaptı.

Öğleden sonra yapılan ikinci antrenman seansında ise dereceler çok daha gelişti ve Deniz 1:40'ın da altına inerek seansı lider tamamlayan isim oldu.

Deniz 1:39.855'lik zamanıyla, tur rekorunu da eline geçirmeyi başardı.

Onu 0.1 saniye geriden Diogo Moreira takip ederken, Jaume Masia ilk üçü tamamladı.

Matteo Bertelle'nin dördüncü olduğu seansta Ayumu Sasaki beşinci, Daniel Holdago altıncı ve David Munoz yedinci oldu.

2. antrenman sonucu: